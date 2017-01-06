 Всего на трех закупках Институт сердца в течение месяца "наварил" 148 324 грн, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала адвокат Евгения Закревская.
По ее словам, Государственное учреждение Институт сердца Министерства здравоохранения Украины "23.12.2016 г. закупило препарат Цефопектам, пор. д/ин 1 г /1 г (2 г) № 1 производства Борщаговского фармацевтического завода на общую сумму 197 614,92 грн. (1 821 флакон по 108,52 грн.) в ООО "Галафарм" ( https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-12-23-001607-b).
"Интересно, что это очевидно привилегированная цена, специально для светил кардиохирургии, так как обычным покупателям и сама ООО "Галафарм" продает этот же препарат того же производителя по 68,52 грн. (http://galafarm.com.ua/wa1.php3). Наименьшая же цена на данный препарат на рынке 64,30 грн., а цены 108 грн. мне в принципе не удалось найти. Это был эксклюзив... (http://medbrowse.com.ua/cefopektam-cena/ukraina).
Переплата: (108,52-64,3) * 1821 = 80 524,62 грн. или 68%.
Но если мы перелистаем #prozorro дальше, то увидим, что 25.11 тот же Институт сердца тоже покупал Цефопектам 600 флаконов по 107,54 грн. всего на 64 524,00 грн. И тоже в ООО "Галафарм". Ну то есть искусственно разбил партию на допороговые суммы, чтобы не объявлять тендер (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-11-28-000090-a), а переплата составила (107,54 - 64,3) * 600 = 25944 грн. или 67%.
И еще одна закупка 23.11.2015 на 175 100 грн различных препаратов от ООО "Галафарм", среди которых снова 245 флаконов цефопектама по 107,54 грн (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-11-23-000578-a). И снова переплата по тем позициям, которые я нашла составила 41 855,8 грн. или 31% - написала Закревская.
Также адвокат привела цены в аптеках. Так, Цефазолин 10,04 грн. вместо 12,94 грн. на 10 000 ампул (https://apteka911.com.ua/shop/tsefazolin-darnitsa-por-d-r-ra-d-in-fl-0-5g-5-p33404). Цепофектам уже считали - 245 флаконов по 64,30 грн. вместо 107,54 грн. (http://medbrowse.com.ua/cefopektam-cena/ukraina). Ну и другие мелочи: Сульфат магния (https://apteka911.com.ua/shop/magniya-sulfat-r-r-d-in-250mg-ml-amp-5ml-10-p8631), диклофенак (https://apteka911.com.ua/shop/diklofenak-r-r-d-in-25mg-ml-amp-3ml-10-p8514).
"Собственно всего на трех закупках в течение месяца наваривают 148 324,42 грн. Делимся с ООО "Галафарм" и вуаля. Средний процент переплаты - 52% ", - отметила Закревская.
Также адвокат напомнила, что закупки Института сердца (который является государственным учреждением) впервые в этом году передали международным компаниям: "И такой лафы больше не будет...(http://lb.ua/society/2017/01/04/355169_zakupki_instituta_serdtsa.html)".
"Общая сумма закупок по направлению сердечно-сосудистые заболевания на следующий год, которые уже состоятся через международные компании составляет 357 200 000 грн - это сумма на которую в следующем году закупки будут осуществляться не институтом и 52% от нее составит 6 671 985,71 долларов (6, 6 млн. долларов). Это и есть ориентировочно недополученная прибыль Института сердца и фармкомпаний в следующем году...", - добавила Закревская.
Напомним, 1 января 2017 года украинский кардиохирург, директор Киевского Института сердца Минздрава Украины, доктор медицинских наук профессор Борис Тодуров обвинил и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун в халатности, которая "забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы".
Кроме того, по словам Тодурова, заместитель Супрун Александр Линчевский заблокировал создание в Северодонецке и Мариуполе филиалов Института сердца для оказания кардиологической и кардиохирургической помощи пациентам.
Вечером 3 января, когда в СМИ и соцсетях поднялся скандал из-за обвинений Тодурова, Минздрав опубликовал заявление, что ведомство работает на предупреждение заболеваний, а не на поддержку кардиохирургии.
В министерстве заявили, что одной из первых задач нового руководства, назначенного в августе 2016 года, было восстановление процесса закупок.
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а про ГІВНО В ШОКОЛАДІ , котре править останні ТРИ РОКИ , ну нікак .....
Винуваті ПАПЄРЄДНІКІ ... і ЮЛЬКА ..... ібо она ВАГОВКА ... она у гаспод наших , благодєьєлєй ахмєткі криворіжсталь УКГАЛА , у фігташа 11 лярдів кубів газу...... АТУ ЄЙО , ето жє гаспада .....
Короче бидло котрого ЇБУ.... , гризе тих хто пробує йому допомогти... КАК МІЛО.....
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1. Людина Ви нерозумна.
2. Людина Ви хамовита.
3. Ви ще й расист.
Який сенс з Вами спілкуватися?
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Ворье должно сидеть независимо от регалий и гениальности неужели это непонятно?
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А заслуги Тодурова как хирурга не дают ему прово быть вором, если это подтверждается фактами.
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Наши люди могут обойти любые преграды и заборы, какой бы высоты они ни были...
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А пошук "компроматів у відповідь" - це самий тупий, самий долбой#бський спосіб аргументації в країні, де компромат є буквально на кожного, хто ще не лежить на кладовищі. Тому що в Україні силами криміналітету (котрий власне і є державотворчим інститутом) штучно створено умови, за яких кожен, хто не хлебче слухняно баланду в стійлі з гройцмановою та порошенковою (раніше - кучминою, януковичевою і т.д.) локшиною на вухах, вже переступає так чи інакше закон.
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А, їм українська мова не така!!!
Але справа навіть не в цьому:
Якщо у сіроми після новорічного обжорства, не приведи, заболить серце, і сірома звернеться, не приведи, у той Інститут Серця, то гарантовано, що сірому на другий день влуплять СТЕНТ за 40.000,00 гривень, а потім 5 років терапії по 100.000.00 щорічно...., тобото замість того, шоб того сірого теплим чаєм відпоїти та пірамідону пару пігулок дати звечора.... і то було б годі.....
Сірий ще дупою двері буде відкривати і говорити : дяяяяякую, ой дяяякуюююю, пане дохтур. к
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