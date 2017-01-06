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Все про:авто (3880) граница (2701) контрабанда (1586) Львовщина (1250) налоговая милиция (1015) Польша (3548) сигареты (479) таможня (1227) изъятие (270) ГФС (2216)

 145,5 тыс. пачек контрабандных сигарет изъяты на польской границе. ФОТОрепортаж

Во Львовской области сотрудники налоговой милиции и таможни ликвидировали незаконный канал переправки сигарет через Украину в Польшу.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Государственной фискальной службе, было установлено, что по территории Львовской области транзитом в Польшу осуществляется перевозка табачных изделий для дальнейшей продажи. На пункте пропуска "Рава-Русская" был остановлен грузовой автомобиль с полуприцепом.

Согласно сопроводительным документам, в нем перевозились топливные гранулы, отправителем которых значилось предприятие из Ривненской области, а получателем - чешская компания. В ходе осмотра автомобиля среди топливных гранул было обнаружено почти 145,5 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога. Общая стоимость табачных изделий - 3,7 миллиона гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрабандисты сожгли микроавтобус с сигаретами, убегая от пограничников. ФОТО

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(Фото ГФС)
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Яка бурхлива імітація оргазму роботи.
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Русс бомбилл Сирийский человек ! Русс - скатина и фашист ! И что дальше ???
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Русс бамбил Украина ! Люди умирать в Украина от фашистав Русс ! И что дальше ???
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Русс - фашист и скатина ! До каких пор ты будиш бомбить суверенный государств ???
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шось мени пидказуйе шо пеца еще и конечный бонифаций якойись табачнойи фабрики...
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100%! Путин , с..ка, подбросил! там на сигаретах его отпечатки пальцев! и методички свежие от ФСБ в дровах спрятаны! СУ-ГС!
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гадаю, що коли везуть отак, не ховаючись, у нагляк, то 100% розраховують на "вікно"
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ВСІ ВІДМІЧАЮТЬ СВЯТО. ВИПИЙТЕ ЗА ТИХ ХЛОПЦІВ ЯКІ РОБЛЯТЬ ВСЕ ЩОБ ВАС НЕТУРБУВАЛИ!!!!!!

СЛАВА НАШИМ ЯНГОЛАМ!!!!


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У свято на Різдво Христове
Бажаю щастя неземного,
Щоби змогли ви відродити
Уміння в правді й мирі жити,
А Бог за віру і терпіння
Своє надасть благословіння.
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фигасе скок за все время сигарет набомбили, там уже вся Европа укуриться могла бы
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новость так себе..., вот посмотрите лучше свежего Ключника.... - фанатам Юли понравится наверное...:D

...ключ.нік ‏@zorrozorro1511 5 ч.5 часов назад
алеЮля https://youtu.be/Ah6vQb2d0C0

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Путьин скатьина ! Атветь людям сувереннага гасударства Украина - да ка ких пор ты кравассос будишпить с людей пить кровь ???
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через Украину? это значит что Украина выступала как транзитная страна? а что Ривненская область это не Украина? хотя... дипломатам которые засветились в скандале с теми же сигаретами вернули и бусик и, судя по всем,у сигареты )))) еще и прощения попросили по решению суда )))))) наш суд самый гуманный суд в мире))))))
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шото пошло не так на праздники понадеялись ..или рентген не работал раньше короче рискнули и попали
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Цензор.НЕТФотоОбщество145,5 тыс. пачек контрабандных сигарет изъяты на польской границе. ФОТОрепортаж
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