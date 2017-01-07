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Все про:Днепропетровщина (1151) игорный бизнес (263) интернет (1317) казино (111) обыск (913) Нацполиция (5370) азартные игры (58)

 6 игорных заведений разоблачены на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области пресечена деятельность 6 игорных заведений (в городах Днепр, Павлоград и Пятихатки). Изъято 120 единиц игрового оборудования.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, правоохранители провели шесть санкционированных обысков на территории области. В результате прекращена незаконная деятельность шести подпольных заведений, где под видом государственной денежной лотереи работали интерактивные онлайн-казино.

Изъято 82 системных блока с интегрированным программным обеспечением для игры на деньги. Из касс игорных заведений изъято более 8 тыс. гривен "прибыли".

На 20 игроков, которые присутствовали в заведениях во время обысков, составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 181 Кодекса об административных правонарушениях (азартные игры, гадание в общественных местах).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 27 налетчиков на игорные заведения задержаны в столице. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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(Фото Нацполиции)
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кто бы мог подумать пятихатки это наш лос вегас
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Каждый районный центр наверное Вегас . У нас 3 зала и благополучно работают.
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так это же законы экономики так работают оборот денежных масс значит на местах есть у кого то деньги
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аналогично))) под видом: *НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ*
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А когда проверят *НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ* ? Там же автоматы стоят как в ЛасВегасе!!!!!!))) возле метро Харьковская или на улице Декабристов..........

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...борьбу с проституцией надо начинать в ДС... ...а ещё лучше в роддоме... ...
Это пыздець! ... ...на людских пороках следует зарабатывать, а не рассаждать показательную борьбу с природными инстинктами... -- всё будет Коррупция!
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всю Украину заполнили этими казино, на каждом углу, могут если хотят
лучше бы так производство развивали и создавали условия, но тут желания видимо нет
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А чому Ви самі не хочете цим зайнятись? Чи у Вас професія така: давати поради іншим? )) А взагалі - давно вже час легалізувати, а не вести боротьбу з вітряками
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Мне все равно на легализацию, а заниматься пока законно этим невозможно.
Но везде есть плюсы и минусы, у меня было такое заведение в доме у знакомого, постоянно музыка играет круглосуточно, гопники под дверью шатаются, драки, крики ночью, как в генделике, еще курилку устроили, что дым валит в вытяжку по квартирам. Я уже не говорю про моральный аспект, если ваши или мои дети подсядут на это, а это зависимость и бывает болезнь.
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Как же Бутусов задолбал этими пропагандистскими репортажами . Аж шесть !!!! заведений разоблачены !!! Юрий , разуй глаза -- их тысячи , везде !!! Хватит подыгрывать своим спонсорам - бандитам АНТИ Народного Фронта ... Чем же ты тогда лучше всех этих ничтожеств , уничтожающих украинский народ ???
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может им ну гуглмепе отмечать где мона поиграть ?
они тогда от такой разноцветной карты афигеют !
работы на пару лет хватит ездить...
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заловили, а то ишь ты хотели дань не платить, и конкуренцию честно работающим нелегально казино
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а что арендодатели не обязаны докладывать о целевом использовании снимаемого помещения в администрацию ? давно пора обязать !
чтобы и сдавать не хотелось/не моглось !
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Как раз они у всех на виду и менты о них нают и имеют свое . Без ментовской крыши они и 3 дней не просуществует ( обычно еще налоговая в доле ).
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Вот и здорово! Нанесен удар по оголтелому разгулу незаконной деятельности. Попустительство и халатность правоохранительных органов Днепропетровщины моментально была использована нечистыми на руку бизнесменами, но радуют вовремя принятые меры. Берите пример с Киева. Полная стерилизация и отсутствие игорного бизнеса. Никто никого не разоблачил. Не у кого и нечего изымать. Вот с каких стражей законности пример брать нужно.
Даже сын Авакова записался в кружок авиамоделирования, говорит бесплатно для АТО дроны делать будет.......
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Цензор.НЕТФотоОбщество6 игорных заведений разоблачены на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж
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