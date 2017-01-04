 Чиновник Запорожской таможни задержан за получение 5 тыс. долл взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона Украины.
"Установлено, что указанное лицо за определение соответствующего кода классификации ввозимого гражданином С. из-за границы транспортного средства как специального грузового автомобиля, требовало неправомерную выгоду в сумме 5 тыс. долл. США. При передаче второй части оговоренной суммы взятки, которая проходила уже под контролем правоохранителей, нечистоплотного таможенника задержали", - говорится в сообщении.
В связи с наличием достаточных доказательств задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Кроме того, готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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А не проще-ли его просто пристрелить, чтобы не мучился.
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Ганс - а ты можешь утверждать что ваши чиновники не берут взяток...?
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я даже удивляюсь - что он знает значение слова "взятка"...
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Ця паскуда ще й зловтішається....
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Это конечно хорошо, но не припомню ни одной новости о посаженном чиновнике.
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