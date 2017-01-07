 3 сторонника "ДНР", среди которых бывший майор милиции, задержаны в Донецкой области, - Аброськин. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава полиции региона Вячеслав Аброськин на Facebook.
"В рождественские дни полиции Донетчины в результате проведенных мероприятий представилось возможным задержать трех жителей Константиновки, яро поддерживавших в 2014 году боевиков "ДНР". Среди них действующий на тот период майор милиции, начальник линейного отдела милиции по станции "Константиновка" - станции "Славянск". Уволен из органов внутренних дел только в ноябре 2014 года. Этот персонаж, бывший активный поборник "ДНР", после событий "русской весны" стал вести замкнутый образ жизни, тем самым пытаясь быть неприметным в надежде на то, что его участие в "ДНР" останется неизвестным. Но увы... Пришло время ответить за свои поступки", - пишет он.
"Такие же и двое других сопереживающих. По их словам, стояли на блокпостах "за идею", денег не получали. После того как боевиков "ДНР" погнали из Константиновки, общение с "товарищами" не поддерживали и предпочли остаться на подконтрольной Украине территории", - информирует Аброськин.
(Фото со страницы Vyacheslav Abroskin)
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Про псевдо "доктора Лизу", которая даже не доктор ни разу.
Для того, чтобы играть в доктора и фотографироваться в белом халате со стетоскопом на шее вполне достаточно вести блог под именем "Доктор Лиза", даже если реально по специальности не проработала ни дня.
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Ну хоть одно завалящее фото? Ну хоть кто-то, кто сказал бы - «Да, я с ней учился».
Ну хоть фотку студенческую?
Нет?
У неё вообще было плохо с памятью.
Будучи внучкой Поскребышева, и став Глинкой только выйдя замуж, она в одном интервью умудрилась назвать себя потомком композитора Глинки.
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Пока сепары будут с такими довольными мордами при задержании фоткаться - пока толку не будет.
Вот так должны хотя бы выглядеть.
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социопаті и террористі , не опровергнувшие свое предполагаемое участие в убийствах,пітках, мародерстве.
хватит приручать украинцев к місли о замирении с уродами.
ЄТОГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ!
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Поучительное фото:
они приехали на Донбасс из России через Крым делать референдум и русский мир.
Земля Донбасса приняла всех
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(куплено в Алуште)
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мороз на дворе.
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