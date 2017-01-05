 Новогодний подарок для россиян, "Голый Пистолет-4", два петуха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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"Голий Пістолет-4 "Операція "Габаритки""
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Два петуха
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Вип'єте холодного вина.
Хтось принесе білі айстри, скаже хтось: "життя прекрасне".
Так, життя - прекрасне, а ВОНА...
А ВОНА, а ВОНА сидітиме сумна,
Буде пити - не п'яніти від дешевого вина.
В інвалідному візочку, аж бринітиме кришталь
Та хіба зуміє голос подолати цю печаль.
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Вот например -- Боря Моисеев, типа, Чебурашка
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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=cyfPgqGZ9Ps
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https://pbs.twimg.com/media/C1Z6rKTUAAAEPNy.jpg
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Из работ того же скульптора все так же из того же материала...
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https://pbs.twimg.com/media/Cr7hmVfWAAAsQYh.jpg
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https://pbs.twimg.com/media/C1ZrA_dWgAA3Och.jpg
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