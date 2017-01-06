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Все про:алкоголь (1372) водка (199) Львов (3204) подделка (191) Нацполиция (5364) фальсификат (205) Черновцы (363) изъятие (270)

 Из "цехов" во Львове и Черновцах изъяты 12,2 тонны поддельного алкоголя. ФОТОрепортаж

В Черновцах и Львове правоохранители пресекли деятельность двух подпольных цехов по изготовлению фальсифицированного алкоголя. Изъято 12,2 тонны алкогольных напитков и 2,7 тысяч пачек сигарет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в Черновцах в состав преступной группы входили 7 человек. Производственные "мощности" располагались на территории гаражного кооператива и в двух жилых домах.

Дельцы разливали спиртовую смесь в картонные коробки bag-in box и в обычные бутылки. Бутылки маркировались поддельными марками акцизного налога. Произведенный фальсификат распространялся на территории области через своих реализаторов - частных предпринимателей и физических лиц.

Во Львове оперативники прекратили функционирование подпольного цеха и нелегальной базы по хранению и мелкооптовому сбыту фальсифицированной водки.

"Бизнесом" занимались три человека. В арендованных помещениях автосервиса и гаражного кооператива был организован сбор стеклотары. Там же смешивали спиртовую смесь и разливали фальсификат. Водку сбывали через сеть торговых предприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики на Киевщине ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

В целом следователи изъяли 12,2 тонны "алкоголя" и 2,7 тыс. пачек фальсифицированных табачных изделий. Общая стоимость изъятого - почти 1,2 миллиона гривен.

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.


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(Фото Нацполиции)
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а в мене у селі таки є вже..... .і це добре....
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І в мене був. Тесть сусіду дав... нема апарату.
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Нет. Но я хочу получать удовольствие от процесса и качественный продукт.
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зробіть краще самі по людському і одне прохання- нікому не давайте бо вони своєю дешевою брагою можуть спортить вам агрегат.перевірив на собі.
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Маю чим займатися. Краще куплю. А сусід вбив кісточками з варення.
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Когда поллитровка стала стоить дороже 50 грн., с чулана достал дедушкин аппарат. Ни капельки не жалею
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а что они думали когда поднималь цены на бухло в разы? пить перестанут? фиг там.. будут шмурдяк глушить или сэм гнать. от повышения цен только рожа гройсмана растет.
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Меня цена не смущает-здоровье боюсь убить. Вместе с собой.
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За это надо бить по рукам очень жестко.
Пусть слава боярышниковой державы у соседей остаётся.
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бизнесмены только на ноги встали - и тут такой облом)))
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Алкогольный бизнес самым выгодным стает, теперь при цене водки под 100 грн еще больше будет желающих
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У Нацбанку вважають оптимальним зараз ввести купюру в 1000 грн.

Про це розповів заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

"Наші розрахунки показували, що в умовах того, як змінилася монетарна база і рівень цін в країні, оптимально введення цієї купюри", - сказав він.

За його словами, банкнота великого номіналу стимулює тіньову економіку. Однак зараз її введення необхідно.
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по обличчю -дебіл. хоча.... що там казати. у нас у владі всі красавци...
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помню купюры по 100 и 200 000 купонов. 1995 или 96 год. К этому идем?
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Тошно ! Покажите фото добычи янтаря . Таи сотни тысяч ежедневно . Ментам !
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Таки декілька років роблю своє ВИСКИ і настоянки на ньому-смакота, і балдень і печінка/ветеррран/ нормальок...В магазинах та генделиках дааавно нічого не вживаю.. Все ШАНОВНЕ ПАНСТВО з СВЯТОМ!!
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Бля, у Самонемочі ж тепер грошей на вибори не буде! Ай-я-яй!
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Цензор.НЕТФотоОбществоИз "цехов" во Львове и Черновцах изъяты 12,2 тонны поддельного алкоголя. ФОТОрепортаж
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