EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия, Фоторепортаж
  454  5
Материалы по теме:
Все про:взятка (3191) Львовщина (1243) СБУ (12939) Матиос Анатолий (410) Военная прокуратура (395)

 За вымогательство 6,5 тыс. долл. задержан сотрудник Управления СБУ во Львовской области, - Матиос. ФОТОрепортаж

4 января военной прокуратурой Львовского гарнизона при получении взятки задержан сотрудник СБУ.

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"04.01.2017 военной прокуратурой Львовского гарнизона на основании материалов и совместно с Управлением ВБ СБ Украины, в рамках контроля за ч. 3 ст. 189 УК Украины (вымогательство), задокументирован факт вымогательства с применением насилия сотрудником Управления СБУ во Львовской области средств в размере 6500 долларов США", - написал Матиос.

взятка сбу

Смотрите на "Цензор.НЕТ: За вымогательство и получение 140 тысяч гривен взятки на Львовщине задержан помощник нардепа из коалиции, - Матиос. ФОТОрепортаж

При получении части средств в размере 1000 долларов США вымогателя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Деньги обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия.

взятка сбу

Смотрите: Два сотрудника ГФС в Днепре получили 33,7 тыс. грн взятки за уменьшение штрафа для компании, - полиция. ФОТОрепортаж

взятка сбу

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и обыски по месту жительства фигуранта.

Смотрите: Чиновник Минобороны задержан в Одессе при получении 350 тыс. грн взятки, - Матиос. ФОТОрепортаж

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Было обрадовался, подумал матиоса за вымя взяли, а нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поиздержались ребятки на новогодние праздники, вот и начали брать с новой силой.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗа вымогательство 6,5 тыс. долл. задержан сотрудник Управления СБУ во Львовской области, - Матиос. ФОТОрепортаж
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик взрыв взятка военнослужащие ГСЧС Донбасс ДТП Киев Львов Львовщина Минобороны Нацполиция обстрел Олесь_Александр перезахоронение Полторак Порошенко Россия СБУ смерть стрельба суд Сумы США Трамп ЦРУ Чалый чиновник
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти