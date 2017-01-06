 Филарет поздравил с Рождеством: Будем просить Спасителя, чтобы даровал Украине победу над агрессором, мир и единство. ФОТОрепортаж

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Об этом говорится в рождественском послании Филарета, передает Цензор.НЕТ Патриарх отмечает, что Украина празднует Рождество Христово в сложных условиях: "на Донбассе идет война"."Украина - миролюбивая держава. С нами правда, а там, где правда, - там Бог, а где Бог - там всегда победа. Поэтому мы верим в нашу победу! Я поздравляю вас с этим великим христианским праздником Рождества Христова и с Новым Годом. Поздравляю с праздником Президента Украины Петра Порошенко, Верховную Раду, Украинское правительство, наши Вооруженные силы, верных и мужественных защитников нашей Родины, которые не жалеют даже своей собственной жизни. Приветствую всех наших земляков-украинцев, рассеянных по всему миру: в Америке и в Канаде, в Европе и в Австралии, которые любят свою Родину и помогают ей. В эти радостные рождественские дни поблагодарите нашего Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, за все Его благодеяния к нам, за радости и скорби. Будем просить Его, чтобы Он простил все наши грехи, вольные и невольные; да дарует Украине победу над агрессором; благословил Украинское государство и весь украинский народ в 2017 году; даровал нам мир, согласие, единство; чтобы мы руководствовались в жизни любовью к Богу и ближним, и к Украине; чтобы мы ходили дорогами правды и не сворачивали на кривые дороги. Пусть лучезарный луч Вифлеемской звезды озаряет наши души и сердца светом мира, любви и истины", - обратился Филарет к верующим.6 января 2017, в надвечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет совершил вечерню и Божественную литургию святителя Василия Великого в Свято-Владимирском кафедральном соборе. В конце богослужения состоялся чин прославления Христа, во время которого на середину собора была вынесена икона Рождества Христова и большая свеча (символ Вифлеемской звезды), перед которыми священнослужители торжественно спели тропарь и кондак праздника.Вечером, Святейший Патриарх Филарет возглавит праздничное Всенощное бдение во Владимирском кафедральном соборе.

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Далее приводим полный текст рождественского послания Филарета на языке оригинала:ДОРОГІ БРАТТЯ І СЕСТРИ!ХРИСТОС НАРОДИВСЯ! СЛАВІМО ЙОГО!Знову ми святкуємо подію, яка сталася понад 2000 років тому, коли Син Божий з'єднався з людською природою. Апостол Павло називає це "великою тайною благочестя: Бог явився у плоті" (1 Тим. 3: 16). Що це означає: "Бог явився"? Бог є дух, дух невидимий. Тому людина не може бачити невидимого. А для того, щоб людина побачила Бога, Він став людиною, народившись від Пресвятої Діви Марії і Святого Духа. Ми знаємо, як народжується немовля від похоті чоловіка і жінки, а ось як народився Син Божий від Діви і Святого Духа - не розуміємо. Тому апостол Павло і називає це народження великою тайною.Для чого треба було Сину Божому стати людиною, тобто в одній особі, в одній іпостасі Сина Божого з'єднати дві природи - божественну і людську? Для Бога це було непотрібно, а для нас, людей, потрібно. Чому для нас потрібно? Тому що внаслідок гріхопадіння Адама і Єви, перших людей, ми стали рабами гріха і смерті.Ніхто з нас не може визволитися від схильності до гріха і смерті. Чи не так? Так! Тому Бог зі Своєї безмежної любові до Свого творіння принижує Себе, з'єднується з нашою людською природою і стає подібним у всьому до нас, крім гріха.Син Божий як життя та істина, ставши людиною, відкрив нам тайну життя світу і людини. Через Нього ми знаємо про священний акт творіння світу волею всемогутнього Бога; знаємо про те, що Божественний промисл керує світом, народами і кожною людиною, що кожен із нас має безсмертну душу, що існує вічне життя, що основою життя є любов - бо Бог є любов, що всі люди рівні за природою, бо вони є творінням Божим і браттями між собою.Втілившись, Син Божий не тільки показав нам путь життя, а подолав у нашій природі гріх. Яким чином? Взяв на Себе наші гріхи через відповідальність за них перед Богом. Взяти на Себе відповідальність - це означає понести за них покарання. І Він ці покарання поніс, з волі Божої, але від грішних людей, які розп'яли Його на хресті. Син Божий, Господь наш Ісус Христос, перетерпів страждання на хресті добровільно заради нашого визволення від гріха. І помер теж добровільно. Помер заради того, щоб перемогти воскресінням смерть у людській природі.Тепер усі люди мають можливість через віру і покаяння очищатися від гріха, жити праведно і успадковувати Небесне Царство і вічне блаженне життя. Прийде час, коли в наших тілах буде переможена і смерть через загальне воскресіння із мертвих. Усе це звершив для нас, людей, Син Божий через народження від Пресвятої Діви Марії. Не було б Різдва Христового - не було б і спасіння від гріха і смерті. Тому в різдвяних колядках ми співаємо: "Ой, радуйся земле, Син Божий народився!".Україна святкує Різдво Христове у складних умовах: на Донбасі йде війна, наші найкращі сини і дочки помирають за волю України, люди страждають. Церква закликає вірних до терпіння у стражданнях. Але сенс земного життя полягає не в терпінні, а у праведності і благочесті, в любові один до одного і в любові до Бога. Праведність - це властивість життя людини, коли вона співстраждає і співчуває знедоленим, і виконує покладені на неї обов'язки. Україна - миролюбива держава. З нами правда, а там, де правда, - там Бог, а де Бог - там завжди перемога. Тому ми віримо в нашу перемогу!Дорогі браття і сестри! Пам'ятаймо, для чого народився Син Божий від Пресвятої Діви Марії у Вифлеємській печері. А я вітаю вас із цим великим християнським святом Різдва Христового і з Новим Роком. Вітаю зі святом Президента України Петра Порошенка, Верховну Раду, Український уряд, наші Збройні сили, вірних і мужніх захисників нашої Батьківщини, які не шкодують навіть свого власного життя. Вітаю всіх наших земляків-українців, розсіяних по всьому світу: в Америці і в Канаді, в Європі і в Австралії, які люблять свою Батьківщину і допомагають їй.У ці радісні різдвяні дні подякуймо нашому Спасителю, Господу нашому Ісусу Христу, за всі Його благодіяння до нас, за радості і скорботи. Будемо благати Його, щоб Він простив усі наші гріхи, вільні і невільні; щоб дарував Україні перемогу над агресором; благословив Українську державу і весь український народ у 2017 році; дарував нам мир, злагоду, єдність; щоб ми керувалися в житті любов'ю до Бога і ближніх, і до України; щоб ми ходили дорогами правди і не звертали на криві дороги. Нехай світлосяйне проміння Вифлеємської зірки осяює наші душі і серця світлом миру, любові і правди!Христос народився! Славімо Його!