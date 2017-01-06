 Рождественский дидух установили в центре Львова. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, возле Ратуши мэр Андрей Садовый, депутаты, жители и гости города колядовали у вертепа, затем сформировали колонну и отправились с маленькими дидухами к месту установки большого дидуха. Маршрут колонны пролегал по площади Рынок, а также по улицам Беринды и Театральной. Рождественского дидуха установили на площади Яворского.
В ходе церемонии выступали детский фольклорный ансамбль "Джерельце" и хор "Гомін" (взрослые).
Дидуха высотой более 3 метров украсили разноцветными лентами. Для его создания использовано 150 снопиков.
В этом году к установлению дидуха и торжественному шествию присоединились участники АТО с семьями. Им торжественно вручили ключи и ордера на квартиры.
(Фото Львовского горсовета)
4271 89
В киевском метро будут звучать рождественские композиции в исполнении оркестра(37)
16 тыс. сотрудников МВД будут обеспечивать порядок во время рождественских богослужений(56)
Глава УГКЦ поздравил украинцев с Рождеством: С нами - Бог! Мы не одиноки среди боли, страданий и крови в этой войне(91)
Порошенко поздравил украинцев с Рождеством: "Предлагаю прежде всего помолиться за воинов, защищающих нас от врага-антихриста". ВИДЕО(331)
Резкое похолодание на Рождество(0)
Празднование Нового года в разных странах мира. ФОТОрепортаж(25)
На время новогодних праздников на КПВВ в зоне АТО увеличат количество персонала, - Ирина Геращенко. ФОТОрепортаж(1)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Исламская позиция по отношению к личности Исы и его миссии строится на следующих постулатах:
Мать Исы Мариам, которая была воспитана пророком Закарией (Коран, 3:37) [23, c. 64-65], отличалась набожностью и благочестием (Коран, 66:12) [23, c. 464], и являлась лучшей из женщин миров [23, c. 65] (Коран, 3:42).
Она родила Иисуса без отца по воле Аллаха. Он появился на свет благодаря Божественному чуду (Коран, 3:45, 19:17-27) [23, c. 65, 252].
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=e9GtPX6c_kg
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jkuQGEcKKqs
Ответить
всех с рождеством братья! эстония маленькая с Вами!
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7bx4S2YGS48
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
дата рождения:6.1.0000.
Еврей.
беспатийный,вредных привычек не имеел.
обучался в мастерской папы по специальности плотник.
самый великий афефрист за всю историю.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UU_3E4s8ILA
Хороший мотив!!!
Ответить
Ответить
У ватных тролей не оказалось методичек по поводу новости про ДІДУХА
Класс!!! А ведь многие кацорылые впервые слышат это слово, не говоря уже даже о том, какое он имеет значение
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить