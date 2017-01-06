 Трое злоумышленников жестоко избили киевского пенсионера, требуя деньги, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г. Киеве.
И. о. начальника Голосеевского управления полиции Анатолий Кожухарь рассказал: "Преступники ворвались в дом 68-летнего киевлянина около трех часов ночи и, угрожая ножом, и предметом похожим на пистолет, требовали деньги. Мужчина не выдал место тайника даже после нанесения ему телесных повреждений. Помешал разбойникам сын потерпевшего - он прибежал на крик отца".
Нападавшие не учли, что дом состоит из двух частей, и там также проживают люди. Испугавшись, они убежали.
Молодой человек вызвал врачей скорой медицинской помощи для своего отца и решил догнать преступников. На автозаправке он задержал одного из беглецов и передал его в руки полиции. Им оказался 30-летний уроженец Донецкой области, который признался в содеянном нападении.
Через неделю, благодаря профессиональному опыту, сотрудники уголовного розыска задержали еще одного подельника - 39-летнего черниговчанина, которого правоохранители ранее задерживали за хранение наркотиков.
В рамках проведения досудебного расследования оперативники установили личность третьего участника преступной группы. Его поиски пока продолжаются.
Позже разбойники признались, что услышали от знакомого, будто дома пенсионер держит большую сумму денег.
Фото: пресс-служба ГУ НП г. Киева
По данному факту след ователями Голосеевского управления полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 ( Р азбой ) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы срокомот 7-ми до 12-ти лет с конфискацией имущества.
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