 "Фантом" задержал в Луганской области партию продуктов, которую планировали по реке доставить на оккупированную территорию. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В частности, на незаконной переправе между селами Лопаскино и Трехизбенка был задержан житель последнего, который намеревался по реке переправить на оккупированную территорию 825 килограммов сыра и колбасных изделий.
Во время проведения операции по задержанию злоумышленника на переправе были обнаружены самодельные ловушки в виде досок с забитыми в них острием вверх крупными гвоздями.
В настоящее время составлен протокол о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204-3 (нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции) КУоАП.
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?.
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Дети донбасса ужа на свободной территории давно живут.
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Возить туда можно только фурами и составами, в мешках на личном автомобиле-єто контрабанда.
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https://pbs.twimg.com/media/C1bSem5XEAEELHl.jpg
и пошел улов...
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А Альфу - центавру? А созвездие Рака?
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https://pbs.twimg.com/media/C1bgarZVQAEIrB-.jpg
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в принципе Украина отвечает за то что не обеспечила их мирное существование...
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Чем дольше мы тянем, тем болезненнее будет процесс возвращения. Для всех. Тем более жесткие меры придется принимать. И даже уже сейчас они должны быть более жесткими. Но я не вижу активной работы в этом направлении. Даже агитационной. Все делается с точностью наоборот, остальным похрен. Хотя, вы правы, мы не обеспечили им безопасность.
https://www.youtube.com/watch?v=0kRtiSVGOhg
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и часть бабла даже успела попилить.
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налоговую милицию хедрант вроде уже ликвидировал...
это не дфс, не полиция, не сбу...
и на кого оно работает? невже додик крысячит ?
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Собачье сердце М.А.Булгаков
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