 Крупный пожар в Чернигове: горел мебельный цех. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, охранник предприятия заметил огонь внутри здания и позвонил по "101". На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений площадь возгорания составляла 1000 кв. м.
В тушении были задействованы 9 единиц специальной техники и 38 человек личного состава ГСЧС. В 5:40 пожар был окончательно ликвидирован.
Огнем уничтожена крыша цеха на площади 1000 кв. м, 4 станка для изготовления мебели и материалы (древесностружечная плита).
(Фото Управления ГСЧС в Черниговской области)
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