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Все про:Киев (15773) праздник (1478) Рождество (234) традиции (15)

 Рождественское шествие в центре столицы: колядки, концерт и вертеп. ФОТОрепортаж

В Киеве состоялось Рождественское шествие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Folk Ukraine, участники мероприятия прошли по центру столицы (Софиевская площадь - Национальная опера Украины - Крещатик - Майдан Незалежности - Михайловская площадь - Владимирский проезд - Софиевская площадь). Они несли рождественские атрибуты и пели колядки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рождественский дидух установили в центре Львова. ФОТО

После завершения шествия на Софиевской площади состоялось совместное колядование и рождественский концерт с участием фольклорных коллективов, а также вертеп и театрализованное представление в исполнении актеров Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.


рождество шествиерождество шествиерождество шествие

(Фото Folk Ukraine)


рождество шествиерождество шествиерождество шествиерождество шествиерождество шествиерождество шествиерождество шествиерождество шествие

(Фото УНИАН)
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СЛАВІМО ЙОГО !!!! БОЖЕ бережи УКРАІНУ та іі діточок......
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Серега собирает армату , а всякие лезут под руку
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"Жартівливим епізодом у вертепі завжди є жид та його дружина Сура."

Это раньше жид был шуточным персонажем, а теперь с ним не до шуток.. Сейчас он всё решает..
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Как можно в эту тему влепить кацапа и дерьмо?
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Таничка , привет ! Ты же видишь кто влепило
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Так выглядит вона на самом деле.
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Для контраста, что бы не думали, что мы один народ.
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А по-моему сейчас ты демонстрируешь неуважение к нашим традициям со своим кацапским лайном. Думать надо.
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Неуважение демонстрируешь ты, когда молишься на Вону. Настоящий Украинец никогда не имел царей и вождей, а тем более не прославлял мошенников и воров.
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Лжепатриот, иди на вону, я к тебе не обращался.
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Лжепатриот, тебе не кажется странным, что тебя спамят везде как последнего петуха из рашки?
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Да не вопрос. Сейчас и проверим кто без Юли здесь жить не может. Внимание! Вопрос. Кто кроме тебя в этой ветке залил фотку с кацапским дерьмом и упомянул Тимошенко?
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Напиши лжепатриоту джамАналу и восхваляйте вместе вону.
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Пластинку заело? А новой нет? Как я тебя понимаю!...
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Какая богатая культура, традиции!!! Очень красиво.
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Дуже втішно,що до витоків приходять не тільки артисти ансамблів,а українська молодь,дітки, вродливі дівчата не цураються свого,рідного!
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..хы! -- почти в Тему... = сегодня был в русском магазине -- Бородинский хлеб брал -- из Англии ... Класс!
-- там объява в полстены: "Сушёную воблу" из России -- "фото" -- которую вы купили в: "дата" -- не прошла проверку на съедобность! ... "все покупки принимаем назад с возмещением стоимости остатков" ...! *)))
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сегодня киевская хунта проводит очередное факельное шествие националистов

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Традиції відроджуються, дуже красиво і стільки молоді приймає участь у цьому дійстві. З Різдвом, друзі!
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Дети со всей Украины трогательно поздравили бойцов АТО с Рождеством (видео)

http://censor.net.ua/photo_news/422453/rojdestvenskoe_shestvie_v_tsentre_stolitsy_kolyadki_kontsert_i_vertep_fotoreportaj

Дети из разных уголков Украины поздравили украинских военных с Рождеством Христовым.
Соответствующее видео опубликовало "Военное телевидение Украины" в YouTube.
На записи дети из Одессы, Харькова, Чернигова, Львова, Житомира, Краматорска, Мариуполя и Киева читают стихотворение Виктории Рудковской.
В строках произведения высказаны пожелания скорейшего наступления мира в Украине.
"С Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие наши защитники!" - подытожили маленькие украинцы в конце ролика.
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А почему не видно такого зверька. Много-много лапок по кругу от центра.
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Izvinite, no ja neponimaju , esli колядки jazicheskiji ritual. kak on pisivaetca sovmesno kristianskim rozdestvom krista? Ja toze poxozie колядки provazu na solncestojanie Latvija, no kak jazichnik...
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O, naverno netak ponjal , tak kak uvas sovpadajut prazniki, a unas oni razdelno po starinki na solncestojanie колядки, a razdestvo odelno poze...
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Ну колядки как бы старше христианского праздника , не сдвигать же их из за этого , христиане многие языческие даты праздников перекрыли своими , типа Спас накрыл праздник урожая и т д .
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С праздником Светлого Рождества! Счастья, мира и процветания!
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А там написано разве шо расея,стаханов это где то между,ладно не буду
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Стаханов - он же Кадиевка - супердержава ДНР.
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Эти традиции передаются из поколения в поколение.Мы всегда ждали и ждем этих волшебных праздников когда были детьми и стали взрослыми.Мы ждем и готовимся к этому празднику,верим в лучшее и прекрасное.Сейчас благодаря тем кто каждую минуту защищает нашу родину,такую родную и любимую Украину.Благодаря нашим воинам мы можем собраться за праздничными столами с родными и близкими и поздравить друг друга с эти светлым праздником.Господи береги наших воинов,дай им силы и мужества и сохрани им жизни.С Рождеством Христовым,мои дорогие соотечественники и все наши друзья и единомышленники! Счастья и здоровья,успехов и свершений.А матерям,женам,сестрам встретить своих героев живыми и здоровыми и крепко обнять у родного порога.С праздником! С Рождеством!
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с огромным удовольствием прослушала Щедривки в дополнение к этим прекрасным фото. Я люблю вас, Украинцы!
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Цензор.НЕТФотоОбществоРождественское шествие в центре столицы: колядки, концерт и вертеп. ФОТОрепортаж
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