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Все про:взрыв (3567) МИД (3754) теракт (1933) Турция (1739) украинцы (1730) жертвы (769)

 Теракт в Турции: двое погибших, более 10 человек ранены, украинцы не пострадали. ФОТО

Перед зданием суда в турецком городе Измир в четверг, 5 января, взорвался заминированный автомобиль. Два человека погибли, не менее десяти получили ранения.

б этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Автомобиль со взрывчаткой находился у отдельного входа для судей и прокуроров. Жертвами преступников стали полицейский и сотрудник суда. Региональные власти подозревают в организации нападения запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана.

турция

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турция

Сообщается, что при задержании в результате перестрелки с полицейскими убиты двое нападавших, вооруженных автоматами "Калашникова". В настоящий момент полиция ведет розыск третьего участника атаки.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Расстрел людей террористом в Стамбуле. ВИДЕО с камер наблюдения (18+)

Украинцев среди пострадавших в результате теракта нет. "Взрыв в Измире: Генконсульство Украины сообщает, что украинцев среди пострадавших нет", - говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.


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Клинтону иипичмент делала Моника, а кто Трампу иипичмент сделает? Путин?
https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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Как-то странно получается:с игил исключительно хуйло сражается (по его риторике),а теракты-то в Турции,то в Германии,то во Франции,но никак не на расее.
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Курды воюют против ИГИЛ, а подозревают РПК (коммунистов).
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Ничего не комментирую, напомню только слова х@йла - после того, как турки сбили х@йло-самолет:
"помидорами они не отделаются".
Помидоры и кровь - какая поэтичная ассоциация.
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Нападавшие были в лаптях и кокошниках с автоматами калашникова и балалайкой на спине.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТеракт в Турции: двое погибших, более 10 человек ранены, украинцы не пострадали. ФОТО
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