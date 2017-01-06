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Все про:адвокат (772) госзакупки (742) лекарства (622) медицина (1372) Минздрав (1231) Тодуров Борис (3)

 Всего на трех закупках Институт сердца в течение месяца "наварил" 148 324 грн, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Институт Сердца Министерства здравоохранения Украины всего на трех закупках в течение месяца наваривает 148 324,42 грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала адвокат Евгения Закревская.

По ее словам, Государственное учреждение Институт сердца Министерства здравоохранения Украины "23.12.2016 г. закупило препарат Цефопектам, пор. д/ин 1 г /1 г (2 г) № 1 производства Борщаговского фармацевтического завода на общую сумму 197 614,92 грн. (1 821 флакон по 108,52 грн.) в ООО "Галафарм" ( https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-12-23-001607-b).

лекарства

"Интересно, что это очевидно привилегированная цена, специально для светил кардиохирургии, так как обычным покупателям и сама ООО "Галафарм" продает этот же препарат того же производителя по 68,52 грн. (http://galafarm.com.ua/wa1.php3). Наименьшая же цена на данный препарат на рынке 64,30 грн., а цены 108 грн. мне в принципе не удалось найти. Это был эксклюзив... (http://medbrowse.com.ua/cefopektam-cena/ukraina).

Переплата: (108,52-64,3) * 1821 = 80 524,62 грн. или 68%.

Но если мы перелистаем #prozorro дальше, то увидим, что 25.11 тот же Институт сердца тоже покупал Цефопектам 600 флаконов по 107,54 грн. всего на 64 524,00 грн. И тоже в ООО "Галафарм". Ну то есть искусственно разбил партию на допороговые суммы, чтобы не объявлять тендер (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-11-28-000090-a), а переплата составила (107,54 - 64,3) * 600 = 25944 грн. или 67%.

И еще одна закупка 23.11.2015 на 175 100 грн различных препаратов от ООО "Галафарм", среди которых снова 245 флаконов цефопектама по 107,54 грн (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-11-23-000578-a). И снова переплата по тем позициям, которые я нашла составила 41 855,8 грн. или 31% - написала Закревская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Институт сердца не может самостоятельно открывать филиалы в регионах, - Минздрав

Также адвокат привела цены в аптеках. Так, Цефазолин 10,04 грн. вместо 12,94 грн. на 10 000 ампул (https://apteka911.com.ua/shop/tsefazolin-darnitsa-por-d-r-ra-d-in-fl-0-5g-5-p33404). Цепофектам уже считали - 245 флаконов по 64,30 грн. вместо 107,54 грн. (http://medbrowse.com.ua/cefopektam-cena/ukraina). Ну и другие мелочи: Сульфат магния (https://apteka911.com.ua/shop/magniya-sulfat-r-r-d-in-250mg-ml-amp-5ml-10-p8631), диклофенак (https://apteka911.com.ua/shop/diklofenak-r-r-d-in-25mg-ml-amp-3ml-10-p8514).

"Собственно всего на трех закупках в течение месяца наваривают 148 324,42 грн. Делимся с ООО "Галафарм" и вуаля. Средний процент переплаты - 52% ", - отметила Закревская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тодуров - Минздраву: "80% тендеров точно не проведены"

Также адвокат напомнила, что закупки Института сердца (который является государственным учреждением) впервые в этом году передали международным компаниям: "И такой лафы больше не будет...(http://lb.ua/society/2017/01/04/355169_zakupki_instituta_serdtsa.html)".

"Общая сумма закупок по направлению сердечно-сосудистые заболевания на следующий год, которые уже состоятся через международные компании составляет 357 200 000 грн - это сумма на которую в следующем году закупки будут осуществляться не институтом и 52% от нее составит 6 671 985,71 долларов (6, 6 млн. долларов). Это и есть ориентировочно недополученная прибыль Института сердца и фармкомпаний в следующем году...", - добавила Закревская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война", - директор Института сердца Тодуров о деятельности главы Минздрава Супрун

Напомним, 1 января 2017 года украинский кардиохирург, директор Киевского Института сердца Минздрава Украины, доктор медицинских наук профессор Борис Тодуров обвинил и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун в халатности, которая "забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы".

Кроме того, по словам Тодурова, заместитель Супрун Александр Линчевский заблокировал создание в Северодонецке и Мариуполе филиалов Института сердца для оказания кардиологической и кардиохирургической помощи пациентам.

Вечером 3 января, когда в СМИ и соцсетях поднялся скандал из-за обвинений Тодурова, Минздрав опубликовал заявление, что ведомство работает на предупреждение заболеваний, а не на поддержку кардиохирургии.

В министерстве заявили, что одной из первых задач нового руководства, назначенного в августе 2016 года, было восстановление процесса закупок.
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Какой тупой адвокат! Сходи на Банковую, там тебе дадут ответ. "А жить то как?" Приблизительно такой....
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ага і правий був цей деректор- НА ЖІЗНІ УКРАІНЦЕВ . дик до оної категорії він відніс себе і його оточення.... Толково....
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Результат правления Кравчука, Кучмы, Ющенка, Януковича и Воны.
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Виноваты все, кто был во власти, а ВОна и сейчас является властью.
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дик.....
а про ГІВНО В ШОКОЛАДІ , котре править останні ТРИ РОКИ , ну нікак .....
Винуваті ПАПЄРЄДНІКІ ... і ЮЛЬКА ..... ібо она ВАГОВКА ... она у гаспод наших , благодєьєлєй ахмєткі криворіжсталь УКГАЛА , у фігташа 11 лярдів кубів газу...... АТУ ЄЙО , ето жє гаспада .....
Короче бидло котрого ЇБУ.... , гризе тих хто пробує йому допомогти... КАК МІЛО.....
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Адвокат, не болей! Особенно сердце береги...
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Ти бздиш, як циганка: впіймали на кражі, а вона верещить "прокляну"...
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З Вашого коменту можна зробити три висновки:

1. Людина Ви нерозумна.
2. Людина Ви хамовита.
3. Ви ще й расист.
Який сенс з Вами спілкуватися?
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Отпишись, удались, уйди .. земля вздохнет без тебя...
Ворье должно сидеть независимо от регалий и гениальности неужели это непонятно?
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Теперь понятно почему тодуров развонялся,кормушки лишили,да, зрадоботы?посадить суку православную
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Ты дятел Евгений Антилаф , Тодурову и так хватает что бы еще пачкаться левыми закупками...
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Там возле него прилипло чмырей достаточно, или думаешь он лично закупками занимается? Ему надули в уши, как и тебе, дурачку.
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Ну сссука пидарасы , Закревская ты кто и откуда сведения , когда достигнешь хотя бы половины того что достиг Тодуров тогда и будеш свои гнусные пасквили писать,а так минздраву только в морду фактами тыкнули так и понеслось....
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Не истери. Закревская известный адвокат, которая занимается защитой пострадавших от янучарско-пуйловского беспредела участников Майдана.
А заслуги Тодурова как хирурга не дают ему прово быть вором, если это подтверждается фактами.
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Так если она такой классный адвокат пусть подает в суд , а то пиздеть не мешки ворочать и не операции на сердце делать....
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В концлагерях у немцев тоже были гениальные врачи. Интересно за что их расстреляли?
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а напрямую у завода ну никак не получается закупить?...
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скорее - иначе уже не умеют и вряд ли научатся... надо менять "винтики" в механизьме)...
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"искусственно разбил партию на допороговые суммы, чтобы не объявлять тендер (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-11-28-000090-a), а переплата составила (107,54 - 64,3) * 600 = 25944 грн. или 67%."

Наши люди могут обойти любые преграды и заборы, какой бы высоты они ни были...
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Агааа...Схемки ужо на опереженийо отработаны...Я Вас умолять, уже проходим..ака детки...
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А чего удивляться? Так система отстроена. Кругом монополии. Тодуров - это Ахметов в белом халате.
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Іноді натрапляєш на такі гримаси державної медицини... Не буду називати профіль, але конкретний лікар (знайомий, чесний) каже "Тре зробити експрес-дослідження. У нашій клініці це офіційно коштує 1000 грн, а в Феофанії 650 грн. Робить той самий лікар на однакових апаратах. Чому різні ціни? "Вони" і "ми" отримали апарати за різними комерційними програмами і економісти так скалькулювали".
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было бы больше толку, если бы адвокат запостила все вышеизложенное в виде фотокопии заявления в прокуратуру. а так это все брызги по воде ...
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мрази, в Китае за подделку лекарств и махинации в этой сфере приговаривают к смерти, и правильно это осознаное убийство, пока эти ОПГ от медицины делят бизнес и навар, люди умирают
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Все, набросились как псы. Словно москали какие то. Док пошли их всех нахер. А мы хоч кем то гордиться будем.
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Ага, "наш ответ Чемберлену")) Це у відповідь на звинувачення Тодурова, в стилі "сам такий". А давайте-но в трохи іншому ключі - ви не про навар Інституту серця розповідайте, а пройдіть по всім його звинуваченням на адресу міністра МОЗу і всі, по списку, заперечте документально. В стилі "препарати не закупили? - неправда. Ось документ, по якому препарат закуплено за ось такою ціною, ось документ, по якому препарат розподілено" ну так далі по всіх звинуваченнях.
А пошук "компроматів у відповідь" - це самий тупий, самий долбой#бський спосіб аргументації в країні, де компромат є буквально на кожного, хто ще не лежить на кладовищі. Тому що в Україні силами криміналітету (котрий власне і є державотворчим інститутом) штучно створено умови, за яких кожен, хто не хлебче слухняно баланду в стійлі з гройцмановою та порошенковою (раніше - кучминою, януковичевою і т.д.) локшиною на вухах, вже переступає так чи інакше закон.
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В скарбничку на новий Лексус трохи хтось відклав)
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О шоколадок обыдыли погнали людей обсирать.Вы свои тендеры покажите,там волосы дыбом становятся.Начните с мо ущербные.Не рвите жилы,посадим вас на кол.
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За деньги и адвокаты превращаются в прокуроров.
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сірятину деруть у всі дірки...
А, їм українська мова не така!!!
Але справа навіть не в цьому:
Якщо у сіроми після новорічного обжорства, не приведи, заболить серце, і сірома звернеться, не приведи, у той Інститут Серця, то гарантовано, що сірому на другий день влуплять СТЕНТ за 40.000,00 гривень, а потім 5 років терапії по 100.000.00 щорічно...., тобото замість того, шоб того сірого теплим чаєм відпоїти та пірамідону пару пігулок дати звечора.... і то було б годі.....
Сірий ще дупою двері буде відкривати і говорити : дяяяяякую, ой дяяякуюююю, пане дохтур. к
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Закревской - Получается институт сердца монополист? И соответственно цены на услуги укажите. Ну скажем УЗИ сердца у них и за перекрестком. .... с тем же результатом. Результаты вас тоже удивят. Проверено.
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаВсего на трех закупках Институт сердца в течение месяца "наварил" 148 324 грн, - адвокат. ДОКУМЕНТ
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