 Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 136 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц - организаторов конвертцентра, которые для прикрытия своей незаконной деятельности зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитных и фиктивных предприятий.
На счета этих компаний поступали безналичные деньги от реально действующих предприятий в виде оплаты за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем деньги снимались со счетов, открытых в двух банках, и, за исключением 11-13%, которые служили вознаграждением за незаконную конвертацию, вместе с поддельными первичными документами передавались заказчикам таких услуг - представителям предприятий реального сектора экономики.
Налоговый кредит транзитно-конвертационных компаний формировался от предприятий импортеров, осуществляющих реализацию импортируемой продукции на территории Украины за наличные средства. Общий объем проконвертированных средств составил 136 миллионов гривен, сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составляет более 22 миллионов.
В настоящее время установлены основные компании - выгодополучатели незаконной деятельности.
В результате проведенных в Киеве 15 обысков были обнаружены и изъяты около 650 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте, 33 печати предприятий, компьютерная техника, а также бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность. Кроме того, наложен арест на 43 расчетных счета, на которых находится полтора миллиона гривен.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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