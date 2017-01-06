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Все про:поздравление (551) Рождество (223) УПЦ КП (365) Филарет (284)

 Филарет поздравил с Рождеством: Будем просить Спасителя, чтобы даровал Украине победу над агрессором, мир и единство. ФОТОрепортаж

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) патриарх Филарет желает украинцам победы над агрессором, мира и единства по случаю Рождества.

Об этом говорится в рождественском послании Филарета, передает Цензор.НЕТ.

Патриарх отмечает, что Украина празднует Рождество Христово в сложных условиях: "на Донбассе идет война".

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"Украина - миролюбивая держава. С нами правда, а там, где правда, - там Бог, а где Бог - там всегда победа. Поэтому мы верим в нашу победу! Я поздравляю вас с этим великим христианским праздником Рождества Христова и с Новым Годом. Поздравляю с праздником Президента Украины Петра Порошенко, Верховную Раду, Украинское правительство, наши Вооруженные силы, верных и мужественных защитников нашей Родины, которые не жалеют даже своей собственной жизни. Приветствую всех наших земляков-украинцев, рассеянных по всему миру: в Америке и в Канаде, в Европе и в Австралии, которые любят свою Родину и помогают ей. В эти радостные рождественские дни поблагодарите нашего Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, за все Его благодеяния к нам, за радости и скорби. Будем просить Его, чтобы Он простил все наши грехи, вольные и невольные; да дарует Украине победу над агрессором; благословил Украинское государство и весь украинский народ в 2017 году; даровал нам мир, согласие, единство; чтобы мы руководствовались в жизни любовью к Богу и ближним, и к Украине; чтобы мы ходили дорогами правды и не сворачивали на кривые дороги. Пусть лучезарный луч Вифлеемской звезды озаряет наши души и сердца светом мира, любви и истины", - обратился Филарет к верующим.

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6 января 2017, в надвечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет совершил вечерню и Божественную литургию святителя Василия Великого в Свято-Владимирском кафедральном соборе. В конце богослужения состоялся чин прославления Христа, во время которого на середину собора была вынесена икона Рождества Христова и большая свеча (символ Вифлеемской звезды), перед которыми священнослужители торжественно спели тропарь и кондак праздника.

Вечером, Святейший Патриарх Филарет возглавит праздничное Всенощное бдение во Владимирском кафедральном соборе.

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Далее приводим полный текст рождественского послания Филарета на языке оригинала:

ДОРОГІ БРАТТЯ І СЕСТРИ!
ХРИСТОС НАРОДИВСЯ! СЛАВІМО ЙОГО!

Знову ми святкуємо подію, яка сталася понад 2000 років тому, коли Син Божий з'єднався з людською природою. Апостол Павло називає це "великою тайною благочестя: Бог явився у плоті" (1 Тим. 3: 16). Що це означає: "Бог явився"? Бог є дух, дух невидимий. Тому людина не може бачити невидимого. А для того, щоб людина побачила Бога, Він став людиною, народившись від Пресвятої Діви Марії і Святого Духа. Ми знаємо, як народжується немовля від похоті чоловіка і жінки, а ось як народився Син Божий від Діви і Святого Духа - не розуміємо. Тому апостол Павло і називає це народження великою тайною.

Для чого треба було Сину Божому стати людиною, тобто в одній особі, в одній іпостасі Сина Божого з'єднати дві природи - божественну і людську? Для Бога це було непотрібно, а для нас, людей, потрібно. Чому для нас потрібно? Тому що внаслідок гріхопадіння Адама і Єви, перших людей, ми стали рабами гріха і смерті.

Ніхто з нас не може визволитися від схильності до гріха і смерті. Чи не так? Так! Тому Бог зі Своєї безмежної любові до Свого творіння принижує Себе, з'єднується з нашою людською природою і стає подібним у всьому до нас, крім гріха.

Син Божий як життя та істина, ставши людиною, відкрив нам тайну життя світу і людини. Через Нього ми знаємо про священний акт творіння світу волею всемогутнього Бога; знаємо про те, що Божественний промисл керує світом, народами і кожною людиною, що кожен із нас має безсмертну душу, що існує вічне життя, що основою життя є любов - бо Бог є любов, що всі люди рівні за природою, бо вони є творінням Божим і браттями між собою.

Втілившись, Син Божий не тільки показав нам путь життя, а подолав у нашій природі гріх. Яким чином? Взяв на Себе наші гріхи через відповідальність за них перед Богом. Взяти на Себе відповідальність - це означає понести за них покарання. І Він ці покарання поніс, з волі Божої, але від грішних людей, які розп'яли Його на хресті. Син Божий, Господь наш Ісус Христос, перетерпів страждання на хресті добровільно заради нашого визволення від гріха. І помер теж добровільно. Помер заради того, щоб перемогти воскресінням смерть у людській природі.

Тепер усі люди мають можливість через віру і покаяння очищатися від гріха, жити праведно і успадковувати Небесне Царство і вічне блаженне життя. Прийде час, коли в наших тілах буде переможена і смерть через загальне воскресіння із мертвих. Усе це звершив для нас, людей, Син Божий через народження від Пресвятої Діви Марії. Не було б Різдва Христового - не було б і спасіння від гріха і смерті. Тому в різдвяних колядках ми співаємо: "Ой, радуйся земле, Син Божий народився!".

Україна святкує Різдво Христове у складних умовах: на Донбасі йде війна, наші найкращі сини і дочки помирають за волю України, люди страждають. Церква закликає вірних до терпіння у стражданнях. Але сенс земного життя полягає не в терпінні, а у праведності і благочесті, в любові один до одного і в любові до Бога. Праведність - це властивість життя людини, коли вона співстраждає і співчуває знедоленим, і виконує покладені на неї обов'язки. Україна - миролюбива держава. З нами правда, а там, де правда, - там Бог, а де Бог - там завжди перемога. Тому ми віримо в нашу перемогу!

Дорогі браття і сестри! Пам'ятаймо, для чого народився Син Божий від Пресвятої Діви Марії у Вифлеємській печері. А я вітаю вас із цим великим християнським святом Різдва Христового і з Новим Роком. Вітаю зі святом Президента України Петра Порошенка, Верховну Раду, Український уряд, наші Збройні сили, вірних і мужніх захисників нашої Батьківщини, які не шкодують навіть свого власного життя. Вітаю всіх наших земляків-українців, розсіяних по всьому світу: в Америці і в Канаді, в Європі і в Австралії, які люблять свою Батьківщину і допомагають їй.

У ці радісні різдвяні дні подякуймо нашому Спасителю, Господу нашому Ісусу Христу, за всі Його благодіяння до нас, за радості і скорботи. Будемо благати Його, щоб Він простив усі наші гріхи, вільні і невільні; щоб дарував Україні перемогу над агресором; благословив Українську державу і весь український народ у 2017 році; дарував нам мир, злагоду, єдність; щоб ми керувалися в житті любов'ю до Бога і ближніх, і до України; щоб ми ходили дорогами правди і не звертали на криві дороги. Нехай світлосяйне проміння Вифлеємської зірки осяює наші душі і серця світлом миру, любові і правди!

Христос народився! Славімо Його!
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В
Києві морозчик ходить,

сповіщає
Україну про Різдво ХРИСТОВЕ!

Тож
зустринемо Святвечір, цензорці-панове!
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Теперь правильное поздравление с Рождеством от главы УКРАИНСКОЙ церкви.
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Правильное поздравление должно было быть 24го декабря, а не с кацапской сектой в один день и после нового года! Совсем кацапы украинцев не убили что надо с этой мразью еще и рождество приздновать в один день, к тому же и само рождество сектантское потому что после нового года!
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Оно-то так. Но пока хоть киевский патриархат, а не тот урод, что парой новостей ниже и то хорошо.
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Другое дело! А то пока только поздравления от чертей были. Долгие лета, Филарету.
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З Різдвом!!!!!!Хай твою оселю ангел сторожать,хай Ісусик прещедрий тобі добра примножить.Будь щаслива, будьте здорова,живи у мирі та любові.Христос Раждається!!! Цемчик маленька
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Есть у меня родственники верующие УПЦ КП. Всех верующих УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ поздравляем с Рождеством.
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Разве не услышишь сегодня: «Подлинно ли сказал Бог, что Христос умер за всех? Все ли люди имеются в виду»?
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Вы знаете почему некоторые протестанты в Украине празднуют по Юлианскому календарю?
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А остальных украинцев не? А я поздравляю всех православных независимо от того к какому патриархату они принадлежат! Христос родился!
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так ты друг всех кацапов, как же тут без тебя?!
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УПЦ МП не поздравляю. Протестанты как правило праздновали 25 декабря и им писал поздравления.
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Церковь УПЦ МП и УПЦ КП не нужно поздравлять, поздравлять нужно прихожан. Они (прихожане УПЦ МП) уже не люди что ли?
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Все кто ходят в УПЦ МП - СЕКТАНТЫ и поддерживают убийц своих земляков!!!
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странные у вас принципы..Христос не делил на белых и красных..
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Какие есть. Не люблю сепаров и убийц, вот такие принципы. Но жду ответа от Вас.
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извините..можете не читать..
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Процитирую материал Кайла Батта по этому вопросу:
Большинство верующих людей соглашаются с тем, что Бог ненавидит грех. Неоднократно Библия подчёркивает тот факт, что Богу противно нечестие. Бог сказал пророку Иеремии сообщить израильтянам об их грехе следующее: «не делайте этого мерзкого дела, которое Я ненавижу» (44:4 ). Автор книги Притчей назвал семь грехов, которые ненавидит Господь (6:16-19 ). Пророк Захария объявил, что Бог ненавидит ложные клятвы и зло совершаемое против ближнего человека (8:17 ). Сам Иисус сказал, что ненавидит дела Николаитов (Откровение 2:6 ). Библия подчеркивает тот факт, что Господь ненавидит грех.
Однако некоторые говорят, что Бог Свою ненависть распространяет несколько дальше. Они считают, что Бог ненавидит грешников, так же как и совершаемый ими грех. Говорят также, что Бог любит тех, кто повинуется Ему и ненавидит всех, кто непослушен. Те, кто учат этой идее, используют различные библейские стихи, чтобы «доказать» своё. К примеру, Псалом 5:6 в котором говорится, что Бог «ненавидит всех, делающих беззаконие». И Притчи 6:18,19 , в которых говорится, что Бог ненавидит «лжесвидетеля, наговаривающего ложь и сеющего раздор между братьями». Правда ли, что Бог ненавидит грешников вместе с их грехами?
Всякий, кто читал Библию, понимает, что одной из величайших тем в ней является любовь. Библия говорит, что Бог есть любовь ( 1 Иоанна 4:8 ). В ней так же поясняется, что Бог проявил к нам Свою любовь ещё тогда, когда мы были грешниками:

Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. (Римлянам 5:6-8 )(с)
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кацапы своего Христоса убили в 1917году! Поздравляю тебя с юбилеем!
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i що ж робити

А остальных украинцев не? А я поздравляю всех православных независимо от того к какому патриархату они принадлежат! Христос родился!
06.01.2017 18:59
Понимаю. Это Захарченко, Плотницкого,, Путина, Гюндяева...всех сепаров и убийц. Они Вам благодарны.
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если от них будет искренние покаяние..то будут прощены..но для начала надо знать крещены ди они вообще и в какого бога веруют..
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Давайте праздновать Рождество 25 декабря....нет у кацапов Бога....
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Довгих літ служіння патріарху Філарету на благо України та українського православ'я..
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сограждане? Почти как комсомольское - товарищь!
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Граждане товарищи коммунисты, комсомольцы и сопливые октябрята...
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....Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине: Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
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Патриарху Филарету - многая лета и крепкого здоровья! Рождество на нашу землю пришло! Христос родился - славим его! С Рождеством Христовым, украинцы и наши друзья за кордоном!
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Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
зігріє вам серце Різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
оселяться щастя і спокій у нім!

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Веселої коляди! Смачної куті!Без маци в шоколаді.
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Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Вітаю всіх з Різдром!

Смачної куті.

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Тепер ходжу тільки до церкви КП . Це принципово .
Всіх зі святом !
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Молодец! Еще бы подговорил батюшку перестать праздновать с кацапской сектой рождество - можно и наградить!
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Это принимает решение Патриарх или Синод (не знаю точно, но не батюшка).
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Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,зігріє вам серце Різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
оселяться щастя і спокій у нім!
Всіх форумчан-цензорят, адмінів з Різдвом!!!!!
Здоров'я всім вам і вашим родинам!!!!!!! нехай Господь вас береже.
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Все кто празднуют с кацапами рождество мало того что сектанты так еще и любители "руського мира" - поздравляю вас ну с рождеством или что там у вас секта празднует?!
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джонни, одевайся и давай пойди на улицу поприцепляйся к прохожим с этим комментарием, особенно к шумным компаниям весёлых людей
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Это ты к чему ляпонула? "шумные компании", пошел смотреть,... не поверишь кроме собак никого нету!
Иди празднуй, праздник ВДВОЙНЕ 100лет как кацапские комуняки убили священников православных !!!
Ну и сектантское рождество, посленовогоднее!
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попы должны желать просто мира бе этого над агрессором и тд. нужно говорить - типо того - дай боже миру и благополучия Украине спаси и сохрани
и без всякой политике
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В Этом году ровно 100 лет назад кацапские коммунисты захватили власть и уничтожили церковь.
С юбилеем вас любители московского патриархата!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныФиларет поздравил с Рождеством: Будем просить Спасителя, чтобы даровал Украине победу над агрессором, мир и единство. ФОТОрепортаж
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