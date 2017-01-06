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Все про:авто (3878) Волынь (480) Госпогранслужба (2318) граница (2699) Интерпол (312) пограничники (1003) Польша (3546) розыск (527) угон (190) изъятие (266)

 Гражданин Украины пытался выехать в Польшу на угнанном автомобиле. ФОТО

В Волынской области задержан угнанный автомобиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей пограничники обнаружили Lexus, который находился в розыске более года. Гражданин Украины пытался выехать на нем в Польшу.

Легковушка была похищена в Украине. С октября 2015 года она числилась в базе данных Интерпола.

Водитель и автомобиль переданы сотрудникам Национальной полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два автомобиля, находившихся в розыске Интерпола, изъяты на границе. ФОТО

автомобиль

(Фото Госпогранслужбы)
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ЛОШАНА зажал сотку евро самым честным таможенникам?))))
И был СПРАВЕДЛИВО НАКАЗАН!!!!
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Ты похож на человека, который упал с горы, сломал все кости но нашел две копейки в грязи и разбитыми губами прошептал - "а жизнь то налаживается" и благополучно помер.
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Вот это да,раньше наоборот из Польши угнаные европейские машины гнали,но теперь в Украине дорогих джипов стало больше,чем в Польше.
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потому что Украина уже 3 года живет по-новому)))) а поляки по-старому
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И пойдет Лексус по рукам сотрудников полиции,а в зоне войньі авто ох как нужно.
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Если бы только полиции,они перепродадут его раза три,каждый раз конфисковывая его на дороге. Есть такая схема у них.
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От же ж шоколадные мрази! Сиротинушку на занюханном лексузеле зобижають!! Изверги соевые!!!
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