 Мужчина пытался вывезти с Донбасса в Винницкую область 2 гранаты и патроны, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сотрудниками полиции был остановлен автомобиль "Опель Виваро", под управлением 49-летнего водителя. Мужчина объяснил, что он родом из Винницкой и вместе со своими пассажирами направляется домой.
При осмотре транспортного средства в присутствии понятых в багажном отделении правоохранители обнаружили 2 гранаты "Ф-1" без запалов и 35 патронов.
Мужчина пояснил полицейским, что в обнаруженных в его автомобиле предметов никакого отношения не имеет и происхождение этих предметов ему неизвестно. Правдивость его показаний будет установлена в ходе проверки. Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.
Факт зарегистрирован в Едином реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 263 "Незаконное хранение оружия и боеприпасов" Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.
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