 Возле воинской части в пригороде Одессы обнаружен тайник с боеприпасами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщили в пресс-службе управления СБУ в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, оперативники СБУ изъяли из тайника 1572 патрона калибра 7,62 мм, около 1 кг артиллерийского пороха и 3 дымовых шашки.
"Тайник был оборудован вблизи места расположения одной из воинских частей, которая недавно прошла ротацию в зоне проведения АТО. Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 1572 патрона калибра 7,62 мм, около 1 кг артиллерийского пороха и 3 дымовых шашки", - рассказали в пресс-службе.
Боеприпасы изъяты и переданы для проведения экспертиз с целью установления военных подразделений, из которых они были похищены. Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, устанавливаются лица, причастные к транспортировке указанных средств поражения в Одесскую область.
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Jan. 5th, 2017 at 11:16 AM
Впервые после Холодной войны НАТО и армия США стали развивать свои вооружённые силы с прицелом не на противостояние террористическим угрозам и локальным конфликтам слабого посола, а глобальному замесу с противником, обладающим превосходство по бронетанковому потенциалу. На кого этот прицел направлен - догадаться не трудно, а сравнительно недавно я рассказывал о том, как бессмертные Stryker получат впервые 30 мм пушку, для поражения целей аналогичных российским БМП и БТР. Но, как оказалось, это была не последняя новость с полей "прицеливания".
Так, умельцы Picatinny Arsenal сейчас трудятся над созданием модификации 155-мм гаубицы M777A2 с очень... очень длинным стволом, что позволит значительно увеличить дальность поражения целей!
Для тех, кто не в курсе того, что же это такое 155-мм гаубица M777A2 поясняю - одна из наиболее часто используемых и современных артиллерийских установок на вооружении армии США. А2 представляет собой модификацию М777 с обновленным программным обеспечением и возможностью вести огонь снарядами «Экскалибур». Что такое «Экскалибур»? Это высокоточный 155-мм управляемый активно-реактивный снаряд (АРС) увеличенной дальности поражения (до 60км). Правда стрелять ими M777A2 способна была лишь до 40 км, однако...
Однако, теперь данная гаубица получает дополнительно до 2-х метров длины ствола, что позволит поражать цели, согласно официальным ТТХ, на расстоянии до 70 км (неофициально дальность может быть увеличена до 90 км).
Не хотелось бы проводить параллелей, но, всё же, учитывая то, что российские аналоги ствольной артиллерии, в частности та же 152-мм Мста-Б танцует вокруг 30 км, да и мечтать о таких боеприпасах как "Экскалибур" не может, то превосходство новой гаубицы более чем очевидно. И главное - создается такое впечатление, что американцы, пронаблюдав за тактикой ведения боевых действий Россией на Донбассе, сделали выводы из разряда - надо иметь такие стволы, чтобы не подпускать их на расстояние пушечного выстрела. А потому, не удивлюсь, если M777ER после завершения всех работ и испытаний, в первую же очередь появятся у артиллеристов Армии США размещённых в Восточной Европе.
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Хочу рассказать вам сегодня про судьбу обычного российского казака...
Жил-был себе такой казак Тимофей Доманов. В 1914 году пошёл он в армию, дослужился до прапорщика, и аж стал полным Георгиевским кавалером.
С февраля 1918-го Тимоша вступил добровольцем в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию.
То есть, идейный ну прям вообще, Ленин, социализм и всё такое. Буржуям конец, и ура счастью пролетариата.
В сентябре 1918-го его взяли в плен немцы - кайзеровские войска. Он тут же изъявил желание воевать за белых.
Стал сотником, участвовал в боях против РККА до 1920 года, причём с беззаветной храбростью и поимел отличия с наградами.
Просто мнение поменял, ну бывает такое. Красные ж такое ге, а белые прелесть. Он просто раньше не понимал, ошибался.
В 1920-м тихо переоделся, спрятал оружие, и пошёл работать шахтёром. Уж как он там работал, не знаю, но в 1934 году его арестовали по обвинению в растратах.
В тюрьме Тимофея завербовало НКВД, и он стал стучать очень активно - по его доносам арестовали несколько человек, в том числе родного брата (!) Доманова.
Ибо он понял, что ошибался, и враги народа - это всё неправильно, а социализм и товарищ Сталин - очень даже правильно.
Далее переехал в Пятигорск и работал там бухгалтером. Украл кучу денег и получил 10 лет тюрьмы.
В 1942 году НКВД Тимофея освобождает, и оставляет в Пятигорске для организации подпольной работы - как своего осведомителя.
Тот оснащает подпольщиков оружием, и уезжает в город Шахты.
Там Доманов приходит в немецкую комендатуру, и предлагает свои услуги - ибо понял вдруг, что Сталин - кровавый тиран, а фюрер - эдакая симпатичная няша.
Его назначают сотником среди казаков, перешедших на сторону нацистов.
Далее стремительная карьера - формирование частей из всех, кто готов служить немцам, участие в боях с партизанами, подавление Варшавского восстания и резня, звание генерал-майора вермахта.
Но тут такое горе - тысячелетнему рейху приходит бесповоротный конец.
Тимофей Доманов сдаётся англичанам, и предлагает им свои услуги - мол, всегда мечтал служить в британской армии.
Потому что Сталин кровавый тиран, а с фюрером он случайно ошибся - тот не няша, а натуральное ге собачье.
Но холодным англичанам по барабану, и они передают его 29 мая 1945 года советским властям.
Я уже даже не сомневаюсь, что Доманов предложил возглавить части НКВД для казни изменников Родины. Ибо талант божественный у человека, что позвоночник в нужном случае гнётся в любую сторону.
Однако, 16 января 1947 года Доманова повесили в Москве по приговору суда. За то, что сволочь вот такая редкая.
А он, наверное, так и не понял, за что. Тому послужил, этому, потом опять тому. В чём проблемы? Какая вообще разница?
Уникальный чел, скажу я вам.
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