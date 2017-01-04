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 Пакет с 10 противотанковыми минами и тротилом обнаружен в Новолуганском, - Нацполиция. ФОТО

В прифронтовом Новолуганском сотрудники полиции выявили пакет с 10 противотанковыми минами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Во время обхода территории поселка внимание правоохранителей и военнослужащих привлек полиэтиленовый пакет, который находился между гаражами в автокооперативе под открытым небом. Проверив содержимое пакета, полицейские обнаружили в нем 10 противотанковых мин, гранату "Ф-1" с запалом и 9 тротиловых шашек по 200 граммов каждая.

мины

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ обнаружила огромный тайник с боеприпасами в районе проведения АТО. ФОТОрепортаж

мины

Расстояние от опасной находки до жилищ граждан достигала не более 300 метров. До приезда специалистов правоохранители взяли в оцепление территорию обнаружения опасных предметов. Боеприпасы изъяты, угроза нейтрализована", - говорится в сообщении.

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Пакет ??? Одна ТМ -62М весит 9-10кг.... А их на фото - 10шт... Может я что-то не понимаю???
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А Вы и не пытайтесь умом понять, что происходит в стране последние 2 года.
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Зато это все прекрасно можно нафасовать в один 120 литров полиэтиленовый пакет, по объему как раз нормально. Нести его не получится, ясное дело, но это же и не мешок с подарками Деда Мороза, чтобы его с собой таскать. Если бы у меня стояла задача где-то заныкать с десяток ТМ-62, я бы наверно именно так бы и поступил. Уж точно не стал бы у себя дома хранить, но и так, чтобы одним глазом за ними можно было бы приглянуть.
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Важко нашим воїнам -' попереду сєпари і козломорді виродки, а позаду і по боках теж приховані сєпари або похєристи... Треба мати неабиякий бойовий дух щоб за таких умов виконувати військове завдання і... нікого не вбити попутньо з співчуваючим сєпарам.
Тому я і не засуджую усі добробати, в т.ч і торнадо і ЗСУ.., щоб вони там не зробили...
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Во! До чого нанотехнології дійшли. Скоро лінкори в пакети по три складати будуть.
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Это - мелочи. Скорее всего и уже! Это добро - лежит в "загашниках", там где требуется. Скрытно и не заметно и часто при - "помощи".
Это и есть угроза. НАСТОЯЩАЯ. То, что "пойдет в дело" - внезапно и планомерно. Вне АТО. Дальше?
Выявление такого и есть - главная задача. А зона АТО. Это зона. Та должны быть другие правила и действия.
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пакет откуда из сельпо из фуршета из биллы или из метро? это шо ж за пакетик такой? журналюгаааааа, ты хоть в армии отслужил?
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До сих пор находят "подарки" еще со времен второй мировой. Так что на Донбассе еще долго будут подобные находки
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПакет с 10 противотанковыми минами и тротилом обнаружен в Новолуганском, - Нацполиция. ФОТО
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