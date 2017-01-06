EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия, Фоторепортаж
  2121  47
Материалы по теме:
Все про:задержание (4757) Нацполиция (5359) Ривне (235) Ривненщина (507) янтарь (444)

 Группа копателей янтаря задержана на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во время совместной отработки Сарненского района работники роты полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Ривненской области и местного отдела, в урочище "Гальбин" вблизи села Федоровка обнаружили шесть человек, которые незаконно добывали янтарь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области.

С места происшествия правоохранители изъяли мотопомпу кустарного производства, орудия для незаконного промысла и автомобиль "FordTransit", с которого при осмотре изъяли небольшое количество янтаря-сырца. Пятеро жителей Сарн и один - с Рокитновщины в возрасте от 29-ти до 44 лет, пока общаются со следователями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Житомирской области полицейские задержали пятерых искателей янтаря

По факту нарушения правил охраны недр начато досудебное расследование по части 2 статьи 240 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.


янтарьянтарьянтарьянтарь



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Экстремалы... В такую холодину в воде возиться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дата когда пэтя этот высер выкинул,а фотки декабрские
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зі своїм хом'яком спілкуйся-це твій рівень розумових здібностей.
Чи "полЄно" довби...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тобто ти нічого цьому світові не дав, окрім синів-скажених собак. Так і має бути з комуняками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если бы не майдан овощ бы опять президентом стал. и сделал бы то же самое. это перезревший вопрос. надо когда то заканчивать с тем, что прибыльная компания торгующая энергоносителем и банкрот. и постоянно с наших карманов вливают туда миллиарды. нет, что бы направить их на социалку, так нет в схемы и проще и прибыльней. и сейчас схема, но на ступень выше чем была и так шаг за шагом и не откладывать в дальний ящик. смотришь через пару тройку лет многие начнут потихонечку тянуть цены. почему монопольно поставляют? почему монопольный транзит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
янтар ліс уголь пісок руда це все народне добро - але добро всього народу а не 2-3 ділків які грабують народ і вивозять міліарди у офшори!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гордятся наверно мусора. А у людей работы больше нету никакой , кроме как по морозу в копанки лазить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этот янтарь принадлежит народу Украины, а не 100-200 харям и их покровителям! Пусть собераются, как раньше шахтеры, и идут требуют под кабмин принятия закона и легально работают! Но им такое не надо! Им надо все по тихому!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко вигадує жорстокі випробування для своїх фанів - блогер

Порошенко вигадує жорстокі випробування для своїх фанів / ботів.

Спочатку вони стверждували, що офшори - це супер, трохи згодом доводили протилежне, вихваляючи сміливця Кренделя, який оголосив про намір боротися з одвічним злом.

І що їм робити після нових офшорних скандалів?

Мабуть, повертатися до тези № 1, аби за першої-ліпшої нагоди знову її спростувати.

Класичне роздвоєння особистості. Далі буде веселіше. Мірою розкриття інших таємниць бідолахи остаточно заплутаються. Але їх страждання даремні. Карикатурного президента не очікує нічого, окрім ганебного падіння.

***

Каждый день дарит мне множество чудесных открытий. Теперь я знаю, что Порошенко - несчастная жертва. Весь мир подключился к охоте на этого идеального человека, чтобы помешать Украине идти своим особенным (коррупционным и тупиковым) путем!

С трепетом жду, когда прозвучит сакраментальное: "Нас хотят превратить в колонию США, а президент не дает им осуществить коварный план!"

Еще я выяснила, что принадлежу к категории безнадежных идиотов, не понимающих, какое сокровище досталось нашей стране, с каким гением нам выпала честь совпасть во времени и пространстве. Оказывается, все проблемы - иллюзия, в реальности нас уже привели к процветанию и "покращенню".

Те, кто этого не замечает, - враги, "пятая колонна". Ура, вот и определение найдено! Не сомневаюсь, что стараниями порохоботов любимое ватное словечко прочно войдет в обиход. Достойно!

Ilaria Shevchenko
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ілля Несходовський ‏@neskhod 4 ч.4 часа назад
За останні тижні припинило роботу 128 тисяч приватних підприємців http://fb.me/zdgv42vT

27 грудня Президент підписав зміни щодо роботи фізичних осіб-підприємців. З 1 січня ФОПи другої та третьої групи будуть змушені платити єдиний соціальний внесок - 704 гривні на місяць, навіть якщо не мають доходу.











 показать весь комментарий
Ответить
 
малий та середній бізнеси - основа економіки будь якої успішної держави!
От тільки у нас завжди намагалися убити власника в селянах ремісниках промисловцях і науковцях!
 показать весь комментарий
Ответить
 
- сто тысяч? Которые никогда не платили налогов и никогда не работали??? Кошмар!
 показать весь комментарий
Ответить
 
более 128 тыс., за несколько недель... а сможешь подтвердить свои слова, что они все никогда не работали и никогда не платили налогов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
704 гривны - это неподъемная сумма для предпринимателя? Хотелось бы узнать, какими видами бизнеса занимаются такие предприниматели
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Массовое закрытие ФЛП осуществляется в каждой области Украины. Больше всего в: Киевской (17176), Харьковской (12390) и Днепропетровской (11196) области.
Больше закрываются предприниматели розничной (43275) и оптовой (8931) торговли, складских (10798) и транспортных услуг (7040).
Согласно новым нормам, уже с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос 704 гривен в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.



http://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/01/6/616926/
 показать весь комментарий
Ответить
 
и тому проблемой 705 гр Вот если бы не эти 705гр, они бы продолжали работать
 показать весь комментарий
Ответить
 
при том, что есть такое понятие как сезонная работа, к примеру. а эти 704 грн. это даже не налог - это обдираловка..


 показать весь комментарий
Ответить
 
За многими закрывающимися ФЛП стоит большой бизнес, который раньше таким образом уходил от уплаты налогов. Сейчас этот вариант ухода от налогов утрачивает актуальность
 показать весь комментарий
Ответить
 
это не решение, для этой проблемы, потому что большому бизнесу 704 грн.\мес. это копейки... ну никак это не выводит из тени большой бизнес. imho
 показать весь комментарий
Ответить
 
Джон123456 - пускай не платили, но люди выживали..... Даже живодер сталин во время войны разрешил частную торговлю для поддержки своих рабов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
почему врачи в поликлиниках , учителя в школах, дворники, токарь дядя Вася с завода ... должны платить налоги со своих копеечных зарплат, а предприниматели нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ловлять тих хто не платить дань а всі інші і особливо бандюки з автоматами як були так і залишились... Ця краіна потоне в брехні з бандюками при владі(((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мусоров возмутила мотопомпа без сертификата и лицензии от авакяна...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Байдуже на копанки вугілля, байдуже на огромні сміттєзвалища, байдуже що вивозять пісок і землю та риють огроменні котловани кар'єрів залишаючи колодязі людей без води - та то нічого, головне щоб янтар не копали...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
проблема копанок идет с начала 90-х,а воз и ныне там, законов как не было и нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чтобы этого дурдома с янтарем не было, надо просто принять закон о старательской деятельности, как в той же России, например. Но эта паскудная власть не хочет принимать закон, потому что тогда большая часть пойдет людям, тому самому народу, именем которого они прикрывают свои гнусные преступления!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
лес и янтарь в тех местах, это то на чем реально можно заработать, посмотрел по гуглкарте места малой родины и ужаснулся.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияГруппа копателей янтаря задержана на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия военнослужащие ГСЧС ГФС Донбасс дороги задержание кибербезопасность киберпреступление Минздрав Минобороны НАБУ налоговая милиция Нацполиция непогода Одесская область Пинчук погода Порошенко разведка Россия снегопад стихия суд США хакер штаб электронное декларирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти