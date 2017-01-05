 Чиновник Госсельхозинспекции задержан на Херсонщине при получении 21 тыс. грн взятки. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонской области.
За эту сумму злоумышленник обещал содействовать в помощи при регистрации сельскохозяйственной техники.
По данному факту проводится расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Решается вопрос об объявлении чиновнику о подозрении и избрании меры пресечения.
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завтра половині страні не будет на рабочих местах.
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Как же меня задолбали такие новости
У меня вопрос, то ли чиновники у нас обмельчали (во что я в жизни не поверю), то ли СМИ и СБУ нам парят какую то хрень под соусом "борьба с коррупцией" (во что я тоже не верю, за 800 у.е. такое шоу???БУГАГА).
Хотя, они и за 3 000,00 грн., типа взятки, устроили такое же показательное выступление с оперативным видео и всеми прилагающимися декорациями.
Это больше похоже на то что, кто-то и кого-то зачищает из старых или не удобных людишек и освобождает места для своих, а чужих, подставляют, путем провокаций, которые те же мусора и клепают, под эти "бешеные суммы".
Тоже самое происходит сейчас и в нароссии.
Шоколад и Ко сейчас копируют, все что внедрялось и внедряется в кацапии.
Овощь дебил - захотел все в одном законе пропихнуть, а пэтя не такой - все происходит не торопясь, нежно и без стрессов...
Я уже который год говорю - нас продолжают вести в "таежный союз", только тихо, аккуратно и гибридно....
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Тогда к вам придет мыролюбный шатун. и вообще хуйло нападет.
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