 28-летний харьковский прокурор Губинский при доходе в 50 тыс. грн имеет роскошный особняк и миллионы наличными. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковский антикоррупционный центр, об этом стало известно из декларации прокурора за 2015 год, которая размещена на Едином государственном реестре деклараций.
По данным декларации, 28-летний Губинский имеет в собственности дом 811,90 кв.м. Это здание по информации портала "Хорошая Хата", находится на улице Белой акации.
Как отмечается, это одна из самых элитных улиц города, которая находится в Парке Горького. Среди соседей прокурора, в частности, архиепископ Онуфрий, Карина Давтян, Почетный консул Франции в Харькове Сергей Политучий, нардеп Александр Фельдман.
Стоимость дома подобной площади в этом районе может колебаться от 1 до 5 млн. долл.
По данным ДАБИ, сейчас Губинский начал реконструкцию здания, чтобы разделить его на два дома.
Также прокурор задекларировал в собственности земельный участок площадью 1000 кв.м.
В 2015 году Губинский указал, что заработал за год 55 тыс. грн. и получил помощь при рождении ребенка в сумме 18,9 тыс. грн. Доход его жены составил 10 699 грн.
Кроме того, Губинский указал, что наличные средства в сумме 1,6 млн грн., а его жена Карина Купершток имела 30 тыс. грн.
Также активисты отмечают, что неделю назад жена прокурора сообщила в социальной сетях о том, что стала обладательницей нового автомобиля - Toyota C-HR. Подобная машина стоит от 700 тыс. грн.
Кроме того, Instagram Карины Купершток пестрит фото с путешествий на Мальдивы, в Нью-Йорк (отель Plaza), Индию, Турцию.
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выстроились раком перед наворовавшим деградантом.
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А тут хто-то спрашивал какая у "крыши крыша"! )))))
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какие у них красивые фамилии
купершток, гройсман, вальцман
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...не теряет надежду субсидию оформить ... )
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Ну ось за що?
За одну машинку і фото?
Хай діточки живуть щасливо.
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