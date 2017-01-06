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Все про:авто (3876) Волынь (478) Госпогранслужба (2316) контрабанда (1584) побег (251) пограничники (1001) поджог (624) сигареты (477)

 Контрабандисты сожгли микроавтобус с сигаретами, убегая от пограничников. ФОТО

В Волынской области контрабандисты, убегая от пограничников, сожгли микроавтобус с сигаретами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, пограничники отдела "Амбуков" обнаружили на снежном покрове дорожку человеческих следов. Позже они заметили следы от транспортного средства и поваленный заградительный забор.

Правоохранители организовали поиски нарушителей. В 1,5 км от границы они заметили микроавтобус с неизвестными. Те, заметив пограничный наряд, облили автомобиль неизвестным веществом и подожгли его, после чего бросились бежать. В сожженном микроавтобусе Volkswagen были найдены остатки сгоревших сигарет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрабандисты бросили 1,5 тыс. пачек сигарет на границе с Молдовой после применения оружия пограничниками. ФОТО

поджог автомобиль микроавтобус

(Фото Госпогранслужбы)
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да погранцы сами сожгли, когда вывезли сигареты) и концы в огонь)
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Тю, спалили такий дорогий товар,
та прикордонники просто хотіли цигарку припалити,
а вони навтьоки,
не той тепер пішов контрабандист, ой, не той...
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Верится в такое с трудом. Вернее-вообще не верится.
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да погранцы сами сожгли, когда вывезли сигареты) и концы в огонь)
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Зато теперь я верю, что хотя бы один раз контрабас таки уничтожили, а не продали еще раз.))))
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Зря. Вот тут, похоже, ничего и не уничтожали.
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застава куревом обеспечена...медаль за смекалку.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКонтрабандисты сожгли микроавтобус с сигаретами, убегая от пограничников. ФОТО
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