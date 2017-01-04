EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия, Фоторепортаж
  578  14
Материалы по теме:
Все про:взятка (3191) Госэкоинспекция (20) Днепропетровщина (1147) Нацполиция (5333) чиновник (1219)

 Чиновник экологической инспекции задержан на Днепропетровщине при получении 10 тыс. грн взятки. ФОТО

3 января оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской области совместно со следователями Никопольского отделения Национальной полиции и Никопольской межрайонной прокуратуры задержали заместителя начальника одного из отделов государственной экологической инспекции в Днепропетровской области во время получения им 10 тысяч гривен взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник требовал деньги от частного предпринимателя за не привлечение к ответственности за нарушение правил реализации елок. Эколог выявил, что на 30 процентах елок, которые продавал предприниматель, отсутствуют соответствующие клеймы (бирки), протокол радиационных измерений и карантинный сертификат (акт фитоконтроля).

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Львовщине за получение 13 тыс. грн взятки. ФОТО

Злоумышленника задержали "на горячем" в момент передачи денежных средств.

взятка

взятка

Смотрите: Чиновница Госмиграционной службы задержана во Львове при получении 6 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Продолжаются следственные действия. Решается вопрос об оглашении чиновнику подозрения и избрании ему меры пресечения.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сажать нужно не только "Эколога", но и тех мудаков которые придумали для ёлок "клеймы (бирки), протокол радиационных измерений и карантинный сертификат (акт фитоконтроля)".
Блин, вот я гуляю по лесу, и на ёлках в лесу нет бирок и сертификатов. И вроде всё нормально..Источник: http://censor.net.ua/p422177
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все эти говно-справки придуманы для того, что-бы кошмарить бизнесс. Нужно ловить не мелких взяточников, а их хозяев, кто выдумывает такие "справки", насылая потом провкряльщиков-взяточников.
Не только в ёлках дело, в нашей стране во всём так, поэтом и бизнес у нас в стране в жопе, нелегальный, и без малейших перспектив развиваться и стать цивилизованным.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Приговор : " Должен ходить в костюме зайчика пожизненно ."
 показать весь комментарий
Ответить
 
маловато. У меня дочь учится на эколога, надеюсь, специальность денежная.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Денежная для тех, кто "в доле". Для тех, кто просто "в теме" - просто стрёмная.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Читайте криминальную драму о помощнике депутата. Тут же на цензоре печатают с продолжением.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну этого приняли - норм, за дело... А что насчет того предпринимателя что толкал "не кашерные" елки.... А что если они в припяти их срубили? а вообще - было бы смешно если бы было не так грустно....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вообще-то ёлки выращиваются для продажи Нового Года, как к примеру капуста или кукуруза, а не рубятся "в Припяти".
А во вторых, если-бы срубил - то купить справку что всё в порядке в конторе того эколога было-бы не проблемно думаю
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прав Ты наверное, ни разу не видел бирки когда дерево на ПГ покупал. Если в Киеве так.... эти бирки вообще кто-то видел?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"не привлечение к ответственности" - непривлечение пишется слитно.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник экологической инспекции задержан на Днепропетровщине при получении 10 тыс. грн взятки. ФОТО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик взрыв взятка военнослужащие ГСЧС Донбасс ДТП Киев Львов Львовщина Минобороны Нацполиция обстрел Олесь_Александр перезахоронение Полторак Порошенко Россия СБУ смерть стрельба суд Сумы США Трамп ЦРУ Чалый чиновник
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти