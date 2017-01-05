 Новогодний подарок для россиян, "Голый Пистолет-4", два петуха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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2 петуха из говна ))
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Після виборів в кімнаті твоїх друзів небагато,
Вип'єте холодного вина.
Хтось принесе білі айстри, скаже хтось: "життя прекрасне".
Так, життя - прекрасне, а ВОНА...

А ВОНА, а ВОНА сидітиме сумна,
Буде пити - не п'яніти від дешевого вина.
В інвалідному візочку, аж бринітиме кришталь
Та хіба зуміє голос подолати цю печаль.
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Ну что Вы, Валентин Иосифович?! росТВ богато талантами!!!
Вот например -- Боря Моисеев, типа, Чебурашка
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Я раньше считал, что фразу "это тебе не коникив из говна лепить" надо понимать абстрактно. Никуя подобного, как оказалось... (с)
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Из работ того же скульптора все так же из того же материала...

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по последнему фото и весь мир поможет чтобы Вы все сдрыснули на Марс и на ЗЕМЛЕ станет чище...
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