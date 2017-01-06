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Все про:Львов (3204) праздник (1476) Рождество (228)

 Рождественский дидух установили в центре Львова. ФОТО

По случаю Рождества в центре Львова состоялась торжественная церемония установления рождественского дидуха.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, возле Ратуши мэр Андрей Садовый, депутаты, жители и гости города колядовали у вертепа, затем сформировали колонну и отправились с маленькими дидухами к месту установки большого дидуха. Маршрут колонны пролегал по площади Рынок, а также по улицам Беринды и Театральной. Рождественского дидуха установили на площади Яворского.

В ходе церемонии выступали детский фольклорный ансамбль "Джерельце" и хор "Гомін" (взрослые).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хор исполнил рождественскую песню "Щедрик" во львовском аэропорту. ВИДЕО

Дидуха высотой более 3 метров украсили разноцветными лентами. Для его создания использовано 150 снопиков.

В этом году к установлению дидуха и торжественному шествию присоединились участники АТО с семьями. Им торжественно вручили ключи и ордера на квартиры.


дидух

(Фото Львовского горсовета)
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Кацапи почувши: Славімо його можуть сильно перелякатися.
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Хасанчику тобі поздоровлення та вітання від $13! В БАНІ зараз..
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ТРИ РАЗИ!!!! Тобі , Шановний ПАНЕ, вітання і всього найкращого!! Шакаладники банять навіть в Святий Вечір, падлюки! вибачачаюсь...$13
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Прям рецедивіст ти.. Грішиш в свят вечір.. Покайся, поки не пізно..
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З усією повагою, ШАНОВНЕ ПАНСТВО!! але Я атеїст... Вітання ВСІМ! ..$13
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Вітаю Вас та всіх віруючих, що святкують за Юліанським календарем (РПЦ не турбуватись).

Исламская позиция по отношению к личности Исы и его миссии строится на следующих постулатах:
Мать Исы Мариам, которая была воспитана пророком Закарией (Коран, 3:37) [23, c. 64-65], отличалась набожностью и благочестием (Коран, 66:12) [23, c. 464], и являлась лучшей из женщин миров [23, c. 65] (Коран, 3:42).
Она родила Иисуса без отца по воле Аллаха. Он появился на свет благодаря Божественному чуду (Коран, 3:45, 19:17-27) [23, c. 65, 252].
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ШАНОВНА ПАНІ!!! ВАС з Різдвом ХРЕСТОВИМ і всього САМОГО НАЙКРАЩОГО!!!З овагою...$13
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Переслала дочери, обещает завтра поэкспериментировать на кацапах бо жалуется, что Кацапов понаехало..шумят и днём и ночью...ппц., утром вышла-с балкона,русским матом со всеми поздоровалась.вроде сегодня поспокойнее
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Чем бы дитя не тешилось. Дидух...
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Люди святкують,відпочивають,що вам не до вподоби ?
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Да всё нравится- пусть отдыхают. Просто мы вроде Христиане,или язычники?, что носимся с дидухами, козами, баранами и т.д..
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Оберіг для сімї ..щоб жили в достатку .любові .миру
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Так вот, не сметь мне указывать, кто тут Украинец.
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А що з Вашої точки зору у народа, який з давніх давен знаний, як землероби, може сипмволізувати отакий сніп з колосся?


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Перед тем как дидуха сожгут, многие назовут его петей.
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Та не.Вовой назовут...Проклятым Вовой,ВВХ
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а можно Вовочкой, он больше в этом нуждается
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Ночь перед Рождеством: где-то в украинском селе

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Добрый всем вечер!Всех с светлым праздником Рождества!Всех благ,процветания,здоровья Вам и Вашим семьям.Храни Вас бог!Слава Украине!Слава Нации!
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меня не корре забанили, потому что я люблю аленину! ну что за хрень!
всех с рождеством братья! эстония маленькая с Вами!
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Jingle Bells українською (the most cute New Year movie) - Шпилясті кобзарі (Ukraine, 2016)

https://www.youtube.com/watch?v=7bx4S2YGS48
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Христос Иисус Иосифовичь
дата рождения:6.1.0000.
Еврей.
беспатийный,вредных привычек не имеел.
обучался в мастерской папы по специальности плотник.
самый великий афефрист за всю историю.
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Не при святі будь сказано, але забирайся нахуй....
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да вы не злитесь..я просто так привык-что думаю то и скажу(напишу)..моё мнение..бывает обижу человека нехотя,потом неудобно ..
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действительно верующий человек верит не только в рождество ,на троицу и пасху ,а 365 дней в году ,24 часа в день,каждую секунду-следовательно нет абсолютно никакой разницы когда я это написал...или я мыслю неверно?
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Завтра, або післязавтра - ваші слова не були б сприйняті як образа а як жарт. Сьогодні - не досить доречно..
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Ві можете не верить, но обидеть верующего человека грех.
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Нынешнее действо оскорбляет мои чувства неверующего...
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якщо ти віриш що Бога немає значить ти також віруючий
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Упс
У ватных тролей не оказалось методичек по поводу новости про ДІДУХА
Класс!!! А ведь многие кацорылые впервые слышат это слово, не говоря уже даже о том, какое он имеет значение
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Хочеш почавлених бульдозером санкційних апельсинів, кацапе?
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И рождественского гуся (правда тоже давленного,но ему-то не привыкать)
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головне не перемагати, а отримувати ключы выд квартир
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Хочу напомнить, что Рождество ВСЕГДА празднуется ДО НОВОГО ГОДА!!! ВСЕГДА!!! Христиане живут по трём календарям:грегорианский (католики, протестанты, униаты (греко-католики) и некоторые православные), новоюлианский (некоторые православные) и юлианский (Московский Патриархат и его прихожане). Из этих трёх календарей, юлианский самый неправильный (сильно не совпадает с астрономическим годом). Он отстаёт от обычного астрономического календаря на целых 13 дней!!!Поэтому от него и отказались. Многие не в курсе, но по юлианскому календарю завтра не 7 января (как у всего мира), а 25 декабря! Рождество российские православные отмечают тоже 25 декабря!!! А никак не 7 января!!! И Новый год у стороннико российского православия наступит как положено, 1 января. Но по нормальному, это будет уже 14 января. Для большинства христиан мира - ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ! Но россияне, как обычно, выкрутились. Они живут ПО ДВУМ КАЛЕНДАРЯМ ОДНОВРЕМЕННО!!! Обычная жизнь у них по современному Грегорианскому календарю. А Рождество по отсталому календарю. А "новых годов" вообще два!!! Полный бред! Но для наших восточных соседей "был бы повод выпить" . Однако есть одна загвоздка. Дело в том, что на Рождество попадает окончание Поста и люди накрывают праздничный стол. А у российских православных и их сторонников в других странах происходит грех. Они кушают мясную и жирную пищу на современный Новый год, а Рождество празднуют только спустя семь дней. А это, если не ошибаюсь, грех чревоугодия. И толкает людей на это сама Русская православная церковь Московского патриархата. А ведь изменить эту несуразицу очень просто. Московский Патриарх Тихон ещё в 1923г. перевёл РПЦ на новоюлианский календарь (Новый стиль). Но затем временно это нововведение отложил. Заметьте, НЕ ОТМЕНИЛ, А ОТЛОЖИЛ. Так что ждём логического шага. И от Киевского патриарха и от Московского.
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Будем вместе с Вами беларусами праздновать до Нового Года.Но надо время,чтобы привыкнуть.Я только за.
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Всех с добрым и милым праздником,кроме кацапов ,сепаратни и шокоботов. Бакс привет.
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Не бреши . Не кради . Антихристи брешуть і крадуть . Україною керують антихристи
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Цензор.НЕТФотоОбществоРождественский дидух установили в центре Львова. ФОТО
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