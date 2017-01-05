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Все про:валюта (3001) задержание (4750) конвертцентр (264) ГФС (2202)

 В Киеве налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 180 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр, который оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.

Об том Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

гфс

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые документально оформляли покупку строительных материалов у предприятий - импортеров зарегистрированных на территории г. Киева и Киевской области. Указанные бестоварные операции проводились для формирования налогового кредита по НДС подконтрольным транзитным предприятиям, которые входили в состав конвертационного центра.

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В дальнейшем, реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных или фиктивных компаний за якобы предоставленные услуги или купленные товары. После этого денежные средства снимались наличными через банкоматы и кассы одного из банков и, за вычетом 10-12%, служивших вознаграждением за незаконные услуги, вместе с поддельными документами передавались заказчикам - должностным лицам предприятий реального сектора экономики.

гфс

Общий объем проконвертированных денег составил 180 миллионов гривен, сумма нанесенного ущерба составляет около 30 миллионов. Установлены основные компании - выгодополучатели.

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В результате проведенных в Киеве и Киевской области десяти обысков было обнаружено и изъято более 1,9 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, печати предприятий, в том числе одного нерезидента, компьютерная техника, первичная бухгалтерская документация, банковские карточки и другие доказательства незаконной деятельности.

гфс
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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Ликвидируют, ликвидируют, да все никак не довыликвидируют....
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Одними карательными методами вопрос не решить..нужны и экономические..
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Новости из Дурдома.

От создателя блокбастера: "Петух из говна, как символ России", новый шедевр: "Танк из говна, как символ ВС РФ".
А чо? Оно даже круче "Арматы" выходит! В воде не тонет. В огне не горит. На Красной площади не глохнет и значительно дешевле!


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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 180 миллионов гривен. ФОТОрепортаж
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