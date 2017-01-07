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Все про:Луганщина (3548) налоги (2278) сигареты (481) торговля (735) ГФС (2219)

 Налоговики Луганщины изъяли незаконно изготовленных сигарет на 6,2 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

В Луганской области сотрудники налоговой милиции пресекли торговлю незаконно изготовленными сигаретами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в складских помещениях одной из компаний, которая зарегистрирована в Киеве, хранятся и продаются табачные изделия без наличия документов об их качестве и происхождении.

сигареты

В результате проведенных в Северодонецке и Беловодске пяти обысков было обнаружено и изъято более 230 тысяч пачек незаконно изготовленных сигарет, оклеенных поддельными марками акцизного налога.

сигареты

Общая сумма изъятых сигарет составляет 6,2 миллиона гривен.

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сигареты

В настоящее время табачные изделия переданы на ответственное хранение. Расследование уголовного производства продолжается.

сигареты

сигареты
Фото: пресс-служба ГФС
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Некисло погуляли дед мороз и снегурка. Один снеговик втянутый.
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У мене простеньке запитання-де саме вони незаконно виготовлені?
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Раньше большинство левака делал Славянск .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики Луганщины изъяли незаконно изготовленных сигарет на 6,2 миллиона гривен. ФОТОрепортаж
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