EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия, Фоторепортаж
  237  11
Материалы по теме:
Все про:взятка (3197) инспекция (45) прокуратура (2513) сельское хозяйство (195) Херсонщина (555) чиновник (1222)

 Чиновник Госсельхозинспекции задержан на Херсонщине при получении 21 тыс. грн взятки. ФОТО

Следователи прокуратуры Херсонской области совместно с сотрудниками СБУ задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в сумме 21 тыс грн должностным лицом межрайонного отделения отдела технического надзора государственной сельскохозяйственной инспекции в Херсонской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонской области.

За эту сумму злоумышленник обещал содействовать в помощи при регистрации сельскохозяйственной техники.

взятка

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция задержала иностранца, предлагавшего 75 тыс. долларов взятки военному прокурору. ФОТОрепортаж

По данному факту проводится расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Решается вопрос об объявлении чиновнику о подозрении и избрании меры пресечения.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
если взять всех одновременно...
завтра половині страні не будет на рабочих местах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ватка судит по калораше...ватка хочет чтоб так было...у ватки подгорает дузло ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
нет - это просто фотоохота - уже наверно отпустили
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Supple Vine - многие из шестерок в шоке наверное..., сегодня их целый день хватают..., а воров на миллиарды в Киеве не трогают... Обидно очень...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а чего шоколадных шестерок жалеть. Дочери израилевы еще нарожают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Wevelsburg - у нас в Украине евреев не сажают (дай Бог им здоровья)!! По крайней мере я не слышал еще о таком случае... Вот Ефремов сидит к примеру за сепаратизм, а с Допы с Гепы все как с гуся вода... :D

 показать весь комментарий
Ответить
 
поэтому ни доплер ни геплер не сидят. свои своих не здают. они под крышей шыкаладного глаза, их соплеменника.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Wevelsburg - вот и украинцам у них учиться нужно - своих не здавать!!! А то они дурные - мы жидобандеровцы, жидобандеровцы... - лохи вообщем..
 показать весь комментарий
Ответить
 
да никто не против богоизбранного народа. мы против отдельных его представителей. Но подозреваю, что истинные дети Абрамовы не считают наших мыролюбных "реформаторов" своими.
 показать весь комментарий
Ответить
 
21 000,00 грн - это по курсу 27 - где то 800 баксов???

Как же меня задолбали такие новости
У меня вопрос, то ли чиновники у нас обмельчали (во что я в жизни не поверю), то ли СМИ и СБУ нам парят какую то хрень под соусом "борьба с коррупцией" (во что я тоже не верю, за 800 у.е. такое шоу???БУГАГА).

Хотя, они и за 3 000,00 грн., типа взятки, устроили такое же показательное выступление с оперативным видео и всеми прилагающимися декорациями.

Это больше похоже на то что, кто-то и кого-то зачищает из старых или не удобных людишек и освобождает места для своих, а чужих, подставляют, путем провокаций, которые те же мусора и клепают, под эти "бешеные суммы".

Тоже самое происходит сейчас и в нароссии.

Шоколад и Ко сейчас копируют, все что внедрялось и внедряется в кацапии.

Овощь дебил - захотел все в одном законе пропихнуть, а пэтя не такой - все происходит не торопясь, нежно и без стрессов...

Я уже который год говорю - нас продолжают вести в "таежный союз", только тихо, аккуратно и гибридно....
 показать весь комментарий
Ответить
 
так вы агентъ крымбля и не верите в мармеладную безальтернативность?
Тогда к вам придет мыролюбный шатун. и вообще хуйло нападет.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник Госсельхозинспекции задержан на Херсонщине при получении 21 тыс. грн взятки. ФОТО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия взрыв взятка Военная прокуратура ГПУ ГСЧС ГФС Донбасс ДТП Запорожская область Киев Львов Нацполиция Олесь_Александр перезахоронение пожар Полторак Порошенко прокуратура расследование Россия СБУ смерть снегопад суд Сумы США ЦРУ чиновник
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти