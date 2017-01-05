 Житель Донецкой области хранил на веранде заряды для подствольного гранатомета, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
При проведении оперативно-профилактической отработки посёлка Райгородок Славянского района сотрудниками полиции был установлен факт хранения боеприпасов одним из местных жителей. Во время подворового обхода полицейские выявили 8 зарядов для подствольного гранатомёта "ВОГ-25", которые хранились на веранде жилого дома.
Владелец жилья 1979 года рождения пояснил, что пакет с гранатами принёс ему знакомый, который якобы нашёл их в лесу. По данному факту проводится проверка.
Открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача либо сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения". Её санкция предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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