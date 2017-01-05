 Баптистская церковь горела ночью в Черкассах, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Еще до приезда спасателей охранник пытался потушить огонь подручными средствами. Однако, после нескольких неудачных попыток, использовав несколько огнетушителей, он вынужден был позвонить по номеру "101". Всего на месте пожараработали 40 спасателей и 7 единиц пожарной и специальной техники из 3-х пожарно-спасательных частей города и аварийно-спасательного отряда спецназначения.
Совместными усилиями спасателей и прихожан удалось спасти значительную часть ценных материальных и культовых вещей. В 03:30 пожар был локализован, а в 04:10 - полностью ликвидирован. В результате пожара огнем были повреждены деревянные конструкции кровли и перекрытия отдельными ячейками на площади до 400 кв.м.
Наиболее вероятной причиной пожара стало неисправное печное оборудование, которое использовалось для обогрева помещений церкви.
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и наконец здесь его пастор настиг...
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