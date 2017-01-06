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 Трое злоумышленников жестоко избили киевского пенсионера, требуя деньги, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Трое молодых людей жестоко избили пожилого мужчину рукояткой пистолета, чтобы он отдал им свои сбережения. В настоящее время злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении разбойного нападения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г. Киеве.

И. о. начальника Голосеевского управления полиции Анатолий Кожухарь рассказал: "Преступники ворвались в дом 68-летнего киевлянина около трех часов ночи и, угрожая ножом, и предметом похожим на пистолет, требовали деньги. Мужчина не выдал место тайника даже после нанесения ему телесных повреждений. Помешал разбойникам сын потерпевшего - он прибежал на крик отца".

Нападавшие не учли, что дом состоит из двух частей, и там также проживают люди. Испугавшись, они убежали.

разбой

Молодой человек вызвал врачей скорой медицинской помощи для своего отца и решил догнать преступников. На автозаправке он задержал одного из беглецов и передал его в руки полиции. Им оказался 30-летний уроженец Донецкой области, который признался в содеянном нападении.

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разбой

Через неделю, благодаря профессиональному опыту, сотрудники уголовного розыска задержали еще одного подельника - 39-летнего черниговчанина, которого правоохранители ранее задерживали за хранение наркотиков.

разбой

В рамках проведения досудебного расследования оперативники установили личность третьего участника преступной группы. Его поиски пока продолжаются.

Позже разбойники признались, что услышали от знакомого, будто дома пенсионер держит большую сумму денег.

разбой

Фото: пресс-служба ГУ НП г. Киева

По данному факту след ователями Голосеевского управления полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 ( Р азбой ) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы срокомот 7-ми до 12-ти лет с конфискацией имущества.
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А ведь неизвестно у орков был боевой или с резиновыми пулями, могли бы подстрелить сына. В условиях войны разрешение на оружие это необходимость.
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Давайте скорее вернем ДНР в Украину,пусть все 40 000 бевиков к нам едет,нам скучно
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Типичное занятие титушек, в свободное от митингов время ...
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Дамбасяне свою помойку превратили в ад, теперь по всей Украине лазят чумазые гадят
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Якби син сам не зловив одного орка, то мєнти/понти ніхєраби так і не розкрили..., а проводили би розшукові заходи протягом року і закрили би справу, або взагалі не порушува ли б.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТрое злоумышленников жестоко избили киевского пенсионера, требуя деньги, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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