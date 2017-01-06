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Все про:алкоголь (1370) Бровары (139) Житомир (452) Киевская область (1312) фальсификат (203) ГФС (2212)

 Налоговики на Киевщине ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

В Киевской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков и раскрыли межрегиональную сеть по его реализации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что гражданин Украины, житель Житомира, через Интернет покупал, перевозил и продавал на территории Житомирской области фальсифицированный алкоголь.

алкоголь

В результате проведенных мероприятий деятельность подпольного цеха по производству фальсификата, который располагался в городе Бровары, была прекращена.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики на Киевщине изъяли более 2,5 тысяч литров незаконно изготовленного алкоголя. ФОТОрепортаж

алкоголь

Всего, в результате проведенных семи обысков в Киеве, Киевской области и Житомире по местам изготовления, хранения и продажи указанной продукции было обнаружено и изъято 25 литров спирта, 1420 литров фальсифицированного алкоголя, разлитого по упаковкам бэг-ин-бокс, а также оборудование, которое использовалось в незаконном производстве.

алкоголь

Общая стоимость изъятого составляет более полумиллиона гривен.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В подпольном цеху в Запорожье выявлены 2 тыс. бутылок водки "известных брендов". ФОТОрепортаж

алкоголь

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается

алкоголь
Фото: пресс-служба ГФС
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Раньше это называлось борьбой с самогоноварением.
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Ребятки на праздники пойлом себя обеспечили. Хватит и на 8 марта.
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Серйозне виробництво - очищати продукт зворотнім осмосом не кожному під силу..
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Тоже заметил. Мутное дело какое-то.... зачем фальсификаторам аппарат обратного осмоса?
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Вважаю, що продукт був непоганим з такою технологією. Не бадяга..
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Продукт был явно не для местных колдырей. Скорее всего продавался, как "чудо водка из дьюти фри".
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Не факт . Главное какой спирт использовали . Если метиловый присутствует , то и осмол не поможет !
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Від метилу ніщо не спасе..Використовували однозначно етиловий..
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горілка дорога. цигарки дорогі..... борітеся... хєр ви поборите контрабас.
да і отмазку придумали- ми підвищуємо акцизи бо боремося за здорову націю.
ох і брехуни..... казна пуста от ви на все ціни і піднімаєте....
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Что с расследованием убийства Бузины? Что с расследованием убийства Шеремета, что с расследованием расстрела в Княжичах? Что с расследованием убийств на майдане? Что с расследованием убийств в Одессе 2 мая? Что с расследованием оффшоров президента? Что там по поводу липецкой фабрики?
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Тю....то такие мелочи по сравнению с фальсифицированной водкой.
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липецкая фабрика платит налоги не в Панаму а в бюджет липецка
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Надо ещё акцизы на спиртное поднять ! Что пузырь водки гривен по 200 стоил ! Тогда сразу перестанут фальсификат колотить !
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вместо одного ликвидированного появятся десятки новых.
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В Красноярске 4 человека умерло от отравления спиртовым коктейлем «Тайм аут» продаваемого в 1.5-литровой пластиковой таре!
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ІТІТЬКАЛАТІТЬ!!! Мій "РОДНІЧОК-ЧОК-ЧОК" вже дофіга років пррррацює-віскарьок виробляє! І НІЯКИХ проблем з похміл''ям і ваще! Казьонку принципово не купляю-кака!
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Бороться с пьянством ограничивая доступ к водке - это то же самое,
что бороться с поносом ограничивая доступ к сортиру.

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ты чего американский флаг поцепил?

нешто в Мироновке Америка?
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Гетьман.Юа , рєдіска, мордеру настучал..За шо -навіть не зрозумів.. Які проблеми-аккаунтів валом! Але не по гетьманські якось-ні разу , ні на кого Я цього не робив..Глянь в "пожеланіях форумчан"...
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посмотрите на организацию. хоть ревизора приглашай.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Киевщине ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж
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