 145,5 тыс. пачек контрабандных сигарет изъяты на польской границе. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в Государственной фискальной службе, было установлено, что по территории Львовской области транзитом в Польшу осуществляется перевозка табачных изделий для дальнейшей продажи. На пункте пропуска "Рава-Русская" был остановлен грузовой автомобиль с полуприцепом.
Согласно сопроводительным документам, в нем перевозились топливные гранулы, отправителем которых значилось предприятие из Ривненской области, а получателем - чешская компания. В ходе осмотра автомобиля среди топливных гранул было обнаружено почти 145,5 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога. Общая стоимость табачных изделий - 3,7 миллиона гривен.
(Фото ГФС)
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оргазмуроботи.
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СЛАВА НАШИМ ЯНГОЛАМ!!!!
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Бажаю щастя неземного,
Щоби змогли ви відродити
Уміння в правді й мирі жити,
А Бог за віру і терпіння
Своє надасть благословіння.
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...ключ.нік @zorrozorro1511 5 ч.5 часов назад
алеЮля https://youtu.be/Ah6vQb2d0C0
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