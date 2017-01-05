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Все про:авто (3871) налоги (2273) налоговая (710) налоговая милиция (1007) Харьков (3962) Харьковщина (961) ГФС (2204)

 Налоговики Харьковщины разоблачили злоумышленницу, которая при ввозе автомобилей не уплатила 1,3 млн грн налогов. ФОТО

Она воспользовалась налоговой льготой, предусмотренной для граждан-нерезидентов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС, в Харьковской области сотрудники налоговой милиции установили местонахождение и изъяли автомобиль, который был незаконно ввезен на территорию Украины.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что гражданка Украины, жительница Харькова, зарегистрированная как физлицо - предприниматель, при ввозе в Украину автомобилей Меrcedes-Benz S-500 и BMW-X6 незаконно и намеренно воспользовалась налоговой льготой, предусмотренной для граждан - нерезидентов, что позволило ей уклониться от уплаты таможенных платежей на сумму почти 1,3 миллиона гривен.

авто

гфс


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В результате проведенных сотрудниками налоговой милиции мероприятий было установлено местонахождение автомобиля Меrcedes-Benz S-500. В настоящее время транспортное средство, стоимостью около 350 тысяч гривен, изъято. В Киевский районный суд Харькова направлено ходатайство о его аресте.

Расследование уголовного производства продолжается.



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...учите люди налоговый кодеХ...
...ибо писец живет не тока у параши, йон гуляить где хочет...
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Бутусов , сколько можно заниматься очковтирательством ??? Проедься и посмотри на каких автомобилях ездят руководители налоговых и в каких ютятся теремах . Это что , приобретено на честно заработанные ? Мне иногда кажется , что у Юрия было либо трудное и нищее детство , либо он потерпел поражение на каком - то бизнес поприще , и теперь злорадствует неудачам тех , кого он в своё время , за что -то возненавидел ...
...
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А почему Петро не платит налоги от Рошен в Росс ии в казну Украины. Скорее бы выдохли эти твари . Скоты е...уие.
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Полагаю, что она не в родстве с 28-ми летним прокурором Губинским. По мелочи работала...
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замість того, щоб привести митний збір на авто до якогось розумного рівня, щоб нам автівки не обходились вп'ятеро дорожче, ніж цивілізованому світу, вони блін зловмисників знаходять. Що порушають закони, яки вони писали під себе проти нас. Вірно. Мерси не про вас, бидло, пішки походите. Авто має коштувати стільки, щоб тільки блакитна кров могла собі дозволити. За награбовані в нас же кошти.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики Харьковщины разоблачили злоумышленницу, которая при ввозе автомобилей не уплатила 1,3 млн грн налогов. ФОТО
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