 Мужчина разбил витрину ювелирного магазина в Харькове и вынес лоток с золотом. Злоумышленник задержан, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Харькова, опубликованном в Facebook.
По данным ведомства, вчера, около 17 часов, патрульным поступила ориентировка о грабеже, которое произошло на улице Конева, 1. Неизвестный разбил витрину ювелирного магазина и, похитив лоток с золотыми изделиями, скрылся.
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Это он просто Киселева насмотрелся, вот крыша и протекла.
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