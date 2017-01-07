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 Самые аварийные дороги - в Запорожской, Донецкой, Луганской, Кировоградской и Хмельницкой областях. ИНФОГРАФИКА

Наиболее напряженными по уровню аварийности на дорогах являются Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская и Хмельницкая области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, за минувшие сутки на дорогах Украины погибли 13 человек, травмирован 61.


карта

(Инфографика Нацполиции (ситуация по состоянию на 14:00 7 января))
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так понял кировоград николаев днепро кр рог николаев автобан
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...а самый аварийный автобан -- А3... ...между Нюрнбергом и Вюрцбургом... -- Дорога Смерти. ...в обе стороны... ...и объяснений этому нет. ...а ехать надо! ...от и едем невзирая...*)
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...там даже Чудеса случаются...
Тащу фуру из Франкфурта на Нюрнберг... ...заезжаю на парковку на паузу в Гайзельвинде... ...лягаю покемарить на 45 минут... ...выезжаю: глядь! ...а выезжаю с парковки на 30 км. дальше, чем заезжал -- в Эрлангене... ...от и объясни теперь такое... -- сам себе... -- но это факт! ...ещё кое-чего мутного там регулярно... ...но мед. комиссию-то я прохожу тоже регулярно...*)
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одессу вообще не вспоминают..обратите внимание..
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Цензор.НЕТФотоОбществоСамые аварийные дороги - в Запорожской, Донецкой, Луганской, Кировоградской и Хмельницкой областях. ИНФОГРАФИКА
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