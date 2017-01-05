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 Полиция арестовала злоумышленника, который убил бездомного собутыльника. ФОТО

Злоумышленник был пьян.

В Киеве полицейские разыскали и арестовали мужчину, который находясь в состоянии алкогольного опьянения убил бездомного, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Медики сообщили правоохранителям о человеке, которого доставили ночью в больничное учреждение с телесными повреждениями. За несколько часов пациент умер.

"Несмотря на недостаток информации, правоохранители Святошинского управления полиции задержали убийцу и установили все обстоятельства происшествия", - сообщают в полиции

убийство

Правоохранители выяснили, что в заброшенном недостроенном здании на одной из улиц Святошинского района собираются лица без постоянного места проживания. К ним почти каждый день приезжает житель Киевской области, чтобы распивать с ними алкогольные напитки. Последний раз гость начал ссориться с бездомным, а после и бить его, вспоминая прошлые обиды.

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"Человек агрессивно наносил телесные повреждения сначала руками, ногами, а затем и деревянной палкой по голове. Когда пострадавший уже упал, нападающий продолжал его бить головой о стену дома, пока тот не потерял сознание", - говорится в соообщении.

Прохожие вызвали скорую помощь, которая доставила избитого в больницу, где он вскоре умер.

Полицейские разыскали свидетелей происшествия, которые представили доказательства и рассказали о преступлении более детально.

Сведения о данном событии внесли в Единый реестр досудебных расследований.

45-летнего мужчину арестовали. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Если суд докажет его вину, то подозреваемому грозит лишение свободы до десяти лет.
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избавил нормальных людей (детей) от туберкулезника...
какой он преступник?
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Вчера у бабы Маши во дворе украли трусы и прищепки .
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...ну разве так можно... боярышник буухаали...
...боярышник смакуют...
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...та я всегда говорил, шо низзя пыты з злоумышленниками...
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У "Цензора" праздник . Пишут всякую хрень .
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...пишут хрень...
...а фотка?
...так вот он какой злоумышленник...!
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А , кстати, как там ефремка? А лукашиха, а чаусы с онищенками и и иванющенками?
Цензор ау!
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...шо ты до людей пристаёшь со своей больной печенью...
...праздники ж блин...
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А де новина? ШО -убив ,чи ШО - арештували ! Пидарешти !!!
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Обычная пьяная бытовуха, как правильно не особо сложная в раскрытии. Как там дела с убийством Шеремета например? Тишина...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция арестовала злоумышленника, который убил бездомного собутыльника. ФОТО
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