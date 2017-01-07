 Мужчина разбил витрину ювелирного магазина в Харькове и вынес лоток с золотом. Злоумышленник задержан, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Харькова, опубликованном в Facebook.По данным ведомства, вчера, около 17 часов, патрульным поступила ориентировка о грабеже, которое произошло на улице Конева, 1. Неизвестный разбил витрину ювелирного магазина и, похитив лоток с золотыми изделиями, скрылся.

"В момент совершения вышеуказанного преступления неподалеку находился экипаж патрульной полиции. Совместно с работниками частной охраны злоумышленник был задержан", - сказано в сообщении.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Обстоятельства происшествия устанавливаются следователями.