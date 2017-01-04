EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия, Фоторепортаж, За рубежом
  2108  34
Все про:авария (1062) аэропорт (1159) Россия (64513) самолет (2077) Аэрофлот (31)

 Выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы самолет "Аэрофлота" заблокировал аэропорт Калининграда. ФОТО

Калининградский аэропорт "Храброво" (РФ) закрыт из-за самолета, который накануне выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего у него подломилась передняя стойка шасси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Аварийные службы пока не смогли убрать поврежденный самолет со взлетно-посадочной полосы. Поэтому аэропорт по-прежнему закрыт ориентировочно до 18:00 часов местного времени", - заявил представитель местной власти.

При этом пресс-служба губернатора распространила фотографии, на которых зафиксированы попытки спасателей с помощью кранов поднять и сместить самолет с полосы.

самолет

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский "Аэрофлот" запустил ежедневные рейсы из Сочи в оккупированный Крым

самолет

Инцидент с самолетом "Аэрофлота" Airbus произошел 3 января в 22:54. Пассажиры покидали авиалайнер по надувным аварийным трапам. Шестерым из них даже пришлось обратиться к медикам с ушибами и ссадинами. Всего в самолете находился 171 пассажир и члены экипажа.

Смотрите также: Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на тему крушения российского Ту-154. ФОТО



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
что вы ожидаете от полулюдей-полуживотных кацапав?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапьё, нам уже надоела демонСрация вашей могучести.
хватит самолеты демонСрировать, давайте что-то другое уже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ау, Ангела! Наступило время действовать! Тем более "Искандеры" хохочут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапы таки сумели добиться своего - уже никто и внимания не обращает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А если бы не заблокировал, то завтра бы там уже были самолёты НАТО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет темы куда вставить это фото . Просто оставлю здесь .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Злая Зая ‏@ZlayaZaia4 часа назад

В Калининграде достаточно ракет, чтобы стереть с лица земли Варшаву и Берлин. Но тягача, чтобы вернуть самолёт на ВПП, в Калиниграде нет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На ватних ресурсах було повідомлення що таку техніку надав їхній Балтфлот.
 показать весь комментарий
Ответить
 
СМИ: В аэропорту Калининграда нет техники для того, чтобы убрать самолет с ВПП http://www
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наверное биндеровская стойка лопнула. Бывает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хуже... госдеповская! Обама лично подпилил. Аэробус-321.. стойка из штатов
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВыкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы самолет "Аэрофлота" заблокировал аэропорт Калининграда. ФОТО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия взрыв взятка Военная прокуратура военнослужащие ГПУ ГСЧС ГФС Донбасс ДТП Запорожская область Киев Крым Львов Нацполиция обстрел Олесь_Александр перезахоронение Полторак Порошенко Россия СБУ смерть снегопад суд Сумы США Трамп чиновник
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти