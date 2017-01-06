 Из "цехов" во Львове и Черновцах изъяты 12,2 тонны поддельного алкоголя. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в Черновцах в состав преступной группы входили 7 человек. Производственные "мощности" располагались на территории гаражного кооператива и в двух жилых домах.
Дельцы разливали спиртовую смесь в картонные коробки bag-in box и в обычные бутылки. Бутылки маркировались поддельными марками акцизного налога. Произведенный фальсификат распространялся на территории области через своих реализаторов - частных предпринимателей и физических лиц.
Во Львове оперативники прекратили функционирование подпольного цеха и нелегальной базы по хранению и мелкооптовому сбыту фальсифицированной водки.
"Бизнесом" занимались три человека. В арендованных помещениях автосервиса и гаражного кооператива был организован сбор стеклотары. Там же смешивали спиртовую смесь и разливали фальсификат. Водку сбывали через сеть торговых предприятий.
В целом следователи изъяли 12,2 тонны "алкоголя" и 2,7 тыс. пачек фальсифицированных табачных изделий. Общая стоимость изъятого - почти 1,2 миллиона гривен.
По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.
(Фото Нацполиции)
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Пусть слава боярышниковой державы у соседей остаётся.
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Про це розповів заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.
"Наші розрахунки показували, що в умовах того, як змінилася монетарна база і рівень цін в країні, оптимально введення цієї купюри", - сказав він.
За його словами, банкнота великого номіналу стимулює тіньову економіку. Однак зараз її введення необхідно.
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