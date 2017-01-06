 Контрабандисты сожгли микроавтобус с сигаретами, убегая от пограничников. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, пограничники отдела "Амбуков" обнаружили на снежном покрове дорожку человеческих следов. Позже они заметили следы от транспортного средства и поваленный заградительный забор.
Правоохранители организовали поиски нарушителей. В 1,5 км от границы они заметили микроавтобус с неизвестными. Те, заметив пограничный наряд, облили автомобиль неизвестным веществом и подожгли его, после чего бросились бежать. В сожженном микроавтобусе Volkswagen были найдены остатки сгоревших сигарет.
(Фото Госпогранслужбы)
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Молодец, Светлана.
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та прикордонники просто хотіли цигарку припалити,
а вони навтьоки,
не той тепер пішов контрабандист, ой, не той...
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