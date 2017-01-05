 Инспектор дорожной полиции задержан на Львовщине при получении 7 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Вымогатель требовал у местного жителя 7 тысяч гривен за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Сотрудники спецслужбы задержали полицейского в центре Червонограда во время получения денег.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении.
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Их еще и наберут по новой и на дороги на заработки отправят. Как щебетала чурчхелла очьень важьно - нужьно много гаишников и обячзать народ передавать им документы. очьень важьно.
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Новости из Вашингтона.
Как Трамп ни плевался, а в Сенате США сейчас начались слушания по вопросу российских кибератак.
Молодец Мак-Кейн. Мужик сказал, мужик сделал.
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Най так і буде.
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" Our adversaries have reached the conclusion that the reward for conducting cyber attacks on the US outweighs the risks."
"Наши противники пришли к выводу, что вознаграждение за проведение кибер-атак на США перевешивает риск."
Правда слово "adversaries" в данном контексте можно перевести и как "враги" )))
Сенатор демократ Джек Рид говорит, что мол слушания - это хорошо, но мало. Нужно создать сенатскую следственную комиссию по кибератакам.
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Пограничник изобрел примитивную сигнализацию, которая позволила поймать четырех нарушителей. Устройство представляет собой нить, которая натянута между двумя колышками. На одном конце веревка связана с велосипедным звонком, и если человек задевает ее ногами, раздается сигнал. - рассказывает о принципе действия изобретения офицер. - С помощью данного устройства мы уже задержали четырех нарушителей. Попыток нарушения на данном участке становится меньше.
Во где люди творчески растут...Не знаю токо -плакать или смеяться...
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Это херня полная.
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Однако эта странная история, произошедшая еще 29 декабря, оказалась былью. Это подтвердили в Северо-Западном таможенном управлении РФ, сообщает NewsOboz.org
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http://interfax.com.ua/news/economic/378713.html
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