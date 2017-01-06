 Налоговики на Киевщине ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что гражданин Украины, житель Житомира, через Интернет покупал, перевозил и продавал на территории Житомирской области фальсифицированный алкоголь.
В результате проведенных мероприятий деятельность подпольного цеха по производству фальсификата, который располагался в городе Бровары, была прекращена.
Всего, в результате проведенных семи обысков в Киеве, Киевской области и Житомире по местам изготовления, хранения и продажи указанной продукции было обнаружено и изъято 25 литров спирта, 1420 литров фальсифицированного алкоголя, разлитого по упаковкам бэг-ин-бокс, а также оборудование, которое использовалось в незаконном производстве.
Общая стоимость изъятого составляет более полумиллиона гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается
Фото: пресс-служба ГФС
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да і отмазку придумали- ми підвищуємо акцизи бо боремося за здорову націю.
ох і брехуни..... казна пуста от ви на все ціни і піднімаєте....
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что бороться с поносом ограничивая доступ к сортиру.
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нешто в Мироновке Америка?
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