 Теракт в Турции: двое погибших, более 10 человек ранены, украинцы не пострадали. ФОТО

б этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Автомобиль со взрывчаткой находился у отдельного входа для судей и прокуроров. Жертвами преступников стали полицейский и сотрудник суда. Региональные власти подозревают в организации нападения запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана.
Сообщается, что при задержании в результате перестрелки с полицейскими убиты двое нападавших, вооруженных автоматами "Калашникова". В настоящий момент полиция ведет розыск третьего участника атаки.
Украинцев среди пострадавших в результате теракта нет. "Взрыв в Измире: Генконсульство Украины сообщает, что украинцев среди пострадавших нет", - говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.
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https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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"помидорами они не отделаются".
Помидоры и кровь - какая поэтичная ассоциация.
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