 Порошенко направил новогодние поздравления украинским политзаключенным в России и Крыму. ФОТО

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Порошенко направил письма со словами поддержки гражданам Украины, которые находятся в заключении.
"И сегодня, когда вы оторваны от семьи и близких, хотел бы, чтобы вы вступили в Новый год с крепкой верой в силу единства, который не знает границ и преград. Ваши сограждане - морально с вами, рядом. За вас переживает вся страна", - написал Порошенко.
21 декабря 2016 года воспитанники киевского лицея-интерната №23 "Кадетский корпус" открыли новогодний марафон написания писем украинским политзаключенным. "ЕвромайданSOS" проводит марафон, чтобы морально поддержать украинских политзаключенных. Письма направляют официальным путем в посольство Украины в России, обращения для крымчан переданы волонтерам, которые "по своим каналам" передадут их адресатам, сообщили активисты.
По данным правозащитников, в заключении Кремля по политическим мотивам находится не менее 36 граждан Украины, еще около 10 дел "ЕвромайданSOS" изучает для включения в список LetMyPeopleGo, сообщают активисты. Этих людей российская правоохранительная система обвиняет в шпионаже, сепаратизме, терроризме, экстремизме и диверсионной деятельности.
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04.01.2017Рубрика: МненияОтзывов нет »
Так! Смотрим в стороны Украины и записываем:
Дополнительные органы по контролю над старыми органами - не выход из коррупционной ямы, а лишь новая вывеска поверх старой.
При всём глубочайшем уважении к украинскому народу, который смог в нужный момент собраться и заявить свою волю, ситуация в Украине довольно отчётливо показывает, что:
А) прежний судейский состав не будет нормально функционировать ни при каких новых реалиях и все опасения по поводу временного коллапса в период отсутствия института правосудия - ничто, в сравнении с диверсантами в мантиях;
Б) отсидевший генпрокурор не решит проблем страны;
В) присягнувшие новым реалиям чиновники, будут с радостью лизать зад кому угодно, кто не оттащит их от кормушки;
Кажется слова Вацлава Гавела «Лучше пять лет ошибок, чем 50 лет диверсий» не были услышаны.
А потому, гарантирую: через 5-6 лет в Украине появится свой «Хуйло».
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Вообще-то, это не запрещенный предметы.
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http://censor.net.ua/photo_news/367629/volya_dorojcha_za_jittya_ukrana_doroja_za_vse_na_svt_savchenko_pozdravila_ukraintsev_s_novym_godom_foto
http://censor.net.ua/resonance/319858/nadejda_savchenko_golodaet_33_dnya_i_ya_ne_predstavlyayu_sebe_kak_ona_derjitsya
http://censor.net.ua/news/366953/vopros_obmena_savchenko_na_rossiyiskih_grushnikov_serezno_obsujdaetsya_v_okrujenii_putina_feyigin
Думаю, многие найдут свои ники.
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Лучше бы он вам на диваны по шоколадке отправил, мож вы перестали бы на него киздеть в этой ситуации...
Он - президент страны...И узники Хуйла не должны сомневаться, что президент Украины о них знает, помнит и делает изжогу одному известному Хуйлу, в том числе и через международные институции...
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