 Пакет с 10 противотанковыми минами и тротилом обнаружен в Новолуганском, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Во время обхода территории поселка внимание правоохранителей и военнослужащих привлек полиэтиленовый пакет, который находился между гаражами в автокооперативе под открытым небом. Проверив содержимое пакета, полицейские обнаружили в нем 10 противотанковых мин, гранату "Ф-1" с запалом и 9 тротиловых шашек по 200 граммов каждая.
Расстояние от опасной находки до жилищ граждан достигала не более 300 метров. До приезда специалистов правоохранители взяли в оцепление территорию обнаружения опасных предметов. Боеприпасы изъяты, угроза нейтрализована", - говорится в сообщении.
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Тому я і не засуджую усі добробати, в т.ч і торнадо і ЗСУ.., щоб вони там не зробили...
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Это и есть угроза. НАСТОЯЩАЯ. То, что "пойдет в дело" - внезапно и планомерно. Вне АТО. Дальше?
Выявление такого и есть - главная задача. А зона АТО. Это зона. Та должны быть другие правила и действия.
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