EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия, Фоторепортаж
  532  1
Все про:Киев (15765) конвертцентр (266) налоги (2275) налоговая милиция (1011) махинации (333) ГФС (2212)

 Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 136 млн грн. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, который оказывал столичным предприятиям услуги по незаконному формированию валовых расходов и переводу безналичных денег в наличные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц - организаторов конвертцентра, которые для прикрытия своей незаконной деятельности зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитных и фиктивных предприятий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 180 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

На счета этих компаний поступали безналичные деньги от реально действующих предприятий в виде оплаты за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем деньги снимались со счетов, открытых в двух банках, и, за исключением 11-13%, которые служили вознаграждением за незаконную конвертацию, вместе с поддельными первичными документами передавались заказчикам таких услуг - представителям предприятий реального сектора экономики.

Налоговый кредит транзитно-конвертационных компаний формировался от предприятий импортеров, осуществляющих реализацию импортируемой продукции на территории Украины за наличные средства. Общий объем проконвертированных средств составил 136 миллионов гривен, сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составляет более 22 миллионов.

В настоящее время установлены основные компании - выгодополучатели незаконной деятельности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Фантом" задержал в Луганской области партию продуктов, которую планировали по реке доставить на оккупированную территорию. ФОТОрепортаж

В результате проведенных в Киеве 15 обысков были обнаружены и изъяты около 650 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте, 33 печати предприятий, компьютерная техника, а также бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность. Кроме того, наложен арест на 43 расчетных счета, на которых находится полтора миллиона гривен.


конвертцентр гфсконвертцентр гфсконвертцентр гфсконвертцентр гфс

В настоящее время следственные действия продолжаются.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 136 млн грн. ФОТОрепортаж
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия военнослужащие ГСЧС ГФС Донбасс закупки кибербезопасность киберпреступление Киев коррупция лекарства Минздрав Минобороны Нацполиция обстрел Одесская область Пинчук погода разведка Россия снегопад суд США Тодуров Борис украинцы хакер Харьков Харьковщина штаб
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти