 Выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы самолет "Аэрофлота" заблокировал аэропорт Калининграда. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Аварийные службы пока не смогли убрать поврежденный самолет со взлетно-посадочной полосы. Поэтому аэропорт по-прежнему закрыт ориентировочно до 18:00 часов местного времени", - заявил представитель местной власти.
При этом пресс-служба губернатора распространила фотографии, на которых зафиксированы попытки спасателей с помощью кранов поднять и сместить самолет с полосы.
Инцидент с самолетом "Аэрофлота" Airbus произошел 3 января в 22:54. Пассажиры покидали авиалайнер по надувным аварийным трапам. Шестерым из них даже пришлось обратиться к медикам с ушибами и ссадинами. Всего в самолете находился 171 пассажир и члены экипажа.
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хватит самолеты демонСрировать, давайте что-то другое уже.
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- Прилетели!
(С)
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паскуда
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В Калининграде достаточно ракет, чтобы стереть с лица земли Варшаву и Берлин. Но тягача, чтобы вернуть самолёт на ВПП, в Калиниграде нет...
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