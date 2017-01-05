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Все про:Нацполиция (5340) розыск (524) военнослужащие (3052)

 Воин, вернувшийся из АТО, самостоятельно задержал грабителя, который напал на него с ножом. ФОТО

Пока женщина отвлекала внимание военнослужащего, один из нападавших ударил его сзади бутылкой по голове, а второй угрожал ножом.

Как перелает Цензор.НЕТ Киеве трое злоумышленников пытались ограбить военнослужащего, который недавно вернулся из зоны АТО. Воин сам задержал одного из нападавших, двоих - разыскивает полиция. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в г. Киеве.

Мужчина недавно вернулся из зоны проведения АТО. Вечером, возвращаясь домой, он подвергся нападению от трех человек.

ограбление

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ограбление

"Как сообщил потерпевший, несколько дней назад он оставил свой автомобиль на стоянке и возвращался домой. Его внимание привлекла женщина, попросив сигареты. Пока человек их искал, к нему подошел неизвестный и начал угрожать ножом. А потом военный внезапно почувствовал удар бутылкой по голове сзади. Еще двое нападавших стали избивать потерпевшего, в результате чего он упал в полуподвальное помещение. Нанося удары, злоумышленники отобрали у жертвы смартфон и кошелек с деньгами. После чего троица попыталась скрыться с места происшествия", - говорится в сообщении.

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При этом в полиции отмечают, что пострадавший начал догонять разбойников. Во время преследования злоумышленники останавливались и снова угрожали мужчине ножом и бутылкой, впрочем, пострадавший смог задержать одного из них и вызвал полицию.




На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции. Подозреваемым оказался ранее судимый житель Запорожской области, без постоянного места жительства.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается ряд розыскных мероприятий, направленных на задержание других соучастников.

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Респект і повага , а бандюгу за грати, а краще на дибу.
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і поліції не видно і не чутно, а от якби потерпілий відгамселив злодіїв у відповідь (самозахист, на який кожен має право), наряд поліції одразу був би на місці.
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Все зло від жінок.І гонорея -то ще не саме страшне.)
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та жінка - справді підступна тварюка, але пляшкою по голові били та ножем погрожували чомусь чоловіки.
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Психоаналітик сказав би, що ви проектуєте свої проблеми на оточуючих.)
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вот почему у порядочных граждан должно быть право на ношение оружия - было бы троих задержал...
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Ну вопрос порядочности мусоров и других правоохренителей , которым выдают табельное оружие, кто-то же определяет.
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Як би на вас хоча б один раз у житті здійснили напад і віддубасили до полусмерті,а потім розділи та пограбували, то ви б таке не писали! Якщо бандюк знав би що у людини може бути зброя, то 1000 разів подумав перде тим чи варто здійснювати напад на людину чи ні!
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зброя - панацея від бандитів.
лікування наркоманії алкоголізмом.
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"Упал в полуподвальное помещение" . Сдается мне все они там вместе бухали.
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ну да, боярышником баловались - кацапы такие кацапы, всех своей меркой меряют
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https://www.facebook.com/moskal.norm/videos/363421004031481/

Беларусский комментатор сказал, что тренер сбороной россии выглядит, будто он под "боярышником"
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Я тебя помню кацап , ты судишь по своему даунбаскому жопочлению.
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Какой дурак будет грабить нищую солдатню? Посмотрите на фотки этого "полуподвального помещения". Кровь нашли там. А солдат рассказал сказку как он залетел в помещение, прямо как Карлсон, после удара.
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к женщинам которые просят сигареты и курят вообще не стоит подходить и вообще обращать какое либо внимание,там мозгов ноль...
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Какое там "конфискация имущества" у лица без определенного места жительства?
Воин должен защищать Украину , еще и работу ментов делать , пока эти ряженные полицейские на фартовых машинах охраняют стратегический балласт Украины - Раду.
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дурацкий коммент,на человека напали и он должен был что вызвать полицию и ждать их пока они приедут и ничего не делать?
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Дурацки для тех , кто по дурацки читает , шо за державу обидно?
И мне . Каждый должен делать свое дело , и желательно -хорошо.
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1. Подозреваемым оказался ранее судимый житель Запорожской области, без постоянного места жительства

2. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Трусы конфискуют?
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Все намного страшнее на самом деле.Подобные истории не единичные.- Это разгуливающие в Украине сепары,запугивают всех кто защищает Украину и незащищен в самой Украине. Нужно требовать от презика жесточайшей мере наказания за подобные выходки к военнослужащему во время войны.Иначе он не позаботится.Он только квартиры полициянтам покупает,чтобы те его жопу хранили.
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Охота объявлена...

Сегодня в Одесский военный госпиталь без сознания были доставлены двое молодых людей 19 и 21 года с отрубленной рукой у каждого. Судя по документам, пострадавшие являются жителями львовской и полтавской областей Украины - что они делали в Одессе сейчас выясняет полиция. На отрубленных руках имеются татуировки: «Слава Бандэре» и «Москаляку на гиляку»

Вчера около 18 часов недалеко от Авдеевки РДГ армии ДНР были обнаружены 5-ть трупов нацгвардеейцев . Трое были заколоты вилами (орудие убийства находились в телах), а у двоих лопатами перебиты шейные позвонки - лопаты так же обнаружены рядом с телами...
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иди на срускую весну расскажи эту страшную сказочку)), там путенские насекомые такое любят
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Алчевск UA 🇺🇦 ‏@AlchevskUA 19 ч.19 часов назад
Той самий танкіст,який "осідлав" російський Т72,відволік вогонь на себе від колони,що виходила з Іловайська і врятував не одну сотню життів


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Вот парень тоже задержал самостоятельно двух преступников, после чего может поиметь большие проблемы с правосудием. Якобы жестоко избил их при задержании, чего по их рожам не скажешь. Неправомерное применение оружия, хотя в них он не стрелял...
Ув, Цензор, если есть возможность, обратите внимание на проблему

http://video.vesti-ukr.com/217383-kievljanin-camoctojatelno-zaderzhal-vorov-uhnavshikh-eho-mashinu
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обычные пьяные бомжовские разборки хероев ато
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Чому не сидиться тобі на пляшці мовчки, ватне?
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Оно ж под американца косит , а на самом деле сидит в козлодуевке и троллит украинцев !
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Укро-каратель из банды "Сармат" Вениамин Куликов, г. Херсон. Убит выстрелом в голову 02.01.17 в пьяной драке (в очереди за стекломоем).


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Грабь награбленное .
А так то молодец.
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Не было на них Пашинского ! Взяли тварюки моду , бутылкой отоваривать людей !
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Пипец, только свет включили. Объясните мне, пожалуйста, две вещи. В какой части Украины проходит антитеррористическая операция, я никак этого не пойму. И почему у нас тут можно свет отключать, а там - нельзя, Европа скажет "аяяй". Шож эта, блядь, Европа молчит, когда у нас тут свет отключают, а?
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какое имущество можно конфисковать у бомжа?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоин, вернувшийся из АТО, самостоятельно задержал грабителя, который напал на него с ножом. ФОТО
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