 Налоговики Луганщины изъяли незаконно изготовленных сигарет на 6,2 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в складских помещениях одной из компаний, которая зарегистрирована в Киеве, хранятся и продаются табачные изделия без наличия документов об их качестве и происхождении.
В результате проведенных в Северодонецке и Беловодске пяти обысков было обнаружено и изъято более 230 тысяч пачек незаконно изготовленных сигарет, оклеенных поддельными марками акцизного налога.
Общая сумма изъятых сигарет составляет 6,2 миллиона гривен.
В настоящее время табачные изделия переданы на ответственное хранение. Расследование уголовного производства продолжается.
Фото: пресс-служба ГФС
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