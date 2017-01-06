 Пожар на Житомирщине: в частном доме погибли 2 человека. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, возгорание случилось в деревянном жилом доме в селе Невировка Хорошевского района. Еще до приезда пожарных соседи успели вывести из хлева домашний скот.
По указанному адресу прибыли 4 пожарных. В 6:00 огонь был ликвидирован. Во время тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили тело 62-летнего владельца дома. Во время разбора обгоревших конструкций на веранде нашли также тело 48-летнего мужчины без признаков жизни.
Вследствие чрезвычайного происшествия уничтожен жилой дом и крыша хозяйственного здания. По предварительным данным, к пожару привело курение в постели.
(Фото Управления ГСЧС в Житомирской области)
1096 5
Баптистская церковь горела ночью в Черкассах, - ГСЧС. ФОТО(62)
Убытки от пожара в помещениях львовского завода "Электрон" составляют 50 млн грн, - Нацполиция(16)
Во Львове произошел пожар в здании городского управления полиции. ВИДЕО(17)
Помещения завода "Электрон" горят во Львове. ФОТОрепортаж(117)
Турецкая полиция обнародовала обновленные данные о жертвах теракта в Стамбуле(0)
На пожаре в Житомирской области погиб полуторагодовалый ребенок, - ГСЧС(8)
Музей-крыивка УПА сгорел под Львовом. ФОТОрепортаж(194)
НУ....... КАЖЕТСЯ НАЧАЛОСЬ.....
Военная техника направляется в страны Восточной Европы для усиления «сил сдерживания» НАТО на случай возможной агрессии со стороны России.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
12122, Житомирская область, Хорошевский р-н, с. Рыжаны, тел.: 5-31-82
Ответить