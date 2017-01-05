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Все про:Луганщина (3545) налоговая милиция (1009) продукты (1402) Антитеррористическая операция (15486) ГФС (2208)

 "Фантом" задержал в Луганской области партию продуктов, которую планировали по реке доставить на оккупированную территорию. ФОТОрепортаж

В Луганской области сотрудники спецподразделения налоговой милиции "Фантом" задержали партию продуктов питания, которую по переправе через реку Северский Донец планировали незаконно доставить на оккупированную территорию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В частности, на незаконной переправе между селами Лопаскино и Трехизбенка был задержан житель последнего, который намеревался по реке переправить на оккупированную территорию 825 килограммов сыра и колбасных изделий.

фантом

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фантом" на Луганщине не пропустил на оккупированную территорию более 2 тонн продуктов

фантом

Во время проведения операции по задержанию злоумышленника на переправе были обнаружены самодельные ловушки в виде досок с забитыми в них острием вверх крупными гвоздями.

фантом

Смотрите: Налоговики ликвидировали нелегальную АЗС возле линии разграничения в Луганской области. ФОТО

фантом

В настоящее время составлен протокол о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204-3 (нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции) КУоАП.

Смотрите также: "Фантом" на Донетчине задержал партию товаров на 1,5 млн грн, которую пытались провезти на оккупированную территорию. ФОТОрепортаж

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Да уж. это удар по шыкаладному цеху. Как же теперь дамбасские кормильцы харчеваться будут? Онижыдети! Тамжынашилюди!
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Только после проверки в санстанции. Хрен его знает, из чего та колбаса сделана
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а цианістого калію в ковбаску і нехай переправляє.
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а если детям попадёт или тем жителям Донбасса которые хоть и находятся на оккупированной территории но за Украину
?.
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нет. там ватные личинки. при необходимости мордовские бабы еще нарожают.
Дети донбасса ужа на свободной территории давно живут.
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вот как.. а если в вашей области будет АТО вы сможете бросить дом и уехать Бог знает куда с тем что сможете взять с собой, сможете запросто? а если есть родственники которые по болезни, или уже старенькие, или инвалиды не могут передвигаться а особо никто не позаботится чтобы помощь их перевезти, и просто не так легко всё бросить вдруг, где жил много лет
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Для тех кому не доходит:
Возить туда можно только фурами и составами, в мешках на личном автомобиле-єто контрабанда.
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Правильно! Навіщо підтримувати сепарів? Хай швидше здихають
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Тут рынок заняла Беларусь продуктами дешевли чем на паРаше и равно, а то и ниже Украины...
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порося не терпить конкурентів - контрабас у лугандон то тільки його бізнес.
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Кармильцы себя не могут прокормить? А раньше всю Украину кормили, что случилось?
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если бы только Украину!!!
А Альфу - центавру? А созвездие Рака?
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Негоже сепарам бандеровскую колбасу есть. Пусть лучше всем днром скрепного петушка пососут

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Когда вагонами и фурами это для "наших" людей и вы все врете)))А это пресечение и боротьба с коррупцией для вещания на пьятому)))про перемогы)))
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Рисковые контрабандисты, нужно сказать. Там пулю можно получить с обеих берегов. Нежданчиком, просто будет нормальная реакция на движение.
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Многие взялись потом отказывается от этого риск на уровни жизни, а жить как то надо..
в принципе Украина отвечает за то что не обеспечила их мирное существование...
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Проблема в том, что хреново им, а решать нам. Вторая проблема в том, что чем дольше мы тянем, тем больше там у людей в головах что попало. Третья проблема в том, что Минские затягивают процесс, но не решают его.
Чем дольше мы тянем, тем болезненнее будет процесс возвращения. Для всех. Тем более жесткие меры придется принимать. И даже уже сейчас они должны быть более жесткими. Но я не вижу активной работы в этом направлении. Даже агитационной. Все делается с точностью наоборот, остальным похрен. Хотя, вы правы, мы не обеспечили им безопасность.
https://www.youtube.com/watch?v=0kRtiSVGOhg
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После расстрела под Луганском єто уже не тот Фантом и дела его уже не те! Шо там Тука отмстить обещал за расстрел ?
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нет. тука обещала построить международный аэропорт в прифронтовой зоне.
и часть бабла даже успела попилить.
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Работает в Северодонецке, пиляло.. языком в одном месте..
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а, собственно, кто он это такой "фантом"?
налоговую милицию хедрант вроде уже ликвидировал...
это не дфс, не полиция, не сбу...
и на кого оно работает? невже додик крысячит ?
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...отлезь, гнида ! ...
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Собачье сердце М.А.Булгаков
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Конфискованные продукты нужно тут же раздавать местным, которые на подконтрольной Украине территории... В следующий раз они сами будут толпами бежать стучать на контрабандистов и тех кто их покрывает...
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Цензор.НЕТФотоЭкономика"Фантом" задержал в Луганской области партию продуктов, которую планировали по реке доставить на оккупированную территорию. ФОТОрепортаж
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