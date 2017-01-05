 Угнанный в Испании автомобиль выявлен при прохождении погранконтроля в Одесской области. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
При прохождении пограничного контроля по этой иномарке произошло срабатывания базы данных Интерпола. Было установлено, что данный автомобиль похищен в Испании и разыскивается с марта 2011 года. Попасть в Украину на указанном автомобиле пытался гражданин Молдовы.
Для проведения дальнейшей проверки автомобиль передали представителям Национальной полиции.
2587 23
Налоговики Харьковщины разоблачили злоумышленницу, которая при ввозе автомобилей не уплатила 1,3 млн грн налогов. ФОТО(20)
Решение суда о заочном аресте Курченко позволит обеспечить международный розыск, - ГПУ(22)
Из-за ухудшения погодных условий в Ивано-Франковской области ограничили движение грузовиков(6)
Пьяный водитель сбил двух пешеходов в Тернополе: один погиб, второй в больнице. ФОТО(6)
Украинское село – Шевченковская княжна или Гоголевская невеста?(0)
Подозреваемого в двойном убийстве на Одесчине взяли в кольцо, ему предлагают сдаться, - полиция(115)
В Одессе введен план "Сирена": за жестокое двойное убийство ищут мужчину, который планировал въехать в толпу людей на грузовике. ФОТО (обновлено)(153)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А на ту машину как- то конгруентно... Пусть испанцы на вещами лучше следят!
Ответить
теперь спокойно могу лечь спать...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
мучаться в конвульсиях, пока додик не расскажет, как славно и прекрасно мы будем жить ...
Ответить
Ответить