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Все про:боевик (17686) задержание (4763) Нацполиция (5375) терроризм (19624) Донбасс (11749) Донецкая область (3495) Аброськин (253)

 3 сторонника "ДНР", среди которых бывший майор милиции, задержаны в Донецкой области, - Аброськин. ФОТО

В Донецкой области полиция задержала троих сторонников террористической организации "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава полиции региона Вячеслав Аброськин на Facebook.

"В рождественские дни полиции Донетчины в результате проведенных мероприятий представилось возможным задержать трех жителей Константиновки, яро поддерживавших в 2014 году боевиков "ДНР". Среди них действующий на тот период майор милиции, начальник линейного отдела милиции по станции "Константиновка" - станции "Славянск". Уволен из органов внутренних дел только в ноябре 2014 года. Этот персонаж, бывший активный поборник "ДНР", после событий "русской весны" стал вести замкнутый образ жизни, тем самым пытаясь быть неприметным в надежде на то, что его участие в "ДНР" останется неизвестным. Но увы... Пришло время ответить за свои поступки", - пишет он.

"Такие же и двое других сопереживающих. По их словам, стояли на блокпостах "за идею", денег не получали. После того как боевиков "ДНР" погнали из Константиновки, общение с "товарищами" не поддерживали и предпочли остаться на подконтрольной Украине территории", - информирует Аброськин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Возвращайтесь домой, в родные стены, к своей семье", - боевик из Доброполья сдался СБУ. ВИДЕО

боевики

(Фото со страницы Vyacheslav Abroskin)
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у правильных ментов этот "майор" до суда не дожил бы..
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Ты не поверишь,в Константиновке пол отдела мешки с песком таскали на барикады сепарам и сейчас все работают
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...задержание, ликвидация, обмен впечатлениями... --так держать!
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то ли доктор, ни ли не доктор... Еще один миф из страны фейков
Про псевдо "доктора Лизу", которая даже не доктор ни разу.
Для того, чтобы играть в доктора и фотографироваться в белом халате со стетоскопом на шее вполне достаточно вести блог под именем "Доктор Лиза", даже если реально по специальности не проработала ни дня.
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Также хочу спросить у любого - кто-нибудь видел диплом Второго Меда Елизаветы Поскребышевой?
Ну хоть одно завалящее фото? Ну хоть кто-то, кто сказал бы - «Да, я с ней учился».
Ну хоть фотку студенческую?
Нет?
У неё вообще было плохо с памятью.
Будучи внучкой Поскребышева, и став Глинкой только выйдя замуж, она в одном интервью умудрилась назвать себя потомком композитора Глинки.
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Скажу более: для того, чтобы фотографироваться в халате со стетоскопом, даже необязательно вести блог..
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Вот на фото янукович, азаров, гомер сипсон и граф дракула... Вот так ребята выглядят доказательства против януковича... это серьезно....

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Я так понимаю, на майора тянет тот еле сдерживающий лыбу лысый поц внизу справа?

Пока сепары будут с такими довольными мордами при задержании фоткаться - пока толку не будет.

Вот так должны хотя бы выглядеть.

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"Как посмели задержать майора службы правопорядка?! Сначала подчиняйтесь ему, а только потом оспаривайте его действия в суде!" - Арсен Йовбак.
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Я тоже на того подумал, мордатый служитель закона!
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Я больше из-за того, что два остальные на майора слишком ссыкунячего возрастапо виду.
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мордатый, особая гнида , два остальныйх, какие то нарки
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Ну то что сторонники днр даже по заретушированным мордам видно. А то что *взяли* а не уничтожили ето очень плохо. Скажем даже что операция провалена.
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Рожи дебилоидов, даже с заретушированными глазами.
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какие нах -сторонники" ___ убийці и сепарі...которіе имеют криминальную статью за посягательство на государственній строй державі и ее территориальную целостность.

социопаті и террористі , не опровергнувшие свое предполагаемое участие в убийствах,пітках, мародерстве.
хватит приручать украинцев к місли о замирении с уродами.
ЄТОГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ!
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Васильева Елена ‏@evasiljeva 6 янв.
Поучительное фото:
они приехали на Донбасс из России через Крым делать референдум и русский мир.
Земля Донбасса приняла всех

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Мента в общую зону на Львовщину там его быстро в бандеровку перекуют..
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Бацька кормит крымскую вату вкусным белорусским мясцом :D
(куплено в Алуште)





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охренено живут ... у меня 7 кг индюк не доеден и 1 кг шашлыка ... завидую ... чего
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Бля, какой пиздежжжжжжжжжжжж , смешно, ))))))))))))))))))))))))))))) СВИДОМЫЕ вы все идиоты
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Цензор.НЕТФотоОбщество3 сторонника "ДНР", среди которых бывший майор милиции, задержаны в Донецкой области, - Аброськин. ФОТО
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