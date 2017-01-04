 Военная прокуратура задержала сотрудника таможни аэропорта "Киев" во время получения 500 евро взятки. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Чиновник наладил незаконный механизм вымогательства и получения неправомерной выгоды от гражданских лиц, пересекающих государственную границу Украины в зоне деятельности международного аэропорта "Киев" (Жуляны), за не создание искусственных препятствий во время таможенного досмотра их багажа. Правоохранители задержали злоумышленника во время получения взятки в размере 500 евро от гражданина Украины", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются следственные действия. В жилом помещении задержанного и служебных кабинетах отдела таможенного оформления таможенного поста "Аэропорт "Киев" (Жуляны)" Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Украины проводятся обыски.
Относительно должностного лица в настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности, а также проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия.
3338 47
Материалы по теме: Взяточники
За вымогательство 6,5 тыс. долл. задержан сотрудник Управления СБУ во Львовской области, - Матиос. ФОТОрепортаж(27)
Чиновник экологической инспекции задержан на Днепропетровщине при получении 10 тыс. грн взятки. ФОТО(14)
Проректор Киевской академии водного транспорта попался на взятке, - Нацполиция. ФОТО(19)
Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Львовщине за получение 13 тыс. грн взятки. ФОТО(20)
Прокуратура затримала на великому хабарі слідчого ДФС(0)
Чиновница Госмиграционной службы задержана во Львове при получении 6 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(11)
Два сотрудника ГФС в Днепре получили 33,7 тыс. грн взятки за уменьшение штрафа для компании, - полиция. ФОТОрепортаж(2)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хорошая аналогия в этом деле-рыбалка. Трофеи редки.
Ответить
http://lb.ua/news/2016/06/14/337767_lutsenko_nazval_zadachey_gpu_2016_god.html
Ответить
Ответить
Ответить
или лугандонцев?
или юлефилов?
Ответить
Ответить
Ответить
А для меня новость, что их за мерзкие хвосты ловить начали!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить