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 Военная прокуратура задержала сотрудника таможни аэропорта "Киев" во время получения 500 евро взятки. ФОТО

Военная прокуратура Киевского гарнизона совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ задержала при получении неправомерной выгоды инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста "Аэропорт "Киев" (Жуляны)".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Чиновник наладил незаконный механизм вымогательства и получения неправомерной выгоды от гражданских лиц, пересекающих государственную границу Украины в зоне деятельности международного аэропорта "Киев" (Жуляны), за не создание искусственных препятствий во время таможенного досмотра их багажа. Правоохранители задержали злоумышленника во время получения взятки в размере 500 евро от гражданина Украины", - говорится в сообщении.

взятка

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинец пытался вывезти в Италию в носках 182 тыс. евро, - ГФС. ФОТО

взятка

Сейчас продолжаются следственные действия. В жилом помещении задержанного и служебных кабинетах отдела таможенного оформления таможенного поста "Аэропорт "Киев" (Жуляны)" Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Украины проводятся обыски.

Смотрите также: Два сотрудника ГФС в Днепре получили 33,7 тыс. грн взятки за уменьшение штрафа для компании, - полиция. ФОТОрепортаж

Относительно должностного лица в настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности, а также проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия.


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Почему, я только за. А если бы еще и крупная рыба пошла, моему бы счастью не было придела. А так в основном "килька" ну и это не плохо.
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А килька просто тупая. Да и на юристов денег не тратит.
Хорошая аналогия в этом деле-рыбалка. Трофеи редки.
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По мусоркам не лажу и слухами не интересуюсь.
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кацапню коробит )))
или лугандонцев?
или юлефилов?
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Тебе оно надо-в сортах дерьма разбираться?
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А 25 лет ты этого не видел и не слышал? Это для тебя новость?
А для меня новость, что их за мерзкие хвосты ловить начали!!!
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епт 500 эвро..а за шо... и ни ши не слипнется?
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Это всё, конечно, хорошо, но малоинтересно. Когда е-декларантов брать начнут?
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При хорошей погоде лет через десять. При этой власти никого "брать" не будут,это как самим себя кастрировать. Но е-декларацию скоро заставят и пенсионеров сдавать, вот с их то и начнут наверняка.Уже давно мусолится версия что больше всего воруют именно самые низы общества а вовсе не верхушка и пора положить этому конец .Вот и начнут "ложить конец" с деревенских депутатов,сельских учителей,санитарок за лишнюю курицу не задекларированную или за десять неучтённых штакетин в заборе.
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получение взятки превращается в кун-фу )))) у тех у кого плохое кун-фу - погибают )))
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Ну кого за взятку в 500 евро берут, а Пашинский, прострелив человеку ногу, спокойно улетает в Альпы отдыхать. Страна контрастов.
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Переживаешь, что удерёт Пашинский от правосудия?
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Много кто должен сидеть-во всём мире. Только вот без доказательств это сложно сделать. У тебя есть доказательства вины Пашинского хоть в чём-то?
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А если бы и были, толку? Твои во власти не готовы сажать своих.
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Т.е. нет. Или таки есть, но ты толку не видишь? А ты передай независимым журналистам-знаешь таких?
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Каждый день новые журналистские расследования по воровству власти. Расскажи мне про результаты.
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Расскажи мне про профессиональных независимых журналистов. А я тебе расскажу про цену этим "расследованиям".
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Неужели он один такой отважный и сам все так четко организовал да и начальник его ни бум-бум
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Я- никогда этого(!) не забуду! 1-е января 1997-го... я прилетел из Амстердама... Таможенник был не просто пьяным! Он был газ в задницу! А у меня- поезд на Мариуполь!!! И мне надо срочно... А два места багажа.... И я вкладываю в паспорт 20 долларов. Теперь- внимание!!! Он берет мой паспорт... я- не отрываю глаз от моего паспорта... двадцатка- где-то в середине. Он- открывает страницу с фоткой.... смотрит на меня и говорит: "Добро пожаловать домой вам, Андрей! С Новым Годом!".... Я в легком охренении... думаю: "Во, чувак честный! Даже денег не взял!" И пытаюсь найти двадцатку. Её- нет! За такой фокус Эмиль Кио получил бы Нобелевскую Премию! Я, за слова- отвечаю.
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Та, то таке... Он мій кум, в в 70-х, на запорі на ослінчику сидів, трос газу на руку намотаний, дрючок через палубу замість тормозу і двері при поворотах по черзі відкривалися... Проїхали з ним кілометрів 10, я був лисий - став сивий.
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Ох ипаааа ть, аж 500 евро, смысл вообще про это в новостях говорить? Точно, что бы от милиардных взяток глаз отвести, так сказать народ успокоить
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500 евро?!! Фиии..!!. Для приличного таможенника это даже не взятка... Так мелочевка. На суде скажет, что в этот день у него была новогодняя акция скидок и его отпустят. Может даже наградят...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоенная прокуратура задержала сотрудника таможни аэропорта "Киев" во время получения 500 евро взятки. ФОТО
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