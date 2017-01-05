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Все про:пожар (2906) церковь (927) Черкасщина (449) ГСЧС (576)

 Баптистская церковь горела ночью в Черкассах, - ГСЧС. ФОТО

5 января в 1:17 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре одноэтажного здания на улице Черновола в городе Черкассах. Пожар, который первым обнаружил сторож, произошел в чердачном помещении одноэтажного здания, принадлежащего местной церкви евангельских христиан-баптистов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Еще до приезда спасателей охранник пытался потушить огонь подручными средствами. Однако, после нескольких неудачных попыток, использовав несколько огнетушителей, он вынужден был позвонить по номеру "101". Всего на месте пожараработали 40 спасателей и 7 единиц пожарной и специальной техники из 3-х пожарно-спасательных частей города и аварийно-спасательного отряда спецназначения.

пожар

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пожар

Совместными усилиями спасателей и прихожан удалось спасти значительную часть ценных материальных и культовых вещей. В 03:30 пожар был локализован, а в 04:10 - полностью ликвидирован. В результате пожара огнем были повреждены деревянные конструкции кровли и перекрытия отдельными ячейками на площади до 400 кв.м.

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Наиболее вероятной причиной пожара стало неисправное печное оборудование, которое использовалось для обогрева помещений церкви.
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есть у меня знакомый адвентист седьмого дня. если работать в субботу - так это грех страшный, отдыхать нужно и в церковь идти!!!!! а то что для комфорта в их церкви вся страна грешит и в субботу пашет: газ, свет, вода, телефония, магазины, аптеки, заправки, 101, 102, 103, 104 - так и опровергнуть не могут....
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У меня боцман был, мариупольский. Так вот, шутки-шутками, а к нему делегации Свидетелей Иеговы являлись везде! И в Австралии, и в Новой Зеландии, и в Штатах. И даже- на островах Фиджи! Не шучу...
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все правильно.
и наконец здесь его пастор настиг...
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Даже плюсанють не могу, прости. Там- всё было как-то серьезно, друже. Вот именно- Серьезно. Без балды.
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Церковь жаль, хорошо , что никто не пострадал. ..Но очень уж у этих Евангелистов сервис навязчивый, чуть не каждую неделю приходят с брошюрками и хотят мне! объяснить как надо жить. Не, я сначала по- культурному..., Уже и адрес им в блокнот записывала куда не надо звонить, что я не созрела для сих " таинств", ну и т.д. И где они такие!!! лица берут? Ну как меда объелись, приторные, приторные...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБаптистская церковь горела ночью в Черкассах, - ГСЧС. ФОТО
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