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Все про:авто (3882) аэропорт (1166) Борисполь (429) дороги (1494) ДТП (5323)

 На Бориспольской трассе в направлении аэропорта произошло масштабное ДТП: разбиты пять автомобилей. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В результате ДТП столкнулось 5 автомобилей, пострадал один человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp kiev ua.

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"Масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве на Бориспольской трассе: разбиты 5 авто. Пострадал водитель Шевроле.авео. Предварительно, Рейндж Ровер остановился в левом.ряду. Сзади встал водитель Шевроле Авео. Хотел сделать замечание. В течении нескольких секунд в авео врезались три авто: неустановленный, скрылся, Лексус и Деу Нексия.Водитель не был пристегнут. Ссадины, ушибы, сгм, после оказания помощи вернулся на место дтп", - говорится в сообщении.

"Скорость на Бориспольской трассе сейчас ограничена 50! Км час. Ехали на место 70, ВСЕ обгоняли как стоячих. Идиоты одноразовые, куда вы так по снегу летите" - отметили корреспонденты сайта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейсы из "Борисполя" в Днепр, Запорожье и Стамбул временно отменены, - и. о. гендиректора аэропорта Дыхне

дтп борисполь трасса

дтп борисполь трасса

дтп борисполь трасса

дтп борисполь трасса

дтп борисполь трасса

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ДТП на Харьковщине погибли 6 человек, в том числе двое малолетних детей

дтп борисполь трасса

дтп борисполь трасса

дтп борисполь трасса

дтп борисполь трасса

дтп борисполь трасса

дтп борисполь трасса


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привет укравтодору, хорошо что очень тщятельно почистили трассу гос значения...
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А це вже не той випадок, коли укравтодор винен. Тут свій мозок потрібно мати і хоть інколи його вмикати.
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В таких погодных условиях трассы одинаково выглядят во всех странах мира. Голову надо включать и ехать 40-50.
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Если на то пошло, Рождество на календаре, и мороз -20 на дворе. Какие-такие у них дела чтобы мчаться сломя голову? Лучше ехали б 0 км/ч, то есть сидели дома. Машины были б целыми.
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Почитайте ПДД и будете знать почему, а вообще чем меньше тем лучше в такую погоду!
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"Источник: в Москве из-за угрозы взрыва эвакуирована гостиница"
Запоребриковьіе новости.
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Не делай замечаний, ты не патрульный.
Мало ли почему стал Ренж Ровер.
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ну да, в левом ряду...
Стал, да потому что Рейндж Ровер...
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Ну так один хрен, какая разница - чё он встал?! Обьехал и поехал счастливый дальше
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Поплохело ему, впереди какой то дурик опасный маневр сделал, или еще что. Ограничение 50 км\час. , дистанцию держи и усе будет в порядке.А те дурики , которые врезались, на правила чихали, теперь платить за все будут. деньга немалая, Да еще адвокаты.
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В ПДД написано: "Водіям Ренж Роверів у виняткових випадках дозволяється зупинятись у всіх непризначених для зупинки місцях".)))
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Замахаетесь делать всем замечания с таким подходом
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Готовься к тому,что если будешь всем делать замечания,закончишь как Авео
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ппц. а шо, так необходимо было выезжать в такую погоду?
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там все несутся как угорелые .есть гололед нет гололеда по барабану
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да, до аварии все спешат, после - уже никто никуда не спешит.
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После инцедента с Пашинским все начали делать замечания-дурной пример заразительньій.
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Одесская обл . г Измаил.
У нас зима в кои веки , метель , выбраться назад в Одессу не возможно.



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под Киевом, сегодня с утра. такая красота и как на зло сел телефон и планшет

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Полный идиот, объехал бы и стал спереди "ренджа", делать замечания, сзади прилетели бы подкрепления его слов, только уже в Рендж. И тот бы не скрылся, и своя машина цела.
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бля...ума палата...снег,метель,а оно притрушеное решило стать сзади ренжа,заметьте если я правильно понял,тоже в левом ряду,чтобы сделать замечание(!!!)....ну не придурок,а...наверное и пестик приготовил как Пачуха,чтобы быть погрознее,но погода внесла свои корективы,в результате умный водила ренжа поехал спокойно дальше,а этому долбодятлу теперь бабло слюнявить и слюнявить.
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там всюду камеры должны быть, все пишется. Виновата скорость с которой летели по заснеженной трассе машины, врезавшиеся в передние стоявшие.. Мало ли чего остановились--поплохело комуто, впереди авария., опасный маневр какого то дурика.. Не хрен лететь.
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Просто алень !!! Это аленем надо быть, чтоб стать сзади машины в левом ряду на автомагистрали и идти воспитывать водилу ровера !!! Сколько же на свете кретинов таких катается ?!!
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сегодня ехала по житомирской трассе. ЛЕТЯТ, не едут,а летят... наверно спешат к Богу
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Бориспольской трассе в направлении аэропорта произошло масштабное ДТП: разбиты пять автомобилей. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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