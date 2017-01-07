 Все автодороги Николаевщины перекрыты из-за снегопада. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, для предотвращения заторов и обеспечения оперативной расчистки дорог от снега на автомобильных дорогах государственного и местного значения закрыто движение для всех категорий транспортных средств.
По состоянию на 16:00 самым проблемным участком является автодорога Одесса - Мелитополь - Новоазовск. Снежный покров местами достигает 1 метра, средняя высота - 25-35 см.
6-7 января для извлечения автотранспорта из снежных заносов привлекалось 45 единиц техники и 148 сотрудников ГСЧС. Из сугробов спасатели вытащили 55 единиц транспорта. Оказана помощь 164 лицам, в том числе беременной женщине и 17 детям. Для оказания помощи водителям был развернут мобильный пункт обогрева возле Баштанки.
(Фото Главного управления ГСЧС в Николаевской области)
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