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 Война на Донбассе: опубликованы снимки российского разведывательного вылета БЛА "Орлан-10" в районе Дебальцево, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Обнаружены новые доказательства российской военной агрессии на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает волонтер InforNapalm Михаил Кузнецов на своей странице Facebook.

"Немного фотографий разведывательного вылета БЛА "Орлан-10" c бортовым номером 10253 принадлежащего 83-ей ОДШБр ВС РФ (в/ч 71289). Вылет осуществлялся 31.01.2015 года в районе Дебальцево. Откуда у нас данные снимки и подробности? Читаем здесь, разумеется, кто еще не читал", - написал он.

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Смотрите на Цензор.НЕТ: Четверо российских солдат-калмыков "заблудились" в степях Донбасса, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

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Чё за хрень?
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так я не понял, это снимки сделаны рашистским бпла?
а на снимках позиции наших войск?
чем рыли окопы что так плавно и красиво? ощущение что что-то роботизированное копало.
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МО эти снимки нужно не прикалывать на стену в своих фешемебельных офисах, а распространять их на всех заседания кофейников оон и ММSсками переправлять днем и ночью охламоладндам, макрелям, штангельциркулям и прочей ГЕЙропейской пидарасне, которая связывает руки шоколоданому рыго-барыге, минскими договорняками.
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А вот Гейропе эти снимки и на уйх не нужны как и твоя вонючая жопа. Засунь их себе и беги подставляй ее пупкину.
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Garni ‏@Zemorodok 4 ч.4 часа назад
Украинские налогоплательщики содержат армейские корпуса "ДНР" и "ЛНР" на паях с РФ - Семенченко:
https://t.co/9KqMLHROoU


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Когда уже сирийские шахтеры и трактористы могут свободно в своем сельпо покупать ПЗРК,что бы ордынские самолеты не могли безнаказанно бомбить школы и больницы сирийских городов.
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якість фото у кацапського безпілотника вражає, такому БПЛА пасує з "Адміралом Кузя" в тандемі працювати
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на тебе камеру импортно замещённую орлановскую
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Хреновый орлан, не зоркий, фсе плывет. Наверное бояра виноВАТА
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все как на ладони... позиции, машинки едут... капец, нужны какие-то противобеспилотные беспилотники...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВойна на Донбассе: опубликованы снимки российского разведывательного вылета БЛА "Орлан-10" в районе Дебальцево, - InformNapalm. ФОТОрепортаж
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