 Чиновник экологической инспекции задержан на Днепропетровщине при получении 10 тыс. грн взятки. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Чиновник требовал деньги от частного предпринимателя за не привлечение к ответственности за нарушение правил реализации елок. Эколог выявил, что на 30 процентах елок, которые продавал предприниматель, отсутствуют соответствующие клеймы (бирки), протокол радиационных измерений и карантинный сертификат (акт фитоконтроля).
Злоумышленника задержали "на горячем" в момент передачи денежных средств.
Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Продолжаются следственные действия. Решается вопрос об оглашении чиновнику подозрения и избрании ему меры пресечения.
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Блин, вот я гуляю по лесу, и на ёлках в лесу нет бирок и сертификатов. И вроде всё нормально..Источник: http://censor.net.ua/p422177
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Не только в ёлках дело, в нашей стране во всём так, поэтом и бизнес у нас в стране в жопе, нелегальный, и без малейших перспектив развиваться и стать цивилизованным.....
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А во вторых, если-бы срубил - то купить справку что всё в порядке в конторе того эколога было-бы не проблемно думаю
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