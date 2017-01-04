 За вымогательство 6,5 тыс. долл. задержан сотрудник Управления СБУ во Львовской области, - Матиос. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"04.01.2017 военной прокуратурой Львовского гарнизона на основании материалов и совместно с Управлением ВБ СБ Украины, в рамках контроля за ч. 3 ст. 189 УК Украины (вымогательство), задокументирован факт вымогательства с применением насилия сотрудником Управления СБУ во Львовской области средств в размере 6500 долларов США", - написал Матиос.
При получении части средств в размере 1000 долларов США вымогателя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Деньги обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия.
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и обыски по месту жительства фигуранта.
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