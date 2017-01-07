 Рождественское шествие в центре столицы: колядки, концерт и вертеп. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Folk Ukraine, участники мероприятия прошли по центру столицы (Софиевская площадь - Национальная опера Украины - Крещатик - Майдан Незалежности - Михайловская площадь - Владимирский проезд - Софиевская площадь). Они несли рождественские атрибуты и пели колядки.
После завершения шествия на Софиевской площади состоялось совместное колядование и рождественский концерт с участием фольклорных коллективов, а также вертеп и театрализованное представление в исполнении актеров Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
(Фото Folk Ukraine)
(Фото УНИАН)
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Это раньше жид был шуточным персонажем, а теперь с ним не до шуток.. Сейчас он всё решает..
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-- там объява в полстены: "Сушёную воблу" из России -- "фото" -- которую вы купили в: "дата" -- не прошла проверку на съедобность! ... "все покупки принимаем назад с возмещением стоимости остатков" ...! *)))
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http://censor.net.ua/photo_news/422453/rojdestvenskoe_shestvie_v_tsentre_stolitsy_kolyadki_kontsert_i_vertep_fotoreportaj
Дети из разных уголков Украины поздравили украинских военных с Рождеством Христовым.
Соответствующее видео опубликовало "Военное телевидение Украины" в YouTube.
На записи дети из Одессы, Харькова, Чернигова, Львова, Житомира, Краматорска, Мариуполя и Киева читают стихотворение Виктории Рудковской.
В строках произведения высказаны пожелания скорейшего наступления мира в Украине.
"С Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие наши защитники!" - подытожили маленькие украинцы в конце ролика.
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Зимові з снігом, що вкрива міста і села.
Щедрівки й рядженії у Різдво веселе.
Які прекрасні Батьківщини вечори.
Нехай все сон й життя то ставка в грі,
А виграш в ній - перепустка до Раю.
Хто зна, що там? Та тільки я гадаю,
Що й там бракує українських вечорів.
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