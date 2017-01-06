 Война на Донбассе: опубликованы снимки российского разведывательного вылета БЛА "Орлан-10" в районе Дебальцево, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает волонтер InforNapalm Михаил Кузнецов на своей странице Facebook.
"Немного фотографий разведывательного вылета БЛА "Орлан-10" c бортовым номером 10253 принадлежащего 83-ей ОДШБр ВС РФ (в/ч 71289). Вылет осуществлялся 31.01.2015 года в районе Дебальцево. Откуда у нас данные снимки и подробности? Читаем здесь, разумеется, кто еще не читал", - написал он.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Четверо российских солдат-калмыков "заблудились" в степях Донбасса, - InformNapalm. ФОТОрепортаж
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а на снимках позиции наших войск?
чем рыли окопы что так плавно и красиво? ощущение что что-то роботизированное копало.
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Украинские налогоплательщики содержат армейские корпуса "ДНР" и "ЛНР" на паях с РФ - Семенченко:
https://t.co/9KqMLHROoU
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