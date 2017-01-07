 6 игорных заведений разоблачены на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, правоохранители провели шесть санкционированных обысков на территории области. В результате прекращена незаконная деятельность шести подпольных заведений, где под видом государственной денежной лотереи работали интерактивные онлайн-казино.
Изъято 82 системных блока с интегрированным программным обеспечением для игры на деньги. Из касс игорных заведений изъято более 8 тыс. гривен "прибыли".
На 20 игроков, которые присутствовали в заведениях во время обысков, составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 181 Кодекса об административных правонарушениях (азартные игры, гадание в общественных местах).
(Фото Нацполиции)
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Это пыздець! ... ...на людских пороках следует зарабатывать, а не рассаждать показательную борьбу с природными инстинктами... -- всё будет Коррупция!
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лучше бы так производство развивали и создавали условия, но тут желания видимо нет
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Но везде есть плюсы и минусы, у меня было такое заведение в доме у знакомого, постоянно музыка играет круглосуточно, гопники под дверью шатаются, драки, крики ночью, как в генделике, еще курилку устроили, что дым валит в вытяжку по квартирам. Я уже не говорю про моральный аспект, если ваши или мои дети подсядут на это, а это зависимость и бывает болезнь.
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они тогда от такой разноцветной карты афигеют !
работы на пару лет хватит ездить...
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чтобы и сдавать не хотелось/не моглось !
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Даже сын Авакова записался в кружок авиамоделирования, говорит бесплатно для АТО дроны делать будет.......
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