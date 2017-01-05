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Все про:Луганщина (3543) налоговая милиция (1005) топливо (359) ГФС (2199)

 Налоговики ликвидировали нелегальную АЗС возле линии разграничения в Луганской области. ФОТО

В Луганской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали нелегальную автозаправочную станцию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Установлено, что в городе Горское в непосредственной близости от линии разграничения была расположена автозаправочная станция, на которой гражданин Украины хранил и реализовывал горюче-смазочные материалы без каких-либо разрешительных документов для данного вида деятельности.

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В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято 10 тонн дизельного топлива, а также оборудование, которые использовалось в незаконной деятельности. У владельца заправки также отсутствовали документы о законности происхождения топлива. Общая стоимость изъятого составляет 310 тысяч гривен.

гфс

гфс

Смотрите: Налоговики ликвидировали схему незаконного сбыта топлива на Херсонщине. ФОТОрепортаж

В отношении гражданина составлен протокол о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП.


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Обратите внимание на фотке, на заднем плане сарай покрашен в цвета украинского флага...Хорошего человека повязали наверное.... - выживал как мог в это трудное коррупционное время...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики ликвидировали нелегальную АЗС возле линии разграничения в Луганской области. ФОТО
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