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Все про:мебель (14) пожар (2910) цех (18) Чернигов (384) ГСЧС (593)

 Крупный пожар в Чернигове: горел мебельный цех. ФОТОрепортаж

В Чернигове произошел пожар в цехе по изготовлению мебели (пер. Самоквасова, 9-а).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, охранник предприятия заметил огонь внутри здания и позвонил по "101". На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений площадь возгорания составляла 1000 кв. м.

В тушении были задействованы 9 единиц специальной техники и 38 человек личного состава ГСЧС. В 5:40 пожар был окончательно ликвидирован.

Огнем уничтожена крыша цеха на площади 1000 кв. м, 4 станка для изготовления мебели и материалы (древесностружечная плита).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар на Житомирщине: в частном доме погибли 2 человека. ФОТО

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(Фото Управления ГСЧС в Черниговской области)
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Все было украдено до пожара ? Страховка все возместит ?
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шо там красть в таких сараях? какая страховка? суперответственному охраннику было поручено отапливать дровами помещение на праздники, вот он и обогрел...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКрупный пожар в Чернигове: горел мебельный цех. ФОТОрепортаж
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