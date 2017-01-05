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Все про:авто (3872) Госпогранслужба (2314) Интерпол (310) Одесская область (1289) розыск (525) угон (188)

 Угнанный в Испании автомобиль выявлен при прохождении погранконтроля в Одесской области. ФОТО

Сегодня в пункте пропуска "Алексеевка", что в Одесской области, пограничники Подольского отряда обнаружили автомобиль SUZUKI, который разыскивал Интерпол.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

При прохождении пограничного контроля по этой иномарке произошло срабатывания базы данных Интерпола. Было установлено, что данный автомобиль похищен в Испании и разыскивается с марта 2011 года. Попасть в Украину на указанном автомобиле пытался гражданин Молдовы.

розыск интерпола

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Угнанный в Германии автомобиль выявлен при прохождении пограничного контроля на Закарпатье. ФОТО

Для проведения дальнейшей проверки автомобиль передали представителям Национальной полиции.
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При чем тут Украина? Гнали в Приднестровье рузкие братья.
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Кошмар!!! Давайте продадим его, а выручку отправим премьеру! Ему же, бедолаге, на 35000 гривен прожить же совсем не в моготу!
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А угнанные из бюджета Украины деньги выявлены в тумбочках и матрасах наших чинуш. Кто ответит?
А на ту машину как- то конгруентно... Пусть испанцы на вещами лучше следят!
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ну, наконец-то !
теперь спокойно могу лечь спать...
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був при януковічє такий міністр лавринович, їздив на угнанному в Німеччині Меседесі, і нічьо, не переймався
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А мне- нравится "Судзуки". Хотя бы потому, что я ни разу на таком девайсе не ездил. Даже- пассажиром. Вот так вот вышло.
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ну, как...
мучаться в конвульсиях, пока додик не расскажет, как славно и прекрасно мы будем жить ...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУгнанный в Испании автомобиль выявлен при прохождении погранконтроля в Одесской области. ФОТО
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