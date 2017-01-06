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Все про:Житомирщина (518) пожар (2908) жертвы (771) ГСЧС (585)

 Пожар на Житомирщине: в частном доме погибли 2 человека. ФОТО

В Житомирской области сгорел жилой дом. В результате погибли 2 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, возгорание случилось в деревянном жилом доме в селе Невировка Хорошевского района. Еще до приезда пожарных соседи успели вывести из хлева домашний скот.

По указанному адресу прибыли 4 пожарных. В 6:00 огонь был ликвидирован. Во время тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили тело 62-летнего владельца дома. Во время разбора обгоревших конструкций на веранде нашли также тело 48-летнего мужчины без признаков жизни.

Вследствие чрезвычайного происшествия уничтожен жилой дом и крыша хозяйственного здания. По предварительным данным, к пожару привело курение в постели.

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пожарпожар

(Фото Управления ГСЧС в Житомирской области)
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В Германию из США прибыла бронетехника «для сдерживания» России
НУ....... КАЖЕТСЯ НАЧАЛОСЬ.....
Военная техника направляется в страны Восточной Европы для усиления «сил сдерживания» НАТО на случай возможной агрессии со стороны России.
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знатоки-журналисты, нет Хорошевского района в Житомирской области и в Украине тоже.
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Адрес местного совета
12122, Житомирская область, Хорошевский р-н, с. Рыжаны, тел.: 5-31-82
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