 Украинские саперы предотвратили теракт у канала Северский Донец-Донбасс, - штаб. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"Умелыми действиями саперов уничтожены самодельные взрывные устройства, чем было предупреждено совершение теракта", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что во время проведения инженерной разведки и разминирования территории детского лагеря в районе населенных пунктов Степное-Березовое личным составом Центра разминирования был обнаружен тайник артиллерийских боеприпасов.
"Совершив разминирование и очистку территории саперами было уничтожено на месте более 200 боеприпасов в том числе боевые элементы РСЗО "Смерч" и "Ураган", изъято более 100 единиц новейших артиллерийских боеприпасов производства РФ, которые в дальнейшем будут использованы по назначению", - добавили в штабе.
Фото: пресс-центр штаба АТО/ Facebook
Как сообщилось ранее, с начала АТО саперы ВСУ обезвредили почти 138,5 тыс. минно-взрывных устройств.
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10:05 06/01/2017
У Сирії загинули троє військових 137-го гвардійського парашутно-десантного полку, що базується в російській Рязані. Про це сказано в повідомленні організації Conflict Intelligence Team на сторінці в Facebook.
«У соціальних мережах з'явилася інформація про загибель в Сирії трьох бійців 7-ї роти 137-го гвардійського парашутно-десантного полку 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії, що базується в Рязані. Раніше про участь російських десантників в бойових діях в Сирії не повідомлялося. Судячи з фотографій в профілі, повідомлення опублікував колишній або діючий військовослужбовець 137-го полку», - сказано в повідомленні.
Як зазначається, з «згадки загибелі бійців в результаті обстрілу «в ущелині» зрозуміло, що вони загинули в гірській місцевості - наприклад, в провінції Латакія на північ від російської авіабази Хмеймім».
«За відомостями дослідників і близьких бійців, у 2014 році 137-ї гв. парашутно-десантний полк брав участь в бойових діях і ніс втрати на Донбасі», - підкреслили в організації.
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Денис Казанский Опубликовано Январь 5, 2017
Пару дней назад я уже показывал, как люди отмечали новогодние дни в Одессе. Город, который в 2014 году избежал несчастной участи Луганска и Донецка, мирно и спокойно встретил Новый год с красивой уличной иллюминацией и праздничной атмосферой.
Кто-то в ответ запостил новогодние фотографии из центра Донецка. Мол, и там тоже люди гуляют, и там не хуже. Но все же между новогодними праздниками в Донецке и аналогичными праздниками в украинских городах существует огромная разница. В Донецке захватившая власть группировка разрешила дончанам отмечать праздник только одну ночь - с 1 января по 31 декабря.
Уже на следующий день в городе снова действовал комендантский час, за нарушение которого 2 и 3 января боевики задержали более 400 жителей Донецка. Дончане пострадали только за то, что не хотели сидеть на праздники дома, и задержались на улицах или в кафе.
Сами ДНРовцы похвастались своим «уловом» на официальном сайте.
«В целях выявления диверсионно-разведывательных групп, а также недопущения фактов совершения преступлений и правонарушений в ночное время суток сотрудники Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики в период со 2 по 3 января провели оперативно-профилактическую операцию «Ночной город».
Как сообщает центр связей с общественностью МВД ДНР, в мероприятиях было задействовано более 400 сотрудников полиции, в том числе экипажи ГАИ, наряды ОМОН «Беркут», сотрудники оперативных служб. В ходе отработки стражи правопорядка проверили 331 увеселительное заведение, составили 73 протокола по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появления в общественных местах в пьяном виде. К ответственности привлечены 13 правонарушителей за мелкое хулиганство и 9 - за злостное неповиновение законному требованию сотрудника полиции. За нарушение комендантского часа были задержаны 413 граждан».
Вот так. Аж 413 злостных диверсантов повязали на праздники. Как при Андропове. Облавы в кафе! Кайф.
Какие-то гады даже посмели распивать в Новый год алкогольные напитки. Это ли не фашизм?
Сразу видно, что в Одессе свирепствует кровавая хунта, а в Донецке - торжество свободы. Какие-то вооруженные самозванцы, объявившие себя полицией и ОМОНом (кстати, почему ОМОН, а не ОПОН?) хватают на улицах и в ресторанах дончан, отмечающих праздники, и увозят на подвал. И все это называется «народная республика».
И как я 30 лет прожил в Донецке без этого счастья?
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