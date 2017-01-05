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 Мужчина пытался вывезти с Донбасса в Винницкую область 2 гранаты и патроны, - Нацполиция. ФОТО

В Бахмуте Донецкой области полицейские изъяли у водителя, который направлялся в Винницкую область, 2 гранаты и патроны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сотрудниками полиции был остановлен автомобиль "Опель Виваро", под управлением 49-летнего водителя. Мужчина объяснил, что он родом из Винницкой и вместе со своими пассажирами направляется домой.

При осмотре транспортного средства в присутствии понятых в багажном отделении правоохранители обнаружили 2 гранаты "Ф-1" без запалов и 35 патронов.

гранаты

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Граната на ручке двери обнаружена в подъезде жилого дома в Лубнах, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

патроны

Мужчина пояснил полицейским, что в обнаруженных в его автомобиле предметов никакого отношения не имеет и происхождение этих предметов ему неизвестно. Правдивость его показаний будет установлена ​​в ходе проверки. Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

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Факт зарегистрирован в Едином реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 263 "Незаконное хранение оружия и боеприпасов" Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.
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