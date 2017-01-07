 Возле "Межигорья" имеют особняки прокуроры Рогатюки, родственники зампрокурора Киевской области Милевского и судья Левчук. КАРТА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", особняк на 389 квадратных метров с хозяйственными постройками на территории принадлежит прокурору отдела информационно-статистической работы Генпрокуратуры Ксении Рогатюк. Строительство на участке площадью 15 соток стартовало еще в феврале 2012 года.
Ее муж Игорь в прошлом был первым заместителем прокурора Черкасской области. Затем он работал заместителем начальника международно-правового управления - начальником отдела международного сотрудничества ГПУ. В октябре 2014 Игорь Рогатюк был люстрирован. В течение 2015 года он получал пособие по безработице, но уже в июле 2016 года занял должность старшего преподавателя отдела подготовки прокуроров по надзору за соблюдением законов органами, которые проводят оперативно-розыскную деятельность, дознание и досудебное следствие, Национальной академии прокуратуры.
В декларациях супругов Рогатюк указаны три квартиры. Одна из киевских квартир расположена в элитной новостройке на ул. Никольско-Слободской, 4-В и имеет панорамный вид на Днепр. Ориентировочная стоимость такого жилья составляет $180-190 тыс., хотя в официальных документах цена квартиры - 663 тыс. грн. Среди прочего имущества супругов Рогатюк - дом на 297 кв. м в селе Крымок на Житомирщине, 4 земельных участка, автомобили Hyundai Veracruz 2008 модельного года, бизнес-седан Hyundai Grandeur 2012 года и два машиноместа.
Совокупный доход Рогатюков за последние три года составил 1,1 млн грн. Игорь Рогатюк и его родители бизнесом никогда не занимались. Хозяйственную деятельность вел только отец Ксении Рогатюк - Виктор Никитюк. Он зарегистрировался совладельцем нескольких фирм, доходы которых не превышали 150 тыс. грн в год.
Еще один особняк в Новых Петровцах принадлежит семье Милевских. Андрей Милевский - заместитель прокурора Киевской области и зять многолетнего главбуха ГПУ Людмилы Ерховой. После скандала с растратой средств Генпрокуратуры Ерхову уволили, а Милевский развелся с ее дочерью Инной.
15 соток земли записаны на брата прокурора - Александра Милевского, еще 15 - на жену брата Татьяну Хмельницкую. На этой земле, как видно из спутниковых снимков, расположен строящийся особняк и ряд хозяйственных построек.
Александр Милевский регистрировался как физическое лицо - предприниматель: по документам он был посредником в размещении рекламы в прессе. Также имел фирмы "Адверфарм", "Пик", руководил фирмой "Адверсус", занимавшейся продажей и установкой платежных терминалов. В сети есть объявления о продаже Милевским бюджетного автомобиля Daewoo Matiz.
Кроме того, право собственности на особняк в 478 кв. м в Новых Петровцах оформил еще в 2005 году судья Апелляционного суда Киевской области Олег Левчук. Весной он ушел в отставку. Левчук работал судьей с 1992 года: сначала в Вышгородском райсуде Киевской области, в 1999-м стал судьей Киевского областного суда (сейчас - апелляционного). Вместе с женой-нотариусом Ольгой Левчук он владеет землей в Бориспольском районе Киевской области и 7 земельными участками - в Вышгородском (общая площадь - 0,96 га). В 2015 году Левчук декларировал зарплату 879 тыс. грн у жены, 266 тыс. грн - у себя.
СМИ ранее сообщали, что в Новых Петровцах, в местности Лазарев Сад, живет лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк. Также там расположен дом сожительницы Януковича Любови Полежай, сейчас арестованный прокуратурой. Дома в Лазаревом Саду стоят до $2 млн, а земля - более $6 тыс. за сотку.
(Схема сайта "Наші гроші")
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мля,только вешать...
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Назовите хотя бы одну прокурорско-судейскую семью в Украине живущую как обычные люди.
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https://pbs.twimg.com/media/C1lAdp0XEAE4ePc.jpg
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Где же наше доблестное НАБУ? АУ?
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не бьет ногами парасюк..и свобода не переживает, а мальчик с вилами..вообще, не альо!
ведь есть, где поискать кріс...да нет боевіх котов,одни боевіе пида***І .
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