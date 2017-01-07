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 Мужчина разбил витрину ювелирного магазина в Харькове и вынес лоток с золотом. Злоумышленник задержан, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

В Харькове задержали подозреваемого в грабеже из ювелирного магазина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Харькова, опубликованном в Facebook.

По данным ведомства, вчера, около 17 часов, патрульным поступила ориентировка о грабеже, которое произошло на улице Конева, 1. Неизвестный разбил витрину ювелирного магазина и, похитив лоток с золотыми изделиями, скрылся.

ограбление

"В момент совершения вышеуказанного преступления неподалеку находился экипаж патрульной полиции. Совместно с работниками частной охраны злоумышленник был задержан", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 27 налетчиков на игорные заведения задержаны в столице. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

ограбление

На место вызвали следственно-оперативную группу. Обстоятельства происшествия устанавливаются следователями.

ограбление

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У президента порошенко все друзья - очень "достойные" и "уважаемые" люди. Как и он сам.
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так зато среди недругов-одна кацапня галимая
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Пацан ничего не проиграл.Зима,видите ли.Пацан перешёл на госкормление и госотопление.Мы сейчас все в его шкуре.Это не значит,что я одобряю его действия.Но я бы с удовольствием вы пил бы чарку за упокой души Пашинского и ему подобных..
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А чому фото не оприлюднюють? Таке враження, що якась показуха і нічого більше, тіпа ми з чимось і з кимось боремося, повна фігня, як і завжди
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Та чуваку негде спать, наверное. А неделю кричали, что надвигается хана-зима. Вот он и организовал себе пристанище. Многие так делают.
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с голодухи наверное...ну или на елку нчего повесить было
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у нього на кепці божевільна білка з "Льодового періоду"
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Мужику нечем стало теперь платить за коммуналку..
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Так он же в росисе живет.
Это он просто Киселева насмотрелся, вот крыша и протекла.
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Значит не всё ещё так плохо в стране. Вот когда будут бить витрину и выносить лоток с хлебом ...
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Троллятину сразу видно по теме куда сворачивают...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМужчина разбил витрину ювелирного магазина в Харькове и вынес лоток с золотом. Злоумышленник задержан, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж
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