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Все про:взятка (3200) Львовщина (1245) ПДД (269) Нацполиция (5347) СБУ (12944)

 Инспектор дорожной полиции задержан на Львовщине при получении 7 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержала при получении взятки инспектора дорожного надзора Червоноградского отдела полиции Львовщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Вымогатель требовал у местного жителя 7 тысяч гривен за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Сотрудники спецслужбы задержали полицейского в центре Червонограда во время получения денег.

взятка

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Чиновник Запорожской таможни задержан за получение 5 тыс. долл взятки, - прокуратура. ФОТО

взятка

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении.

Смотрите также: За вымогательство 6,5 тыс. долл. задержан сотрудник Управления СБУ во Львовской области, - Матиос. ФОТОрепортаж

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В Раде чемоданами дают и ничего, все на месте.
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Дивлюся - так розрекламована "реформа" поліції поступово накривається статевим органом бабусі..
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Ні. Бо такі випадки не замовчуються, а набувають широкого розголосу. Це важливо.
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Взагалі не вірую ні в що і ні в кого. Покладаюся на факти.
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І я покладаюсь на факти.. Доводилось спілкуватися з нинішніми ДАІшниками за чаркою чаю.. Собі вони оставляють незначний відсоток від зібраного на дорозі, далі все передається в район і область.. Там акумулюють кошти, знімають свій відсоток й відправляють в Київ на печерські пагорби..Так було і при попередній злочинній владі, так триває і нині..
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За межами Дніпра на трасах чергують тіж самі ДАІшники, які були й до реформи. Зараз назвалися дорожньою поліцією..Але кадри повністю перейшли з ДАІ.
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встрял по полной, сбу всех сажает, им показатели нужны, для продвижения шефа в Киев
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тебя чо больше возмущает,показатели или продвижение?
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І все по старому... чинно і благородно, і зарплати достойні не заважають
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это же новые полицмейстеры вместо прогнивших мусоров!

Их еще и наберут по новой и на дороги на заработки отправят. Как щебетала чурчхелла очьень важьно - нужьно много гаишников и обячзать народ передавать им документы. очьень важьно.
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вобще то это как раз старый мусор с рай отдела.читай уважно))
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Оффтоп.
Новости из Вашингтона.
Как Трамп ни плевался, а в Сенате США сейчас начались слушания по вопросу российских кибератак.
Молодец Мак-Кейн. Мужик сказал, мужик сделал.
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Да хоть бы он уже и прошел инаугурацию, всё равно он не смог бы помешать Сенату проводить слушания или создавать следственные комиссии, если за это проголосовали большинство демократов и республиканцев.
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Володенька, это не Сенат, это Киевская Хунта!

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Мак-Кейн жгёть вату напалмом:
" Our adversaries have reached the conclusion that the reward for conducting cyber attacks on the US outweighs the risks."
"Наши противники пришли к выводу, что вознаграждение за проведение кибер-атак на США перевешивает риск."
Правда слово "adversaries" в данном контексте можно перевести и как "враги" )))

Сенатор демократ Джек Рид говорит, что мол слушания - это хорошо, но мало. Нужно создать сенатскую следственную комиссию по кибератакам.
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Начальнику пограничной заставы «Дархан» (южная граница Казахстана) капитану Фархаду Какимову досрочно присвоили звание майора. Как говорится на сайте пограничной службы КНБ Казахстана, Какимова повысили не только за безупречную службу, но и за проявленную смекалку и изобретательность.

Пограничник изобрел примитивную сигнализацию, которая позволила поймать четырех нарушителей. Устройство представляет собой нить, которая натянута между двумя колышками. На одном конце веревка связана с велосипедным звонком, и если человек задевает ее ногами, раздается сигнал. - рассказывает о принципе действия изобретения офицер. - С помощью данного устройства мы уже задержали четырех нарушителей. Попыток нарушения на данном участке становится меньше.

Во где люди творчески растут...Не знаю токо -плакать или смеяться...
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Почему в Казакстане узбекские фамилии?
Это херня полная.
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По другому нельзя. Иначе хуйло нападет. И рупь мордовский подешевеет. Сейчас бля чуть ли не 1 к 2. Когда такое было? Ведь у нас же пьяная шыкаладная жаба следит за курсом.
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7 тысяч грн... дорожный инспектор...этим точно СБУ должно заниматься?
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нарушает ,падла понятия...вместо 200 зеленых берет 250
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Сообщение о вороне, которая на российско-эстонской границе украла паспорт у гражданина Эстонии и улетела с ним, многие посчитали предновогодней шуткой.

Однако эта странная история, произошедшая еще 29 декабря, оказалась былью. Это подтвердили в Северо-Западном таможенном управлении РФ, сообщает NewsOboz.org
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а то ничо,шо дорожную полицию собрались основывать только весной
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так гайцы и сейчас на дорогах все. они никуда не уходили. Только в массе тела прибавили.
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У мафії своє ставлення до кулі. І своя дупа в голові.
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НБУ напоминает о значительных объемах рефинансирования банков в период премьерства Тимошенко

http://interfax.com.ua/news/economic/378713.html



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кто такая эта тимошонка? это колясочница на доверии? йулька золотая ручка- вонапрацюйка?
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Задолженность банков по кредитам рефинансирования, выданных Национальным банком Украины (НБУ) за период премьерства Юлии Тимошенко (май 2008 - март 2010 гг.) выросла на 84,9 млрд грн, тогда как за каденцию действующего главы НБУ Валерии Гонтаревой она сократилась на треть этой суммы или на 37,6 млрд грн - до 74,1 млрд грн.
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А что нового в этой полиции как брали так и берут но в три раза больше вот и все новшества
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мля каждый день-поймали .с взяткой-а теперь сколько осудили и сидят ли эти пездюки-кто за этом следит?статистика???????7бесит эта хуйня -ловят они -суки вонючие
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Таке враження, що уся СБУ зібралася у львівській області і видає такий негатив, щоб у ньому обов'язково було слово Львів.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИнспектор дорожной полиции задержан на Львовщине при получении 7 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО
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