 Гражданин Украины пытался выехать в Польшу на угнанном автомобиле. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей пограничники обнаружили Lexus, который находился в розыске более года. Гражданин Украины пытался выехать на нем в Польшу.
Легковушка была похищена в Украине. С октября 2015 года она числилась в базе данных Интерпола.
Водитель и автомобиль переданы сотрудникам Национальной полиции.
(Фото Госпогранслужбы)
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И был СПРАВЕДЛИВО НАКАЗАН!!!!
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