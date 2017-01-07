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Все про:ГПУ (7948) земля (1396) имущество (234) Киевская область (1315) Межигорье (967) недвижимость (673) прокуратура (2519) судья (1633) прокурор (873) дома (298)

 Возле "Межигорья" имеют особняки прокуроры Рогатюки, родственники зампрокурора Киевской области Милевского и судья Левчук. КАРТА

В 500 метрах от резиденции "Межигорье" (село Новые Петровцы, Киевская область) возвели особняки супруги-прокуроры Рогатюк, родственники заместителя прокурора Киевской области Андрея Милевского и судья Апелляционного суда Киевской области Олег Левчук. Об этом свидетельствуют выдержки из реестра прав на недвижимое имущество.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", особняк на 389 квадратных метров с хозяйственными постройками на территории принадлежит прокурору отдела информационно-статистической работы Генпрокуратуры Ксении Рогатюк. Строительство на участке площадью 15 соток стартовало еще в феврале 2012 года.

Ее муж Игорь в прошлом был первым заместителем прокурора Черкасской области. Затем он работал заместителем начальника международно-правового управления - начальником отдела международного сотрудничества ГПУ. В октябре 2014 Игорь Рогатюк был люстрирован. В течение 2015 года он получал пособие по безработице, но уже в июле 2016 года занял должность старшего преподавателя отдела подготовки прокуроров по надзору за соблюдением законов органами, которые проводят оперативно-розыскную деятельность, дознание и досудебное следствие, Национальной академии прокуратуры.

В декларациях супругов Рогатюк указаны три квартиры. Одна из киевских квартир расположена в элитной новостройке на ул. Никольско-Слободской, 4-В и имеет панорамный вид на Днепр. Ориентировочная стоимость такого жилья составляет $180-190 тыс., хотя в официальных документах цена квартиры - 663 тыс. грн. Среди прочего имущества супругов Рогатюк - дом на 297 кв. м в селе Крымок на Житомирщине, 4 земельных участка, автомобили Hyundai Veracruz 2008 модельного года, бизнес-седан Hyundai Grandeur 2012 года и два машиноместа.

Совокупный доход Рогатюков за последние три года составил 1,1 млн грн. Игорь Рогатюк и его родители бизнесом никогда не занимались. Хозяйственную деятельность вел только отец Ксении Рогатюк - Виктор Никитюк. Он зарегистрировался совладельцем нескольких фирм, доходы которых не превышали 150 тыс. грн в год.

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Еще один особняк в Новых Петровцах принадлежит семье Милевских. Андрей Милевский - заместитель прокурора Киевской области и зять многолетнего главбуха ГПУ Людмилы Ерховой. После скандала с растратой средств Генпрокуратуры Ерхову уволили, а Милевский развелся с ее дочерью Инной.

15 соток земли записаны на брата прокурора - Александра Милевского, еще 15 - на жену брата Татьяну Хмельницкую. На этой земле, как видно из спутниковых снимков, расположен строящийся особняк и ряд хозяйственных построек.

Александр Милевский регистрировался как физическое лицо - предприниматель: по документам он был посредником в размещении рекламы в прессе. Также имел фирмы "Адверфарм", "Пик", руководил фирмой "Адверсус", занимавшейся продажей и установкой платежных терминалов. В сети есть объявления о продаже Милевским бюджетного автомобиля Daewoo Matiz.

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Кроме того, право собственности на особняк в 478 кв. м в Новых Петровцах оформил еще в 2005 году судья Апелляционного суда Киевской области Олег Левчук. Весной он ушел в отставку. Левчук работал судьей с 1992 года: сначала в Вышгородском райсуде Киевской области, в 1999-м стал судьей Киевского областного суда (сейчас - апелляционного). Вместе с женой-нотариусом Ольгой Левчук он владеет землей в Бориспольском районе Киевской области и 7 земельными участками - в Вышгородском (общая площадь - 0,96 га). В 2015 году Левчук декларировал зарплату 879 тыс. грн у жены, 266 тыс. грн - у себя.

СМИ ранее сообщали, что в Новых Петровцах, в местности Лазарев Сад, живет лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк. Также там расположен дом сожительницы Януковича Любови Полежай, сейчас арестованный прокуратурой. Дома в Лазаревом Саду стоят до $2 млн, а земля - ​​более $6 тыс. за сотку.


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наворовали твари по самое не могу...
мля,только вешать...
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Кого вешать захотел? У них уже 400 тысяч минимум охраны, не считая МВД и Нацгвардии.
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херня,витя тоже беркутнёй обложился,что пёс блохами - и где он?
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Да конечно не страшно! Но жертв больше будет. Эти все ихние "защитнички" бегут в первую очередь.
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Разве бедный охранник, будет за богатого барыгу жизнь отдавать?
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сгнивший зуб вырывают,а не люстрируют,без кровищи дила не буде..
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В Испании особнячок порошенко рядом с особнячком пукина. Для конспиративных встреч, похоже...
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Вопрос в том, кто сейчас решает судьбу страны - порошенко или вона. И похоже, что эта судьба решается в Испанских особнячках за спиной у украинцев.
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Вона депутат со своей партией, а значит власть и не забывай, что Украина парламентско-перезидентская республика.
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Гыг! Ты вообще прямой и откровенный человек, как я посмотрел. Так и надо!!
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ты мне льстишь .я же ничего не утверждал...я только спросил
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В таких странах, как наша, правосудие - выгодный бизнес. Его в каждом случае выставляют на аукцион..
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Люди , вставайте !!! Хватит равнодушно смотреть на эту порошокинскую вакханалию !!!
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Рашеноед ?.. Иди , поклонись своему богу на Банковую ...
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кацапа,тебе же сказали,что твои завывания не попадают в тональность
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Судя по количеству лайков под вашими завываниями , можно сделать вывод , что они не только не попадают в тональность , но и воспринимаются здесь , как откровенно порохоботовские ... .
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сержик с феллом на страже кацапни...шоб порохоботы не обидели
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Удивите меня!
Назовите хотя бы одну прокурорско-судейскую семью в Украине живущую как обычные люди.
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А наебу 13 дел открыло))).Только колиивщина спасет эту страну.Шестерки минстецковские ау.Не слышим про победы вашего ничтожества.
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А вот новые кАзлята Украины Семенченко Костя входил в одну из крупнейших организованных преступных группировок Крыма (ОПГ) "Башмаки". С 2004 скрывался в Донецке...
https://pbs.twimg.com/media/C1lAdp0XEAE4ePc.jpg
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во раздолье для зрады...лачные кооперативы на части разбирать
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Что соевый умика не хватает чего то умного написать. Например, Петя во всех трудах своих искореняет коррупцию, или что нибудь в этом духе.
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НЕТ! Не место тут зраде. Это чистейшая перемога. Даже не так. ПЕРЕМОГА!
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Давно гыга не отвечал.Пистоль от задракяна получил)))
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При этой власти эти подонки будут процветать и издеваться над народом как и при рыгоаналах, только столбы и гилляки заслуживают эти жлобы.
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Какие-то сьемки и карты показывают! Кто там был и видел? Там живого места на ТЕЛЕ нашей многострадальной Украины нет! Там вообще куздец!!!
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Новость должна звучать так: Возле "Межигорья" горят особняки прокуроры Рогатюки, родственники зампрокурора Киевской области Милевского и судья Левчук.
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Зачем жечь? Это на народные деньги построено. Базы отдыха, дома реабилитации бойцов, детские садики и многое другое.
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Смотришь телек, читаешь, что пьяный Югик сегодня выдает и диву даешся почему у них отбирает память? А ведь 20 января уже близко , и "рождественский подарок" от пьяной Лерки с Барыгой ведь только начало.
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А МОЖЕТ ПОРА ОРГАНИЗОВывать снайперские бригады? ЗАДОЛБАЛИ!
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Это уже какая по счету новость такого характера?
Где же наше доблестное НАБУ? АУ?
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В том-то и дело. Если бы это была одна новость - то ДА. СЕНСАЦИЯ!!! А так нас уже приучили к такого рода новостям. По десятку каждый день. Это такая информационная политика.
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Да, впечатляет. Но, не удивляет никого. Прокурорская рать. Инопланетяне какие-то.
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...я б ещё сильней удивился, если бы прокуроры Рогатюки ничего не имели... ...кроме своей фамилии...*)
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Шота не видно знатніх борцунов-антикоров..
не бьет ногами парасюк..и свобода не переживает, а мальчик с вилами..вообще, не альо!
ведь есть, где поискать кріс...да нет боевіх котов,одни боевіе пида***І .
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Рогатюки и Крымок мафия конкретная, у людей отнимали паспорта , которые строили дома и рыли озера для их баньки, за страх быть закрытым в мусарке........ местный народ знает много чего интересного....
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Да,это- все очень плохо и не хорошо,но,ребята,поймите-если путен нападет будет еще хуже.
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Найкращим повідомленням було б те,що вони є сусідами по камері у в'язниці...
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Очередная занимательная история без последствий.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВозле "Межигорья" имеют особняки прокуроры Рогатюки, родственники зампрокурора Киевской области Милевского и судья Левчук. КАРТА
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