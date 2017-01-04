 СБУ обнаружила огромный тайник с боеприпасами в районе проведения АТО. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Из тайника, который был оборудован в одном из нежилых помещений в Первомайском Покровского района Донецкой области, оперативники спецслужбы изъяли 300 артиллерийских снарядов различного калибра, 43 минометных мины, 108 выстрелов к гранатометам, реактивную противотанковую гранату РПГ-22, 19 гранат, брикет пластида весом 500 г и более 68 тыс. патронов различного калибра", - говорится в сообщении.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
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"Зрада" - чудове підсвідоме самовиправдання тих,
кому 25 років було насрати на все.
Тепер їх 25-річне "насрати" шукає винних.
А вони всюди.
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