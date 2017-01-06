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Все про:Львов (3202) праздник (1475) Рождество (227)

 Рождественского дидуха установили в центре Львова. ФОТО

По случаю Рождества в центре Львова состоялась торжественная церемония установления рождественского дидуха.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, возле Ратуши мэр Андрей Садовый, депутаты, жители и гости города колядовали у вертепа, затем сформировали колонну и отправились с маленькими дидухами к месту установки большого дидуха. Маршрут колонны пролегал по площади Рынок, а также по улицам Беринды и Театральной. Рождественского дидуха установили на площади Яворского.

В ходе церемонии выступали детский фольклорный ансамбль "Джерельце" и хор "Гомін" (взрослые).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хор исполнил рождественскую песню "Щедрик" во львовском аэропорту. ВИДЕО

Дидуха высотой более 3 метров украсили разноцветными лентами. Для его создания использовано 150 снопиков.

В этом году к установлению Дидуха и торжественному шествию присоединились участники АТО с семьями. Им торжественно вручили ключи и ордера на квартиры.


дидух

(Фото Львовского горсовета)
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Кацапи почувши: Славімо його можуть сильно перелякатися.
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Хасанчику тобі поздоровлення та вітання від $13! В БАНІ зараз..
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ТРИ РАЗИ!!!! Тобі , Шановний ПАНЕ, вітання і всього найкращого!! Шакаладники банять навіть в Святий Вечір, падлюки! вибачачаюсь...$13
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Прям рецедивіст ти.. Грішиш в свят вечір.. Покайся, поки не пізно..
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Вітаю Вас та всіх віруючих, що святкують за Юліанським календарем (РПЦ не турбуватись).

Исламская позиция по отношению к личности Исы и его миссии строится на следующих постулатах:
Мать Исы Мариам, которая была воспитана пророком Закарией (Коран, 3:37) [23, c. 64-65], отличалась набожностью и благочестием (Коран, 66:12) [23, c. 464], и являлась лучшей из женщин миров [23, c. 65] (Коран, 3:42).
Она родила Иисуса без отца по воле Аллаха. Он появился на свет благодаря Божественному чуду (Коран, 3:45, 19:17-27) [23, c. 65, 252].
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Люди святкують,відпочивають,що вам не до вподоби ?
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Оберіг для сімї ..щоб жили в достатку .любові .миру
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Так вот, не сметь мне указывать, кто тут Украинец.
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А що з Вашої точки зору у народа, який з давніх давен знаний, як землероби, може сипмволізувати отакий сніп з колосся?


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Перед тем как дидуха сожгут, многие назовут его петей.
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Ночь перед Рождеством: где-то в украинском селе

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Добрый всем вечер!Всех с светлым праздником Рождества!Всех благ,процветания,здоровья Вам и Вашим семьям.Храни Вас бог!Слава Украине!Слава Нации!
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меня не корре забанили, потому что я люблю аленину! ну что за хрень!
всех с рождеством братья! эстония маленькая с Вами!
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Jingle Bells українською (the most cute New Year movie) - Шпилясті кобзарі (Ukraine, 2016)

https://www.youtube.com/watch?v=7bx4S2YGS48
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Христос Иисус Иосифовичь
дата рождения:6.1.0000.
Еврей.
беспатийный,вредных привычек не имеел.
обучался в мастерской папы по специальности плотник.
самый великий афефрист за всю историю.
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Не при святі будь сказано, але забирайся нахуй....
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Упс
У ватных тролей не оказалось методичек по поводу новости про ДІДУХА
Класс!!! А ведь многие кацорылые впервые слышат это слово, не говоря уже даже о том, какое он имеет значение
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Цензор.НЕТФотоОбществоРождественского дидуха установили в центре Львова. ФОТО
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