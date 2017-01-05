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Все про:коррупция (6528) Харьков (3962) прокурор (871) электронное декларирование (374)

 28-летний харьковский прокурор Губинский при доходе в 50 тыс. грн имеет роскошный особняк и миллионы наличными. ФОТО

Прокурор отдела надзора за соблюдением законов территориальными органами полиции прокуратуры Харьковской области Вячеслав Губинский является владельцем особняка на одной из самых элитных улиц Харькова, миллионов гривен наличных, а его жена путешествует в различные уголки мира. При том, что официальный доход Губинского составляет 50 тыс. грн в год.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковский антикоррупционный центр, об этом стало известно из декларации прокурора за 2015 год, которая размещена на Едином государственном реестре деклараций.

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По данным декларации, 28-летний Губинский имеет в собственности дом 811,90 кв.м. Это здание по информации портала "Хорошая Хата", находится на улице Белой акации.

Как отмечается, это одна из самых элитных улиц города, которая находится в Парке Горького. Среди соседей прокурора, в частности, архиепископ Онуфрий, Карина Давтян, Почетный консул Франции в Харькове Сергей Политучий, нардеп Александр Фельдман.

Стоимость дома подобной площади в этом районе может колебаться от 1 до 5 млн. долл.

По данным ДАБИ, сейчас Губинский начал реконструкцию здания, чтобы разделить его на два дома.

Также прокурор задекларировал в собственности земельный участок площадью 1000 кв.м.

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В 2015 году Губинский указал, что заработал за год 55 тыс. грн. и получил помощь при рождении ребенка в сумме 18,9 тыс. грн. Доход его жены составил 10 699 грн.

Кроме того, Губинский указал, что наличные средства в сумме 1,6 млн грн., а его жена Карина Купершток имела 30 тыс. грн.

Также активисты отмечают, что неделю назад жена прокурора сообщила в социальной сетях о том, что стала обладательницей нового автомобиля - Toyota C-HR. Подобная машина стоит от 700 тыс. грн.

прокурор

Кроме того, Instagram Карины Купершток пестрит фото с путешествий на Мальдивы, в Нью-Йорк (отель Plaza), Индию, Турцию.

прокурор

прокурор

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Или они нас угнобят - или мы их замочим ! Не хочу жить в стране- рошен !!!!
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И шмары, шмары в комментах замечательные,
выстроились раком перед наворовавшим деградантом.
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Гы! И насяльником у этого "герой борьбы с режимом" г-н Югик Луценко.
А тут хто-то спрашивал какая у "крыши крыша"! )))))
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ну хоть кому то хорошо в Украине

какие у них красивые фамилии
купершток, гройсман, вальцман
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"...По данным ДАБИ, сейчас Губинский начал реконструкцию здания, чтобы разделить его на два дома..."
...не теряет надежду субсидию оформить ... )
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Зламали дитям життя ...
Ну ось за що?
За одну машинку і фото?
Хай діточки живуть щасливо.
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Ну дык а в чем проблема-то? Говорящая Голова говорила же, что в такой прекрасной стране, как Украина низзя жить бедно.
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часть центрального парка отжала шушера.....у фельдмана дом 20#25м,работал там знаю ,кинули .... плюс корт,бассейн улица и дом гостевой..забор из 33рядов белого полуторного кирпича...лифт в доме,цоколь и верх4 эт. красиво))?((!!!
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работал с самого детства и откладывал с каждой зарплаты...или нет...
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Ну значит этому уважаемому человеку ничто не грозит. Только почет и еще больше бабла. Жалко, что у нас президент не Саакашвили, а такое же по ментальности, как этот прокурор. За Саакашвили был бы уже это г. давно за решеткой. А так с ним будет максимум, что с бриллиантовыми прокурорами, а вероятнее всего дело против него, если и заведут, то закроют за отсутствием фактов преступления. Дом и машина окажутся игрушечными, а бриллианты стекляшками.
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Когда государство не хочет выполнять свои функции, их рано или поздно начинает выполнять народ.
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А кто его поставил в 28 лет прокурором? Чей он сынок и какая у него крыша?
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Так колядки, щедрівочки, посипання кожного року ніхто не відміняв. Просто він слухяно виконував доручення керівництва, щодо затягування пасків, ось і наекономив
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И зачем мне еще и эта информация? Когда будет инфа, что такой-то прокурор этапирован на такую-то зону, а все "нажитое непосильным трудом" конфисковано, я почитаю с удовольствием.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины28-летний харьковский прокурор Губинский при доходе в 50 тыс. грн имеет роскошный особняк и миллионы наличными. ФОТО
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