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 СБУ обнаружила огромный тайник с боеприпасами в районе проведения АТО. ФОТОрепортаж

Огромный тайник с военными средствами поражения обнаружила Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Из тайника, который был оборудован в одном из нежилых помещений в Первомайском Покровского района Донецкой области, оперативники спецслужбы изъяли 300 артиллерийских снарядов различного калибра, 43 минометных мины, 108 выстрелов к гранатометам, реактивную противотанковую гранату РПГ-22, 19 гранат, брикет пластида весом 500 г и более 68 тыс. патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

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Смотрите на "Цензор.НЕТ: Два тайника с боеприпасами выявлены в зоне проведения АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Смотрите: СБУ обнаружила тайник с большим количеством боеприпасов в районе проведения АТО. ФОТО

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Смотрите также: Работники СБУ нашли 40 кг аммонитовых шашек, похищенных при перевозке в Запорожской области. ФОТОрепортаж

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Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: 2 гранатомета, 10 гранат, 1 кг пластида и 1 тыс. патронов обнаружены в тайниках на линии разграничения. ФОТОрепортаж

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скорее отбирают последнее оружие у фронтовиков чтобы в случае наступления разейских боевиков наши не смогли отбиться...
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Это набор обдроченца, для суицида, что бы наверняка.
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И как они это пронесли через линию фронта сквозь заслоны ВСУ???
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Самому интересно. Но это вопрос не ко мне.
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О, сроки постройки патронного завода опять отодвигаются...
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Сепары бежали, роняя кал и оставляя припасы. Как и из Пальмиры.
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Не правильно. В Пальмире расия таким не хитрым способом вооружает свой любимый ИГИЛ. А на донетчине, просто не успели вывести при отступлении. Ибо 300 артиллерийских снарядов носить через линию фронта - это даже руским понятно, что глупо.
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нормальное такое дрг могло обуться и одеться))
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сами положили , и сами "нашли".молодцы
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Новогодний подарок для ВСУ?...В плане довооружения...))
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Установить с чьих складов шмурдяк трудности не составит.
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Баламут ‏@kfz_ua 22 ч.22 часа назад
"Зрада" - чудове підсвідоме самовиправдання тих,
кому 25 років було насрати на все.
Тепер їх 25-річне "насрати" шукає винних.
А вони всюди.
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Якщо мова йде про кал, то тут нема про що розмовляти.
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А кажуть, що патронів - не вистачає.............. Уявляю - скільки таких "сувенірів" вже "гуляє" Україною............
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Цікаво, чи можна визначити тривалість життя того,чи іншого схрону?
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там мины, в хвостовике охотничий патрон с капсюлем. На патроне написан производитель.
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Чистенькие такие мины.... прям как только уложили. Видать только положили а тут уже и СБУ накрыло. Молодцы и грузчики и СБУ одни быстро разгрузились, вторые быстро нашли....

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А что у вас в расии мины хранят не в ящиках а нАасыпом, как щебенЬ.
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Надо же. Даже артиллерийские снаряды и мины к минометам... Наверное вражеская ДРГ оставила, а доблесные СБУшники *вдруг* нашли...
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Після ВОВ ми ще 10 років викопували подібне із опорних пунктів німців навколо нашого села.
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І чого це америкоси нам зброї не передають? Ми її за 7 днів освоїмо. Буде десь у Тайланді...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ обнаружила огромный тайник с боеприпасами в районе проведения АТО. ФОТОрепортаж
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