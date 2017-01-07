 На Бориспольской трассе в направлении аэропорта произошло масштабное ДТП: разбиты пять автомобилей. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"Масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве на Бориспольской трассе: разбиты 5 авто. Пострадал водитель Шевроле.авео. Предварительно, Рейндж Ровер остановился в левом.ряду. Сзади встал водитель Шевроле Авео. Хотел сделать замечание. В течении нескольких секунд в авео врезались три авто: неустановленный, скрылся, Лексус и Деу Нексия.Водитель не был пристегнут. Ссадины, ушибы, сгм, после оказания помощи вернулся на место дтп", - говорится в сообщении.
"Скорость на Бориспольской трассе сейчас ограничена 50! Км час. Ехали на место 70, ВСЕ обгоняли как стоячих. Идиоты одноразовые, куда вы так по снегу летите" - отметили корреспонденты сайта.
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Запоребриковьіе новости.
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Мало ли почему стал Ренж Ровер.
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Стал, да потому что Рейндж Ровер...
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У нас зима в кои веки , метель , выбраться назад в Одессу не возможно.
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