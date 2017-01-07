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 Все автодороги Николаевщины перекрыты из-за снегопада. ФОТОрепортаж

В Николаевской области закрыто движение на всех автомобильных дорогах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, для предотвращения заторов и обеспечения оперативной расчистки дорог от снега на автомобильных дорогах государственного и местного значения закрыто движение для всех категорий транспортных средств.

По состоянию на 16:00 самым проблемным участком является автодорога Одесса - Мелитополь - Новоазовск. Снежный покров местами достигает 1 метра, средняя высота - 25-35 см.

6-7 января для извлечения автотранспорта из снежных заносов привлекалось 45 единиц техники и 148 сотрудников ГСЧС. Из сугробов спасатели вытащили 55 единиц транспорта. Оказана помощь 164 лицам, в том числе беременной женщине и 17 детям. Для оказания помощи водителям был развернут мобильный пункт обогрева возле Баштанки.


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(Фото Главного управления ГСЧС в Николаевской области)
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Предупреждали за несколько дней о погоде, но идиоты всё равно поехали.........заставить оплатить услуги по вызволению из снежного плена.
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...и мне послезавтра в ходку.... ...а у нас проблема -- снег с крыши фуры до рейса счистить догола... -- а то, если хто сзади льдинку поймает -- 3 пункта и до 2000 штрафа... ...*(
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Внезапная и неожиданная проблема озадачила немецкие власти-электричество, полиция и терроризм
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Областное управление ГСЧС , где про власти Думающий ? У вас там все такие ? придурки повылазили на дорогу , умилил тот с прицепом , куда собрался ?
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Да что такого, это же зима, друзья. Вот хуже только война.
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)))
- Я не ношу шапку и не помню, чтобы хоть раз заболел
- А носил бы - помнил.(С)

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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВсе автодороги Николаевщины перекрыты из-за снегопада. ФОТОрепортаж
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