 Воин, вернувшийся из АТО, самостоятельно задержал грабителя, который напал на него с ножом. ФОТО

Как перелает Цензор.НЕТ Киеве трое злоумышленников пытались ограбить военнослужащего, который недавно вернулся из зоны АТО. Воин сам задержал одного из нападавших, двоих - разыскивает полиция. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в г. Киеве.Мужчина недавно вернулся из зоны проведения АТО. Вечером, возвращаясь домой, он подвергся нападению от трех человек.

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"Как сообщил потерпевший, несколько дней назад он оставил свой автомобиль на стоянке и возвращался домой. Его внимание привлекла женщина, попросив сигареты. Пока человек их искал, к нему подошел неизвестный и начал угрожать ножом. А потом военный внезапно почувствовал удар бутылкой по голове сзади. Еще двое нападавших стали избивать потерпевшего, в результате чего он упал в полуподвальное помещение. Нанося удары, злоумышленники отобрали у жертвы смартфон и кошелек с деньгами. После чего троица попыталась скрыться с места происшествия", - говорится в сообщении.При этом в полиции отмечают, что пострадавший начал догонять разбойников. Во время преследования злоумышленники останавливались и снова угрожали мужчине ножом и бутылкой, впрочем, пострадавший смог задержать одного из них и вызвал полицию.На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции. Подозреваемым оказался ранее судимый житель Запорожской области, без постоянного места жительства.Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.Продолжается ряд розыскных мероприятий, направленных на задержание других соучастников.