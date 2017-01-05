 Воин, вернувшийся из АТО, самостоятельно задержал грабителя, который напал на него с ножом. ФОТО

Как перелает Цензор.НЕТ Киеве трое злоумышленников пытались ограбить военнослужащего, который недавно вернулся из зоны АТО. Воин сам задержал одного из нападавших, двоих - разыскивает полиция. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в г. Киеве.
Мужчина недавно вернулся из зоны проведения АТО. Вечером, возвращаясь домой, он подвергся нападению от трех человек.
При этом в полиции отмечают, что пострадавший начал догонять разбойников. Во время преследования злоумышленники останавливались и снова угрожали мужчине ножом и бутылкой, впрочем, пострадавший смог задержать одного из них и вызвал полицию.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции. Подозреваемым оказался ранее судимый житель Запорожской области, без постоянного места жительства.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Продолжается ряд розыскных мероприятий, направленных на задержание других соучастников.
5185 46
Решение суда о заочном аресте Курченко позволит обеспечить международный розыск, - ГПУ(22)
Порошенко подписал закон, дающий право на назначение досрочной пенсии участникам АТО(39)
Угнанный в Германии автомобиль выявлен при прохождении пограничного контроля на Закарпатье. ФОТО(7)
"Бои идут по всей линии фронта": волонтер Юлия Толмачева призывает помочь украинским воинам на передовой(174)
"Юра Енакиевский" защищал свои "честь, достоинство и деловую репутацию", но проиграл в суде. ДОКУМЕНТ(0)
"За вчерашний день 5 небоевых потерь", - Матиос(105)
"Ми є тут для того, щоб у вас була рідна земля. Все дуже скоро буде добре!", - бойцы на передовой поздравили украинцев с наступающим Новым годом. ВИДЕО(73)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
лікування наркоманії алкоголізмом.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Беларусский комментатор сказал, что тренер сбороной россии выглядит, будто он под "боярышником"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Воин должен защищать Украину , еще и работу ментов делать , пока эти ряженные полицейские на фартовых машинах охраняют стратегический балласт Украины - Раду.
Ответить
Ответить
И мне . Каждый должен делать свое дело , и желательно -хорошо.
Ответить
2. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Трусы конфискуют?
Ответить
Ответить
Сегодня в Одесский военный госпиталь без сознания были доставлены двое молодых людей 19 и 21 года с отрубленной рукой у каждого. Судя по документам, пострадавшие являются жителями львовской и полтавской областей Украины - что они делали в Одессе сейчас выясняет полиция. На отрубленных руках имеются татуировки: «Слава Бандэре» и «Москаляку на гиляку»
Вчера около 18 часов недалеко от Авдеевки РДГ армии ДНР были обнаружены 5-ть трупов нацгвардеейцев . Трое были заколоты вилами (орудие убийства находились в телах), а у двоих лопатами перебиты шейные позвонки - лопаты так же обнаружены рядом с телами...
Ответить
Ответить
Той самий танкіст,який "осідлав" російський Т72,відволік вогонь на себе від колони,що виходила з Іловайська і врятував не одну сотню життів
Ответить
Ответить
Ув, Цензор, если есть возможность, обратите внимание на проблему
http://video.vesti-ukr.com/217383-kievljanin-camoctojatelno-zaderzhal-vorov-uhnavshikh-eho-mashinu
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А так то молодец.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить