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Все про:Беларусь (2380) Волынь (476) контрабанда (1582) налоговая милиция (1013) сигареты (475) ГФС (2214)

 Налоговики на Волыни задержали партию сигарет, стоимостью 1,6 млн, которую пытались незаконно доставить на территорию Украины. ФОТОрепортаж

В Волынской области сотрудники налоговой милиции совместно с пограничниками задержали партию сигарет, которую пытались незаконно провезти на территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, на таможенном посту "Доманово" был остановлен и осмотрен грузовой автомобиль Renault, который следовал из Беларуси с регистрационными номерами этого государства.

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В результате в грузовом отсеке были обнаружены 620 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога установленного образца стоимостью более 1,6 миллиона гривен.

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Согласно предоставленным документам, отправителем сигарет значилось предприятие из Гонконга, получателем - компания, зарегистрированная в Грузии. При этом водитель не смог предоставить документы о качестве сигарет и стране - производителе. Согласно имеющейся информации, указанные табачные изделия планировалось реализовать на территории Украины.

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Сигареты и транспортное средство изъяты. Общая стоимость изъятого составляет более 6,8 миллиона гривен. В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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приезжайте в Мариуполь на центральный рынок возле рыбных рядов этого добра завались и все без марок
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Для полного цимеса надо было ещё добавить, что контрабанда пришла из Польши.
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нет ну были бы Treasurer или George Karelias and Son, а то говно говном прут.
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Доподнимались акцизов. Теперь пусть посчитают сколько денег мимо казны пойдет с новыми акцизами. Дебилы бля
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На территорию Украины? Правильно задержали. Только не очень старайтесь задерживать сигареты ИЗ Украины. Наши предприятия пусть работают, наши рабочие места.
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А до поднятия акцизов, наоборот ИЗ Украины их вывозили.
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Акциз на тютюн то як сполучені посудини між собою тільки дія навпаки - товар нелегальний перетікає туди де більші акцизи
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какие зоркие стражи границы у нас! одна непонятка такие фуры идут только после того как таможня и погранцы дали команду "Добро" и заняты пересчетом денег, так что случилось?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Волыни задержали партию сигарет, стоимостью 1,6 млн, которую пытались незаконно доставить на территорию Украины. ФОТОрепортаж
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